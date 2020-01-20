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Финансы
Виктория Сафронова
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Исследование: объем слияний и поглощений в России упал до минимума с 2002 года Материал редакции

Общая сумма сделок с любым российским участием за год составила $19,3 млрд.

2019 год оказался худшим для российского рынка слияний и поглощений (M&A) с 2002 года, говорится в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.

  • В 2019 году общая сумма сделок с любым российским участием составила $19,3 млрд — это на 5% меньше, чем в 2018 году. Больше всего сделок состоялось в промышленности с долей в 21%, ритейле (16%), на телеком-рынке (13%), ТЭК (12%) и ИТ-секторе — 10%.
  • Refinitiv включает в статистику сделки, где фигурируют иностранные компании с российскими корнями. Например, крупнейшей сделкой 2019 года стало приобретение американской DXC Technology зарегистрированного в Швейцарии ИT-разработчика Luxoft за $1,97 млрд.
  • Общее снижение рынка зафиксировано, несмотря на рост внутрироссийских M&A. Объём сделок на внутреннем рынке вырос на 10% — до $10,9 млрд.
  • Refinitiv связывает снижение с падением стоимости сделок с иностранным участием. По сравнению с 2018 годом объём сделок по покупке российских компаний иностранцами снизился на 28% и составил $4,4 млрд. Общая сумма вложений российских инвесторов в иностранные активы снизилась на 23% и составила $890,4 млн.
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#новость #инвестиции

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