Первую электромагнитную катапульту компания пообещала достроить в 2020 году.

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Американский стартап SpinLaunch привлёк $35 млн на строительство катапульты для запуска грузов в космос, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию.

Раунд финансирования возглавили предыдущие инвесторы Airbus Ventures, GV Alphabet и KPCB, при участии Catapult Ventures, Lauder Partners, John Doerr и Byers Family.

TechCrunch

Привлечённые средства компания потратит на строительство головного офиса и научно-исследовательского центра в Лонг-Бич, а также на завершение лётных испытаний в космопорте Spaceport America в Нью-Мексико.

Идея SpinLaunch заключается в том, чтобы вывести корабль из атмосферы «методом вращательного ускорения». Ракета будет вращаться в центрифуге со скоростью 8000 км/ч, чтобы набрать нужную скорость, рассказывали в компании.

Компания утверждает, что кинетическая система позволит сэкономить на запусках ракет, которые требуют огромного объёма топлива. Один запуск груза будет стоить менее $500 тысяч, обещает гендиректор SpinLaunch Джонатан Яни. Компании вроде SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса тратят от $5 млн до $100 млн за запуск, рассказали в SpinLaunch.