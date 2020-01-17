Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
1296

Американский стартап SpinLaunch привлёк $35 млн на строительство катапульты для запуска грузов в космос Материал редакции

Первую электромагнитную катапульту компания пообещала достроить в 2020 году.

5 комментариев
В закладки

Американский стартап SpinLaunch привлёк $35 млн на строительство катапульты для запуска грузов в космос, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию.

Раунд финансирования возглавили предыдущие инвесторы Airbus Ventures, GV Alphabet и KPCB, при участии Catapult Ventures, Lauder Partners, John Doerr и Byers Family.

TechCrunch

Привлечённые средства компания потратит на строительство головного офиса и научно-исследовательского центра в Лонг-Бич, а также на завершение лётных испытаний в космопорте Spaceport America в Нью-Мексико.

Идея SpinLaunch заключается в том, чтобы вывести корабль из атмосферы «методом вращательного ускорения». Ракета будет вращаться в центрифуге со скоростью 8000 км/ч, чтобы набрать нужную скорость, рассказывали в компании.

Компания утверждает, что кинетическая система позволит сэкономить на запусках ракет, которые требуют огромного объёма топлива. Один запуск груза будет стоить менее $500 тысяч, обещает гендиректор SpinLaunch Джонатан Яни. Компании вроде SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса тратят от $5 млн до $100 млн за запуск, рассказали в SpinLaunch.

В июне 2018 года SpinLaunch привлекла $40 млн от Alphabet, Kleiner Perkins Caufield & Byers и Airbus Ventures. Тогда в компании говорили, что начать коммерческие запуски ракет планируют в 2022 году.

#новость #spinlaunch

Финансы
Подписан
Отписаться
Как за три дня подготовить презентацию для американского стартап-акселератора
Запомнить много информации, победить страх в общении с носителем языка и не растерять уверенность в своих силах? Легко.
5
4
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["spinlaunch","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 5, "likes": 4, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 101775, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Jan 2020 19:13:51 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
ФИАС в облаке
Актуальная база всех почтовых адресов России. Легко интегрируется с вашим сайтом
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101775, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101775\/get","add":"\/comments\/101775\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101775"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
5 комментариев
Популярные
По порядку

Юрий Белоножкин

10

*роскосмос, батут, шутки, остроты*

Ответить

Сергей Токарев

Юрий
0

"вы уже здесь"

Ответить

Pasha Kislova

1

Ну, в общем то идея совсем не нова. Помню в Технике молодёжи в 80-х годах писали о разработке японских учёных по катапульте ракет. 

Ответить

Corban Dallas

1

«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», —  Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter во вторник, 29 апреля 2014 года.
Шутить про эстонцев или сразу про Роскосмос?

Ответить

Сергей Щукин

Corban
0

За всех Белоножкин в первом комменте уже пошутил. Так что вам - не обязательно, но если наболела шутка - shoot! ;)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Управление коммуникационным процессом: прогнозирование и оценка результатов
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0
TUI
Подписан
Отписаться
Когда говоришь: «Не думай о слоне»
Мы с интересом наблюдали за ходом рекламной кампании нашей акции Раннего бронирования, в которой решили порвать шаблон …
2
Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Как устроена новая программа стажировок в Яндекс.Маркете
Всем привет! Меня зовут Дмитрий Борискин, я руковожу техническими проектными менеджерами Яндекс.Маркета, а с 2019 года …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Veber
за день
Теперь придётся ждать пока "тормоз" стоящий перед тобой ещё и напи**ится с консультантом? Не плохо, заверните два!
ВТБ установил в Москве банкоматы с поддержкой видеоконсультаций с сотрудниками банка
Vasilii Panteleev
за неделю
Для американца 150 баксов много - потому что он з/п в часах считает. А для России 150 баксов копейки - потому что один раз живём, у гроба карманов нет, всех денек не заработаешь, не в деньгах счастье, не имей сто…
Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Павел Корокий

Минск vs Сан-Франциско: как…

Vl Al

Я понял, что такое soft skills…

Oleg Sokolukhin

Сервис «Яндекс.Такси» добавил в…

vic buynoff

BMW анонсировала сервис аренды…

Александр Рагулин

Как заработать миллион на…

Vl Al

Комиссия по ценным бумагам и…

Сергей Токарев

Переводим с айтишного на…

Andrei Nikolaev

Исправление репутации персоны в…

Глеб Коссов

WatchGram — клиент Instagram…

Сергей Токарев

Американский стартап SpinLaunch…

Lina Lugovaya

Как запустить продукт в…

Elliot Alderson

Почему мы берём с сотрудников…

Павел Андрейчук

Минск vs Сан-Франциско: как…

Roman Arno

Активисты рассказали о…

Andrei Nikolaev

Исправление репутации персоны в…

Roman Arno

Активисты рассказали о…

Roman Epishin

Почему мы берём с сотрудников…

lakoros

Delivery Club запустил перевод…

Alexey Remizov

BMW анонсировала сервис аренды…

Roman Epishin

Почему мы берём с сотрудников…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }