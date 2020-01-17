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Это первые такие устройства в России, говорят в банке.
ВТБ представил видеобанкоматы с возможностью онлайн-консультаций с сотрудниками контакт-центра. Первые два устройства уже установлены в ТЦ «Афимолл» и возле станции метро «Цветной бульвар» в Москве, рассказали vc.ru в банке.
Банкоматы относятся к категории VTM (video teller machine). Помимо стандартных функций — приёма и снятия наличных, перевода средств, запроса баланса и других — устройства оснащены дополнительным экраном для видеоконсультации с сотрудником банка.
Технология сократит время обслуживания клиентов и поможет охватить более 90% стандартных услуг менеджеров в офисах, рассчитывают в ВТБ. В банке отметили, что потенциально устройства могут заменить работу обычного отделения, но их установка будет зависеть от результатов пилота и востребованности сервисов.
Партнёрами проекта стали компании «Мультикарта» и «АТМ маркет», поставщик устройств и программного обеспечения — GRG Banking. Сколько стоит банкомат, в ВТБ не раскрывают.
Не только ВТБ внедряет новые банкоматы — в декабре 2019 года первый полностью цифровой банкомат «Кеша» установил «Тинькофф». Партнёрами банка также стали GRG Banking и «АТМ маркет». Стоимость устройства в компании не раскрыли.
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Как тебе такое, Герман Греф ?
Рамки вокруг дисплея просто царские ). А этот паттерн на корпусе снизу — уххх... Спорный дизайн. Особо не парились
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