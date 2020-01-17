Материнский холдинг Google преодолел этот рубеж вслед за Apple, Amazon и Microsoft.

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Холдинг Alphabet, в который входит Google, впервые преодолел отметку капитализации в $1 трлн. В течение года акции компании выросли более чем на 30%.

Как менялась капитализация Google, а затем Alphabet WSJ

До этого капитализацию в $1 трлн преодолевали Apple, Amazon (впервые оба — летом 2018 года) и Microsoft — в апреле 2019 года. По состоянию на 17 января 2020 года самой дорогой из них оставалась Apple:

Apple — $1,38 трлн капитализации. Microsoft — $1,27 трлн. Alphabet — $1 трлн. Amazon — $931 млрд.