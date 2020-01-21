«Тетрика» развивает одноимённый онлайн-сервис для занятий с профессиональными репетиторами.

В закладки

Образовательный стартап «Тетрика» привлёк $600 тысяч от группы бизнес-ангелов, сообщил ментор проекта и сооснователь Otus.ru Дмитрий Волошин.

«Тетрика» развивает одноимённый онлайн-сервис для занятий с профессиональными репетиторами. По словам Волошина, сейчас в онлайн-школе обучается более 1,2 тысячи учеников, в месяц проходит более 7,5 тысяч занятий по собственной программе площадки.

Учебная программа автоматически адаптируется под уровень знаний и цели ученика, а родители получают аналитику результатов, отмечает Волошин.

Одно занятие в «Тетрике» стоит 790 рублей при покупке пакета, при оплате каждого занято отдельно стоимость составит 1290 рублей. Занятия проходят на онлайн-доске, на которой можно писать формулы, строить графики и другое.