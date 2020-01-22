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Финансы
Татьяна Боброва
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Капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд Материал редакции

После закрытия торгов 21 января акции компании подскочили до $555 за штуку.

  • На закрытии торгов 21 января 2020 года акции Tesla на Nasdaq выросли на 7,2% — до $547 за штуку. После этого бумаги производителя электрокаров подорожали ещё на 1,4% — до $555,1. Рыночная капитализация компании составила $100,1 млрд, пишет Bloomberg.
  • Агентство отмечает, что акции Tesla подорожали вдвое со времени публикации последней отчётности: в третьем квартале 2019 года компания отчиталась о чистой прибыли в размере $143 млн.

#новость #tesla

Финансы
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1 комментарий
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Артём Палённый

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посмотрим, будет ли компания прибыльна и за весь 2020.

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