Стартап помогает брокерам и риэлторам получить информацию о недвижимости без услуг консалтинговых агентств.

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Стартап Archeads с основателями из России привлёк $700 тысяч в посевном раунде инвестиций при оценке в $3,7 млн. Об этом Inc. рассказали в компании.

В раунде приняли участие Starta Ventures, которая инвестировала в проект $400 тысяч, и частный инвестор, «вкладывающий средства в американскую недвижимость». Условия сделки в компании не раскрывают.

Стартап Archeads основали архитектор Александр Смага и индустриальный дизайнер Артур Ткачук в 2018 году. Сервис позволяет находить архитектурные проекты для нежилых помещений с помощью технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

С помощью сервиса арендодатели и брокеры недвижимости могут получать данные о помещениях и оценке недвижимости, а также разрабатывать планировку без участия архитекторов. Среди продуктов компании — облачная платформа с интерактивными планами офисных помещений Floorhub. В 2018 году стартап привлек $130 тысяч в pre-seed раунде.