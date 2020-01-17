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Финансы
Татьяна Боброва
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ВТБ установил в Москве банкоматы с поддержкой видеоконсультаций с сотрудниками банка Материал редакции

Это первые такие устройства в России, говорят в банке.

6 комментариев
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ВТБ представил видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультаций с сотрудниками контакт-центра. Первые два устройства уже установлены в ТЦ «Афимолл» и возле станции метро «Цветной бульвар» в Москве, рассказали vc.ru в банке.

Пресс-служба ВТБ

Банкоматы относятся к категории VTM (video teller machine). Помимо стандартных функций — приёма и снятия наличных, перевода средств, запроса баланса и других — устройства оснащены дополнительным экраном для видеоконсультации с сотрудником банка.

Сейчас мы запускаем новое устройство в пилотном режиме и в течение всего 2020 года планируем поэтапно расширять его возможности новыми сервисами.

Технология будет особенно востребована в отдаленных точках продаж, так как позволит клиентам получать привычные банковские услуги полностью в дистанционном режиме. Это важнейшая задача, к которой мы последовательно движемся в рамках стратегии до 2022 года.

Мигель Маркарянц
руководитель департамента розничного бизнеса-старший вице-президент ВТБ

Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах, рассчитывают в ВТБ. В банке отметили, что потенциально устройства могут заменить работу обычного отделения, но их установка будет зависеть от результатов пилота и востребованности сервисов.

Партнёрами проекта стали компании «Мультикарта» и «АТМ маркет», поставщик устройств и программного обеспечения — GRG Banking. Сколько стоит банкомат, в ВТБ не раскрывают.

Пресс-служба ВТБ

Не только ВТБ внедряет новые банкоматы — в декабре 2019 года первый полностью цифровой банкомат «Кеша» установил «Тинькофф». Партнёрами банка также стали GRG Banking и «АТМ маркет». Стоимость устройства в компании не раскрыли.

#новость #втб #банки

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6 комментариев
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Alexander Veber

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Теперь придётся ждать пока "тормоз" стоящий перед тобой ещё и напи**ится с консультантом? Не плохо, заверните два!

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Timur

1

ВТБ худший банк. Раздолбайство на каждом шагу. Видео им не поможет. 

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Виталий Журавлев

0

Как тебе такое, Герман Греф ?

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Alexander Veber

Виталий
0

"Аджайльненько"

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Андрей Волхонский

0

«Мастеркардом к себе». 

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Павел Каряпкин

0

Рамки вокруг дисплея просто царские ). А этот паттерн на корпусе снизу — уххх... Спорный дизайн. Особо не парились

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