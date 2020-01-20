Общая сумма сделок с любым российским участием за год составила $19,3 млрд.

2019 год оказался худшим для российского рынка слияний и поглощений (M&A) с 2002 года, говорится в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.