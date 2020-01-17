Лидером среди ритейлеров стал онлайн-гипермаркет «Утконос», а среди сервисов доставки — iGooods.

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Рынок онлайн-доставки продуктов питания и товаров повседневного спроса ритейлерами и службами доставки в России в 2019 году вырос на 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Объём рынка по итогам года составил 35 млрд рублей. В 2018 году этот показатель достигал 23 млрд рублей. С учётом продуктовых наборов рынок превысил 40 млрд рублей, отмечает Бурмистров.

Лидером рынка, как и в 2018 году, стал онлайн-гипермаркет «Утконос». По собственным данным, его оборот в 2019 году составил 10 млрд рублей — 30% от общей доли рынка. В 2020 году компания планирует увеличить объём продаж более чем на 30%.

Мобильное приложение на iOS и Android приносит 49% всех заказов «Утконоса» — 4,1 млрд рублей в 2019 году. Самыми популярными категориями стали «Молочные продукты» и «Фрукты и овощи», самыми быстрорастущими — «Готовые блюда», «Торты и пирожные», «Хлеб и сдоба».

В 2018 году второе и третье место по обороту заняли Ozon и Perekrestok.ru (входит в X5 Retail Group). В 2019 году они могут поменяться местами, отмечает агентство.

В 2020 году Perekrestok.ru планирует занять первое место по онлайн-заказам и доставке продуктов, рассказал представитель компании. Чистая выручка онлайн-супермаркета за январь-сентябрь 2019 года составила 2,68 млрд рублей при росте в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В Ozon продажи продуктов и товаров повседневного спроса в 2019 году выросли на 119%, сообщили ТАСС в компании.