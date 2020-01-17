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Финансы
Андрей Фролов
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Капитализация Alphabet впервые превысила $1 трлн Материал редакции

Материнский холдинг Google преодолел этот рубеж вслед за Apple, Amazon и Microsoft.

2 комментария
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Холдинг Alphabet, в который входит Google, впервые преодолел отметку капитализации в $1 трлн. В течение года акции компании выросли более чем на 30%.

Как менялась капитализация Google, а затем Alphabet WSJ

До этого капитализацию в $1 трлн преодолевали Apple, Amazon (впервые оба — летом 2018 года) и Microsoft — в апреле 2019 года. По состоянию на 17 января 2020 года самой дорогой из них оставалась Apple:

  1. Apple — $1,38 трлн капитализации.
  2. Microsoft — $1,27 трлн.
  3. Alphabet — $1 трлн.
  4. Amazon — $931 млрд.

WSJ отмечает, что инвесторы продолжают поддерживать компании Кремниевой долины, которые не только выходят на новые рынки вроде сервисов здравоохранения и транспорта, но и постоянно показывают рост выручки в условиях экономической нестабильности в мире.

#новость #alphabet

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2 комментария
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Друз Фаруэл

1

Apple — $1,38 трлн капитализации.
Microsoft — $1,27 трлн.
Alphabet — $1 трлн.
Amazon — $931 млрд.

Все компании из США.

Доллару скоро кирдык. Это все пузырь. А вы госдолг США видели? Абыр... Абыр... Абырвалг!

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Limonada Jo

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Кризис близко)

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