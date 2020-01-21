В ноябре 2019 года «Почта России» запустила вместе с фондом «Сколково» совместный акселератор для стартапов. Среди первых участников: разработчик инструментов для анализа космических снимков GeoAlert, маркетплейс бытовых услуг GorServ, инструменты поиска и оценки ИТ-специалистов Geecko, голосовой помощник Dasha.AI и система расчётов для ЖКХ «Всеведа», указывают «Ведомости».