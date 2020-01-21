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Финансы
Лиана Липанова
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Французский финтех-стартап Qonto привлёк $115 млн от DST Global Юрия Мильнера, китайской Tencent и других Материал редакции

Необанк Qonto работает во Франции, Италии, Испании и Германии.

9 комментариев
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Французский стартап Qonto привлёк $115 млн, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию. Это крупнейший раунд финансирования для французских финтех-стартапов, заявили в Qonto.

Раунд возглавили фонд DST Global российского предпринимателя Юрия Мильнера и китайский холдинг Tencent, при участии предыдущих инвесторов Valar Ventures и Alven Capital.

На привлечённые деньги компания планирует выйти на новые рынки, разработать новые продукты и увеличить штат. Сейчас в Qonto работает около 200 человек, за год банк планирует нанять ещё 100.

Qonto — это необанк для предпринимателей, он обслуживает малый и средний бизнес, а также фрилансеров. Сейчас Qonto работает во Франции, Италии, Испании и Германии. К банку подключено около 65 тысяч компаний. Сумма транзакций в Qonto за 2019 год составила €10 млрд.

В июне 2018 года компания получила лицензию платёжного учреждения и создала собственную банковскую инфраструктуру. До конца 2020 года Qonto планирует получить лицензию кредитной организации.

В приложении можно заказать физическую или виртуальную карту, настроить лимиты или заморозить карту. Также пользователь можно управлять несколькими учётными записями и настраивать уровни доступа, пишет издание.

#новость #инвестиции

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9 комментариев
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Dennis Gerasimov

1

В чем фишка то? ну банк. ок, это необанк (Тинькофф же наверное придумал необанк первым, да?)

но в чем преимущества и УТП ?

Или "за бугром" у предпринимателей и малого бизнеса проблемы с банками?

Или основной посыл новости - кому то опять отвалили бабла?

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Андрей Гирняк

0

Судя по функционалу типичный российский банк

Ответить

Alexander Shirnen

Андрей
0

А чего не хватает чтобы по функционалу быть нероссийским?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Андрей
0

Совсем не типичный. Попробуйте в РСХБ каком-нибудь выпустить карту в приложении. Да хоть залогиниться попробуйте.

Ответить

Алексей Доронин

0

- У вас банк? Вот держите инвестиции $10 млн.

- У нас НЕОбанк
- $115 млн. инвестиций этим господам!

Ответить

Денис Тимофеев

Алексей
0

У необанков отсутвует филиальная сеть)

Ответить

Фикиск Фусов

0

Привлечь деньги и потратить их.

Ответить

Roman Trifonov

0

А в чем преимущество перед Revolut Business?

Ответить

Dennis Gerasimov

Roman
0

made in France жеж

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