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Первую электромагнитную катапульту компания пообещала достроить в 2020 году.
Американский стартап SpinLaunch привлёк $35 млн на строительство катапульты для запуска грузов в космос, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию.
Раунд финансирования возглавили предыдущие инвесторы Airbus Ventures, GV Alphabet и KPCB, при участии Catapult Ventures, Lauder Partners, John Doerr и Byers Family.
Привлечённые средства компания потратит на строительство головного офиса и научно-исследовательского центра в Лонг-Бич, а также на завершение лётных испытаний в космопорте Spaceport America в Нью-Мексико.
Идея SpinLaunch заключается в том, чтобы вывести корабль из атмосферы «методом вращательного ускорения». Ракета будет вращаться в центрифуге со скоростью 8000 км/ч, чтобы набрать нужную скорость, рассказывали в компании.
Компания утверждает, что кинетическая система позволит сэкономить на запусках ракет, которые требуют огромного объёма топлива. Один запуск груза будет стоить менее $500 тысяч, обещает гендиректор SpinLaunch Джонатан Яни. Компании вроде SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса тратят от $5 млн до $100 млн за запуск, рассказали в SpinLaunch.
В июне 2018 года SpinLaunch привлекла $40 млн от Alphabet, Kleiner Perkins Caufield & Byers и Airbus Ventures. Тогда в компании говорили, что начать коммерческие запуски ракет планируют в 2022 году.
*роскосмос, батут, шутки, остроты*
Ну, в общем то идея совсем не нова. Помню в Технике молодёжи в 80-х годах писали о разработке японских учёных по катапульте ракет.
«Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута», — Дмитрий Рогозин в своем микроблоге в Twitter во вторник, 29 апреля 2014 года.
Шутить про эстонцев или сразу про Роскосмос?
За всех Белоножкин в первом комменте уже пошутил. Так что вам - не обязательно, но если наболела шутка - shoot! ;)
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