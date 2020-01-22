Выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru составила 4,3 млрд рублей.
- X5 Retail Group, владеющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», отчиталась о росте розничной выручки на 13,3% в 2019 году. Объём выручки по итогам года составил 1,73 трлн рублей.
- Средний чек в сетях группы за год составил 384,5 рубля: 352,9 рубля в «Пятёрочке», 532,6 рубля в «Перекрёстке» и 832,3 рубля в «Карусели».
- За год Х5 открыла 1866 магазинов. Всего на конец декабря 2019 года у группы 16297 магазинов.
- Чистая выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru по итогам года достигла 4,3 млрд рублей. Количество заказов превысило 1,3 млн, а средний чек составил 3584 рубля.
- По данным «Infoline-Аналитика», рынок онлайн-доставки в 2019 году вырос на 50%, до 35 млрд рублей. Лидером рынка второй год подряд стал онлайн-гипермаркет «Утконос» с оборотом в 10 млрд рублей. В 2018 году Perekrestok.ru занял в этом рейтинге третье место, но в 2020 году онлайн-супермаркет планирует стать лидером по онлайн-заказам и доставке продуктов в России, говорили в компании.
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Sht_Anton
Т.е. выручка выросла на такой же %, как и кол-во магазинов? Интересный бизнес
Станислав ТюринSht_Anton
шта
Фёдор Коновалов
А чистая прибыль ?)