Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Татьяна Боброва
3364

Акции «Яндекса» подскочили на 6,6% и обновили рекорд на Мосбирже после слов Михаила Мишустина о поддержке компании Материал редакции

Сейчас бумаги «Яндекса» растут на 2,86% и стоят 2767 рублей за штуку.

  • По данным на 11:00 мск 16 января, акции «Яндекса» на Московской бирже выросли на 6,6% — до 2869 рублей. Это рекордная стоимость акций компании, пишет РБК.
  • Издание отмечает, что ценные бумаги подорожали после поддержки компании от Михаила Мишустина — главы Федеральной налоговой службы России, которого Владимир Путин предложил на пост премьер-министра. Об этом написал в своём Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, говоря о встрече фракции с Мишустиным. «[Мишустин] хвалил «Яндекс» и обещает ему поддержку», — написал Обухов.
  • По данным на 13:35 мск, акции «Яндекса» на Мосбирже растут на 2,86% и стоят 2767 рублей за штуку.

#новость #яндекс

Финансы
Подписан
Отписаться
Корпоративный голосовой чат Yac с 250 пользователями в день привлёк $1,5 млн
Компания надеется стать «следующим Zoom».
7
8
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 22, "likes": 8, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 101516, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Jan 2020 13:30:41 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Разработка и внедрение ПО на заказ
Сильная команда на Java и ReactJS. Интеграции, поддержка, консалтинг, аналитика.
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101516, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101516\/get","add":"\/comments\/101516\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101516"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Saucedo Puetz

–4

Если кто-то еще хранит на яндексе конфиденциальные доки или компромат-спасайтесь, глупцы!

Ответить

Александр Привалов

Saucedo
24

Для диверсификации рисков, храню конфиденциальные доки и компромат в равных долях на Яндексе, в Сбере и на Госуслугах

Ответить

Zoibana

Александр
2

Нужен сервис, где бы люди делились своими портфелями

Ответить

Eugene Gultyaev

Zoibana
2

Распределенная сеть хранения компромата с блокчейном. А это, знаете ли, потенциальный единорог.

Ответить

Сергей Никитин

Eugene
0

Уже есть такая) https://oasisddb.com

OasisDDB: децентрализованная база данных
OasisDDB: децентрализованная база данных
oasisddb.com
Ответить

Eugene Gultyaev

Zoibana
0

Портфелями компромата?

Ответить

Выпил ли mojo?

Zoibana
0

Не сможет такой сервис конкурировать с офлайном.

Ответить

Николай Матреманн

2

Кейс

Ответить

Yan Purvenes

1

Сотрудники уже сливают акции?

Ответить

Савелий Патрикеев

0

На 6% за какой промежуток времени?

Ответить

Mr. Nice Guy

Савелий
1

За 7 минут, чтоли, около того

Ответить

Sergei Timofeyev

Mr.
0

Вот это @Татьяна Боброва надо добавить в новость.

Ответить

Артем Голендберг

Савелий
–1

С начала дня

Ответить

Дмитрий Иванов

Савелий
–1

Вчера до 2660 падал.

Ответить

Sergei Timofeyev

Дмитрий
–1

Он падал, чтобы вырасти.

Ответить

Антон Лисин

–8

Кормушку поддержали 

Ответить

Антон Тихомиров

1

Краткая справка:

Своего первого пика Яндекс достиг в середине 2014 ($44), после чего резко полетел вниз и к сентябрю 2015 достиг исторического дна ($11). На восстановление потребовалось 2.5 года и в марте 2018 акции достигли $43. Потом вновь последовало падение ($26 - конец 2018), потом снова рост ($40 - середина 2019), снова падение ($30 - октябрь 2019) и вот теперь Яндекс достиг исторического максимума в $44+.

Кстати, недавний эпизод когда депутат обрушил акции Яндекса, привели к падению с $36 до $30.

Ответить

Юрий Белоножкин

–4

Огосударствление экономики

Ответить

Sergey Vasiliev

–7

Обещал поддержать  Яндекс парой машин ОМОНа)

Ответить

Peters Wolfgang

0

 в своём Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов

А как же запрет Телеграм ?

Ответить

Yuriy Borisovih

0

Я так понял отличие этих пузырей от крипты: — "Мы от балаболили и поэтому... "
В крипте: —"Мы ничего не балаболил и поэтому".... время пришло.....

Ответить

Sergei Timofeyev

–3

Прям инсайд какой-то. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
7 популярных вопросов про облигации
Приобретая облигацию, вы даете эмитенту (компании или государству) в долг. При дефолте эмитент признается, что не в сил…
2
Орта
Подписан
Отписаться
Управление коммуникационным процессом: разработка сообщения и выбор каналов коммуникации
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Зачем Skyeng покупает рекламу на бесплатный продукт
Привет! Я Александр Долматов, я руковожу отделом таргетированной рекламы в Skyeng. Сегодня расскажу, как контент-маркет…
46

Показать еще

Лучшие комментарии
Валерий Никнейм
за день
Лет через пять, наверное и яхты по карте можно будет покупать. - Здравствуйте, эта 300-футовая яхта с вертолётной площадкой сколько стоит? - 800 миллионов долларов. - Хорошо, давайте.  - Наличными будете платить, или…
«Сбербанк» и группа ПИК запустили первый в России сервис по онлайн-оплате квартир банковскими картами
Mikhail Bobko
за неделю
Не мудаком, а даблбиебом
Планы выйти на рынок США, увольнение Цфасман и изменение бизнес-модели: что происходит с «Даблби»
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Георгий

Сервис срочной доставки товаров…

Sergey Ontime

PetyPot — автоматический…

Yuriy Borisovih

Акции «Яндекса» подскочили на…

Sergey T

«Сбербанк» и группа ПИК…

Профиль Удален

«Сбербанк» и группа ПИК…

Сабина Уразова

PetyPot — автоматический…

Peters Wolfgang

Акции «Яндекса» подскочили на…

Kikidon

«Сбербанк» и группа ПИК…

Денис Демидов

App Annie: россияне за год…

Pavel Osadchuk

Сервис для тестирования MVP?

Катрина Ундалова

Телефонные продажи в прошлом?

Илья Шишкунов

Гендерные законы в бизнесе…

Антон Тихомиров

Акции «Яндекса» подскочили на…

Выпил ли mojo?

Акции «Яндекса» подскочили на…

Nikolay Kapustin

PetyPot — автоматический…

Денис Демидов

App Annie: россияне за год…

Антон Штадлер

Facebook запустила тестирование…

Катрина Ундалова

Телефонные продажи в прошлом?

Павел Андрейчук

App Annie: россияне за год…

Павел Андрейчук

App Annie: россияне за год…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }