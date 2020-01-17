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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Материнский холдинг Google преодолел этот рубеж вслед за Apple, Amazon и Microsoft.
Холдинг Alphabet, в который входит Google, впервые преодолел отметку капитализации в $1 трлн. В течение года акции компании выросли более чем на 30%.
До этого капитализацию в $1 трлн преодолевали Apple, Amazon (впервые оба — летом 2018 года) и Microsoft — в апреле 2019 года. По состоянию на 17 января 2020 года самой дорогой из них оставалась Apple:
WSJ отмечает, что инвесторы продолжают поддерживать компании Кремниевой долины, которые не только выходят на новые рынки вроде сервисов здравоохранения и транспорта, но и постоянно показывают рост выручки в условиях экономической нестабильности в мире.
Apple — $1,38 трлн капитализации.
Microsoft — $1,27 трлн.
Alphabet — $1 трлн.
Amazon — $931 млрд.
Все компании из США.
Доллару скоро кирдык. Это все пузырь. А вы госдолг США видели? Абыр... Абыр... Абырвалг!
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