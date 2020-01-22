Переход от физических носителей — пластиковых карт к биометрическому профилю в офлайн и онлай-каналах повысит безопасность транзакций, а также сделает данные о покупках прозрачными и привязанными к конкретному человеку.

Мы окажем компании Swip поддержку в продвижении биометрической платформы на рынок и запуске новых уникальных продуктов для бизнеса.