Месячная платящая аудитория на конец года составила 1,1 млн человек.
- В 2019 году онлайн-кинотеатр Okko (входит в Rambler Group) нарастил оборот на 96%, до 4,9 млрд рублей с учётом НДС, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Чистую прибыль сервис не раскрывает. Драйверами роста выручки стали веб- и Android-платформы, обороты которых к 2018 году выросли на 404% и 245% соответственно, отмечают в Okko.
- На конец 2019 года у сервиса было 1,1 млн платящих пользователей в месяц (платящие пользователи, активные в сервисе в течение последних 30 дней). Общая ежемесячная аудитория сервиса за год достигла 2,8 млн человек. Для сравнения, среднемесячная аудитория сервиса в 2018 году — 1,83 млн.
- Доли доходов от подписки, продажи и аренды отдельных единиц контента, а также направления «Okko Спорт» в компании не раскрывают. По объёму просмотра быстрее всего растут мобильные устройства: в 2019 году они прибавили 120% по количеству единиц просмотренного контента. Источник газеты, знакомый с ситуацией в «Okko Спорт», говорит, что доля доходов от этого направления в обороте Okko мала.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают, что с учётом этих данных Okko в 2019 году рос быстрее рынка. Среди причин роста аналитики называют сделку Rambler Group со «Сбербанком», который в августе приобрел 46,5% в онлайн-бизнесе холдинга. В Okko говорят, что сделка напрямую не повлияла на оборот, но помогла привлечь новых пользователей.
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Олег Гришин
1. Предложить месяц подписки за 1 рубль
2. Считать людей, забывших отключить автопродление
3. Профит
Юлия СтепановаОлег
Даа, я так и подписалась ещё на месяц:))
Marow from Neverland
они разве не запустились в 2019?
Kostya LevinMarow
Им лет 5 точно.