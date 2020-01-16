Сейчас бумаги «Яндекса» растут на 2,86% и стоят 2767 рублей за штуку.
- По данным на 11:00 мск 16 января, акции «Яндекса» на Московской бирже выросли на 6,6% — до 2869 рублей. Это рекордная стоимость акций компании, пишет РБК.
- Издание отмечает, что ценные бумаги подорожали после поддержки компании от Михаила Мишустина — главы Федеральной налоговой службы России, которого Владимир Путин предложил на пост премьер-министра. Об этом написал в своём Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, говоря о встрече фракции с Мишустиным. «[Мишустин] хвалил «Яндекс» и обещает ему поддержку», — написал Обухов.
- По данным на 13:35 мск, акции «Яндекса» на Мосбирже растут на 2,86% и стоят 2767 рублей за штуку.
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"author_name": "Татьяна Боброва",
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Saucedo Puetz
Если кто-то еще хранит на яндексе конфиденциальные доки или компромат-спасайтесь, глупцы!
Александр ПриваловSaucedo
Для диверсификации рисков, храню конфиденциальные доки и компромат в равных долях на Яндексе, в Сбере и на Госуслугах
ZoibanaАлександр
Нужен сервис, где бы люди делились своими портфелями
Eugene GultyaevZoibana
Распределенная сеть хранения компромата с блокчейном. А это, знаете ли, потенциальный единорог.
Сергей НикитинEugene
Уже есть такая) https://oasisddb.com
Eugene GultyaevZoibana
Портфелями компромата?
Выпил ли mojo?Zoibana
Не сможет такой сервис конкурировать с офлайном.
Николай Матреманн
Кейс
Yan Purvenes
Сотрудники уже сливают акции?
Савелий Патрикеев
На 6% за какой промежуток времени?
Mr. Nice GuyСавелий
За 7 минут, чтоли, около того
Sergei TimofeyevMr.
Вот это @Татьяна Боброва надо добавить в новость.
Артем ГолендбергСавелий
С начала дня
Дмитрий ИвановСавелий
Вчера до 2660 падал.
Sergei TimofeyevДмитрий
Он падал, чтобы вырасти.
Антон Лисин
Кормушку поддержали
Антон Тихомиров
Краткая справка:
Своего первого пика Яндекс достиг в середине 2014 ($44), после чего резко полетел вниз и к сентябрю 2015 достиг исторического дна ($11). На восстановление потребовалось 2.5 года и в марте 2018 акции достигли $43. Потом вновь последовало падение ($26 - конец 2018), потом снова рост ($40 - середина 2019), снова падение ($30 - октябрь 2019) и вот теперь Яндекс достиг исторического максимума в $44+.
Кстати, недавний эпизод когда депутат обрушил акции Яндекса, привели к падению с $36 до $30.
Юрий Белоножкин
Огосударствление экономики
Sergey Vasiliev
Обещал поддержать Яндекс парой машин ОМОНа)
Peters Wolfgang
в своём Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов
А как же запрет Телеграм ?
Yuriy Borisovih
Я так понял отличие этих пузырей от крипты: — "Мы от балаболили и поэтому... "
В крипте: —"Мы ничего не балаболил и поэтому".... время пришло.....
Sergei Timofeyev
Прям инсайд какой-то.