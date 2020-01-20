Большинство из них находятся в Африке и Южной Азии.

Американская исследовательская лаборатория AidData составила базу данных проектов, которые были профинансированы властями Китая и реализованы с 2000 по 2014 годы. Внимание на публикацию обратило издание Visual Capitalist.

В исследование вошли около 3,5 тысяч проектов, суммарные инвестиции в которые составили $273,6 млрд. Большая часть проектов связана с транспортом и строительством — например, электростанция Карачи на юге Пакистана с $6,6 млрд инвестиций от государственного Exim Bank и штаб-квартира Африканского союза в Аддис-Абебе, столице Эфиопии, стоимостью более $200 млн.

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