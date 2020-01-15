Apple купила стартап Xnor, созданный на базе лаборатории соучредителя Microsoft Пола Аллена
Материал редакции
Стоимость сделки могла составить около $200 млн, говорят источники.
Apple купила программное обеспечение для искусственного интеллекта Xnor.ai, сообщает CNBC со ссылкой на компанию. Стоимость сделки могла составить около $200 млн, говорят источники GeekWire.
«Apple покупает время от времени небольшие технологические компании, и мы, как правило, не обсуждаем наши цели или планы», — заявил представитель компании.
Стартап специализируется на разработке программного обеспечения не в центрах обработки данных, а на устройствах с меньшими вычислительными ресурсами.
Xnor базируется в Сиэтле. Стартап был основан на базе исследовательской лаборатории Института искусственного интеллекта, созданной соучредителем Microsoft Полом Алленом. В штате Xnor 54 сотрудника. Среди инвесторов стартапа — Madrona Venture Group.