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Финансы
Лиана Липанова
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Apple купила стартап Xnor, созданный на базе лаборатории соучредителя Microsoft Пола Аллена Материал редакции

Стоимость сделки могла составить около $200 млн, говорят источники.

  • Apple купила программное обеспечение для искусственного интеллекта Xnor.ai, сообщает CNBC со ссылкой на компанию. Стоимость сделки могла составить около $200 млн, говорят источники GeekWire.
  • «Apple покупает время от времени небольшие технологические компании, и мы, как правило, не обсуждаем наши цели или планы», — заявил представитель компании.
  • Стартап специализируется на разработке программного обеспечения не в центрах обработки данных, а на устройствах с меньшими вычислительными ресурсами.
  • Xnor базируется в Сиэтле. Стартап был основан на базе исследовательской лаборатории Института искусственного интеллекта, созданной соучредителем Microsoft Полом Алленом. В штате Xnor 54 сотрудника. Среди инвесторов стартапа — Madrona Venture Group.
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www.cnbc.com

#новость #apple

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