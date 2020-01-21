Необанк Qonto работает во Франции, Италии, Испании и Германии.

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Французский стартап Qonto привлёк $115 млн, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию. Это крупнейший раунд финансирования для французских финтех-стартапов, заявили в Qonto.

Раунд возглавили фонд DST Global российского предпринимателя Юрия Мильнера и китайский холдинг Tencent, при участии предыдущих инвесторов Valar Ventures и Alven Capital.

На привлечённые деньги компания планирует выйти на новые рынки, разработать новые продукты и увеличить штат. Сейчас в Qonto работает около 200 человек, за год банк планирует нанять ещё 100.

Qonto — это необанк для предпринимателей, он обслуживает малый и средний бизнес, а также фрилансеров. Сейчас Qonto работает во Франции, Италии, Испании и Германии. К банку подключено около 65 тысяч компаний. Сумма транзакций в Qonto за 2019 год составила €10 млрд.

В июне 2018 года компания получила лицензию платёжного учреждения и создала собственную банковскую инфраструктуру. До конца 2020 года Qonto планирует получить лицензию кредитной организации.