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Татьяна Боброва
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«Почта России» задумалась о создании корпоративного венчурного фонда Материал редакции

Компания начала искать консультанта по программе инновационного развития и инвестициям в стартапы.

  • «Почта России» объявила конкурс на поиск подрядчика, который оценит перспективы запуска корпоративного венчурного фонда или участия в уже существующих фондах, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года. Подрядчика планируют определить в начале февраля 2020 года.
  • В компании пояснили изданию, что заплатят за разработку долгосрочной программы развития и программы инновационного развития «Почты России». Создание этих документов обязательно для стратегических открытых акционерных обществ, ФГУПов и открытых акционерных обществ с долей РФ более 50%.
  • По условиям договора подрядчик должен консультировать «Почту России» по программе инновационного развития, поиску новых технологий, инвестициям в стартапы и импортозамещению. Компания планирует инвестировать в цифровую трансформацию и создавать электронные услуги для клиентов, приводит газета слова члена правления, замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова.

  • В ноябре 2019 года «Почта России» запустила вместе с фондом «Сколково» совместный акселератор для стартапов. Среди первых участников: разработчик инструментов для анализа космических снимков GeoAlert, маркетплейс бытовых услуг GorServ, инструменты поиска и оценки ИТ-специалистов Geecko, голосовой помощник Dasha.AI и система расчётов для ЖКХ «Всеведа», указывают «Ведомости».

У «Почты России» может появиться свой венчурный…
Госкомпания оценит целесообразность создания собственного фонда или участия в уже существующих
www.vedomosti.ru

#новость #почтароссии

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10 комментариев
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Laugh Radiant

4

Отделения? Сотрудники? Доставка? — Скучно.

 
У нас на уме «стартапы, инвестиции, венчурные фонды» вот это вот всё. Ух!

Ответить

Артем Акулов

Laugh
0

Отделения? Сотрудники? Доставка?

Скучная отмывочка.

«стартапы, инвестиции, венчурные фонды»

Джаст фо фан отмывочка.

Ответить

Антон Гранд

3

- Я готов! Хуже меня нет никого!
- Ни слова больше. Вы приняты.

Ответить

lotnomer

0

Пусть лучше свои офисы и сервис приведут в порядок. 

Ответить

Вася Пражкин

lotnomer
1

Чтоб как у Пенсионного Фонда дворцы были? 

Ответить

Артем Акулов

lotnomer
1

Так, лодку стабильности не раскачиваем, меня аж с ног до головы волной обдало.

Ответить

Willy Likh

1

Будем следить за выходом рассады на IPO

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Павел Скиннер

1

Если вынести за скобки все претензии к собственно Почте России, то интерес корпораций к венчуру вполне понятен.

Вот отличный материал на тему: https://vc.ru/digitalhorizon/91150-pochemu-ya-ne-veryu-v-akseleratory

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Igor Novák

0

Слово корпоративного означает , что будут красть в узком кругу. ))

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Фикиск Фусов

0

Мне надо быстро посылочку отправить. Без очередей и нервотрепки 

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