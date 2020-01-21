Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Необанк Qonto работает во Франции, Италии, Испании и Германии.
Французский стартап Qonto привлёк $115 млн, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию. Это крупнейший раунд финансирования для французских финтех-стартапов, заявили в Qonto.
Раунд возглавили фонд DST Global российского предпринимателя Юрия Мильнера и китайский холдинг Tencent, при участии предыдущих инвесторов Valar Ventures и Alven Capital.
На привлечённые деньги компания планирует выйти на новые рынки, разработать новые продукты и увеличить штат. Сейчас в Qonto работает около 200 человек, за год банк планирует нанять ещё 100.
Qonto — это необанк для предпринимателей, он обслуживает малый и средний бизнес, а также фрилансеров. Сейчас Qonto работает во Франции, Италии, Испании и Германии. К банку подключено около 65 тысяч компаний. Сумма транзакций в Qonto за 2019 год составила €10 млрд.
В июне 2018 года компания получила лицензию платёжного учреждения и создала собственную банковскую инфраструктуру. До конца 2020 года Qonto планирует получить лицензию кредитной организации.
В приложении можно заказать физическую или виртуальную карту, настроить лимиты или заморозить карту. Также пользователь можно управлять несколькими учётными записями и настраивать уровни доступа, пишет издание.
В чем фишка то? ну банк. ок, это необанк (Тинькофф же наверное придумал необанк первым, да?)
но в чем преимущества и УТП ?
Или "за бугром" у предпринимателей и малого бизнеса проблемы с банками?
Или основной посыл новости - кому то опять отвалили бабла?
Судя по функционалу типичный российский банк
Совсем не типичный. Попробуйте в РСХБ каком-нибудь выпустить карту в приложении. Да хоть залогиниться попробуйте.
- У вас банк? Вот держите инвестиции $10 млн.
- У нас НЕОбанк
- $115 млн. инвестиций этим господам!
А в чем преимущество перед Revolut Business?
Блоги компаний
Показать еще