«Почта России» задумалась о создании корпоративного венчурного фонда
Материал редакции
Компания начала искать консультанта по программе инновационного развития и инвестициям в стартапы.
«Почта России» объявила конкурс на поиск подрядчика, который оценит перспективы запуска корпоративного венчурного фонда или участия в уже существующих фондах, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сайта госзакупок. Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 года. Подрядчика планируют определить в начале февраля 2020 года.
В компании пояснили изданию, что заплатят за разработку долгосрочной программы развития и программы инновационного развития «Почты России». Создание этих документов обязательно для стратегических открытых акционерных обществ, ФГУПов и открытых акционерных обществ с долей РФ более 50%.
По условиям договора подрядчик должен консультировать «Почту России» по программе инновационного развития, поиску новых технологий, инвестициям в стартапы и импортозамещению. Компания планирует инвестировать в цифровую трансформацию и создавать электронные услуги для клиентов, приводит газета слова члена правления, замгендиректора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергея Емельченкова.
В ноябре 2019 года «Почта России» запустила вместе с фондом «Сколково» совместный акселератор для стартапов. Среди первых участников: разработчик инструментов для анализа космических снимков GeoAlert, маркетплейс бытовых услуг GorServ, инструменты поиска и оценки ИТ-специалистов Geecko, голосовой помощник Dasha.AI и система расчётов для ЖКХ «Всеведа», указывают «Ведомости».
Laugh Radiant
Отделения? Сотрудники? Доставка? — Скучно.
У нас на уме «стартапы, инвестиции, венчурные фонды» вот это вот всё. Ух!
Артем АкуловLaugh
Отделения? Сотрудники? Доставка?
Скучная отмывочка.
«стартапы, инвестиции, венчурные фонды»
Джаст фо фан отмывочка.
Антон Гранд
- Я готов! Хуже меня нет никого!
- Ни слова больше. Вы приняты.
lotnomer
Пусть лучше свои офисы и сервис приведут в порядок.
Вася Пражкинlotnomer
Чтоб как у Пенсионного Фонда дворцы были?
Артем Акуловlotnomer
Так, лодку стабильности не раскачиваем, меня аж с ног до головы волной обдало.
Willy Likh
Будем следить за выходом рассады на IPO
Павел Скиннер
Если вынести за скобки все претензии к собственно Почте России, то интерес корпораций к венчуру вполне понятен.
Вот отличный материал на тему: https://vc.ru/digitalhorizon/91150-pochemu-ya-ne-veryu-v-akseleratory
Igor Novák
Слово корпоративного означает , что будут красть в узком кругу. ))
Фикиск Фусов
Мне надо быстро посылочку отправить. Без очередей и нервотрепки