Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
190

Российский рынок онлайн-доставки продуктов в 2019 году вырос на 50% до 35 млрд рублей Материал редакции

Лидером среди ритейлеров стал онлайн-гипермаркет «Утконос», а среди сервисов доставки — iGooods.

3 комментария
В закладки

Рынок онлайн-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса ритейлерами и службами доставки в России в 2019 году вырос на 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Объём рынка по итогам года составил 35 млрд рублей. В 2018 году этот показатель достигал 23 млрд рублей. С учётом продуктовых наборов рынок превысил 40 млрд рублей, отмечает Бурмистров.

Лидером рынка, как и в 2018 году, стал онлайн-гипермаркет «Утконос». По собственным данным, его оборот в 2019 году составил 10 млрд рублей — 30% от общей доли рынка. В 2020 году компания планирует увеличить объём продаж более чем на 30%.

Мобильное приложение на iOS и Android приносит 49% всех заказов «Утконоса» — 4,1 млрд рублей в 2019 году. Самыми популярными категориями стали «Молочные продукты» и «Фрукты и овощи», самыми быстрорастущими — «Готовые блюда», «Торты и пирожные», «Хлеб и сдоба».

В 2018 году второе и третье место по обороту заняли Ozon и Perekrestok.ru (входит в X5 Retail Group). В 2019 году они могут поменяться местами, отмечает агентство.

В 2020 году Perekrestok.ru планирует занять первое место по онлайн-заказам и доставке продуктов, рассказал представитель компании. Чистая выручка онлайн-супермаркета за январь-сентябрь 2019 года составила 2,68 млрд рублей при росте в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В Ozon продажи продуктов и товаров повседневного спроса в 2019 году выросли на 119%, сообщили ТАСС в компании.

Доля сервисов доставки на рынке онлайн-продаж продуктов составила около 15%, 7% из них принадлежит сервису iGooods. В 2020 году конкуренция среди сервисов доставки значительно усилится за счёт выхода на рынок доставки продуктов Delivery Club, «Яндекс.Еды» и развития Instamart.

#новость

Финансы
Подписан
Отписаться
Как за три дня подготовить презентацию для американского стартап-акселератора
Запомнить много информации, победить страх в общении с носителем языка и не растерять уверенность в своих силах? Легко.
0
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 101787, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 17 Jan 2020 20:28:07 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 101787, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/101787\/get","add":"\/comments\/101787\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/101787"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

A.A. Rayskiy

0

Рынок растёт, компании закрываются 

Ответить

Саша Абакан

0

Есть предел рынку, всем и все не смогут доставить. Да и рынок большие города РФ. Остальные блины и оладушки на печки пекут.

Ответить

Павел Гросс-Днепров

0

Продаю food.ru. Только не минусуйте) В facebook, если кому интересно пишите. 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Управление коммуникационным процессом: прогнозирование и оценка результатов
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0
TUI
Подписан
Отписаться
Когда говоришь: «Не думай о слоне»
Мы с интересом наблюдали за ходом рекламной кампании нашей акции Раннего бронирования, в которой решили порвать шаблон …
2
Яндекс.Маркет
Подписан
Отписаться
Как устроена новая программа стажировок в Яндекс.Маркете
Всем привет! Меня зовут Дмитрий Борискин, я руковожу техническими проектными менеджерами Яндекс.Маркета, а с 2019 года …
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Veber
за день
Теперь придётся ждать пока "тормоз" стоящий перед тобой ещё и напи**ится с консультантом? Не плохо, заверните два!
ВТБ установил в Москве банкоматы с поддержкой видеоконсультаций с сотрудниками банка
Vasilii Panteleev
за неделю
Для американца 150 баксов много - потому что он з/п в часах считает. А для России 150 баксов копейки - потому что один раз живём, у гроба карманов нет, всех денек не заработаешь, не в деньгах счастье, не имей сто…
Как получилось, что AirPods генерирует столько же выручки, сколько Uber
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Kim Kim

PetyPot — автоматический…

Kim Kim

PetyPot — автоматический…

Andrew Simon

В аэропорту «Шереметьево…

Mark Rapida Gromov

Сервис «Яндекс.Такси» добавил в…

Nick Sidorov

Дуров рассказал прокурору SEC о…

Pavel…

Сервис «Яндекс.Такси» добавил в…

Gerbert Wells

Записки специалиста по…

Татьяна Ващенко

Токсичный начальник: как…

Vladimir Golubev

Исправление репутации персоны в…

Mikhail Tatsky

Минск vs Сан-Франциско: как…

Константин Соболев

Дуров рассказал прокурору SEC о…

Константин Соболев

Дуров рассказал прокурору SEC о…

Юрий Белоножкин

Американский стартап SpinLaunch…

Evil Conqueror

Подводные камни: разработка…

Павел Корокий

Минск vs Сан-Франциско: как…

Влад Берг

Рекламодатели попросили Google…

Станислав Курочкин

Instagram против Photoshop…

Gerbert Wells

Записки специалиста по…

Вл В

Минск vs Сан-Франциско: как…

Павел Гросс-Днепров

Российский рынок…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }