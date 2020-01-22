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Финансы
Лиана Липанова
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МТС стал владельцем 15% разработчика платформы для платежей по биометрии лица и QR-коду Swip Материал редакции

Система автоматически распознаёт покупателя в программах лояльности и учитывает скидки и бонусы при оплате.

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МТС инвестировал в кипрскую Swipglobal, которая владеет 100% компании «Умный кошелёк» (бренд Swip) — разработчика платформы для платежей по биометрии лица и программ лояльности в ритейле. В результате сделки оператор получит 15% в капитале Swipglobal, рассказали vc.ru в МТС

Оператор может увеличить долю при достижении компанией запланированных результатов. Совместные планы стороны пока не комментируют.

Сумма сделки не раскрывается. Привлечённые деньги будут направлены на дальнейшее развитие Swip в России, рассказали в МТС.

Переход от физических носителей — пластиковых карт к биометрическому профилю в офлайн и онлай-каналах повысит безопасность транзакций, а также сделает данные о покупках прозрачными и привязанными к конкретному человеку.

Мы окажем компании Swip поддержку в продвижении биометрической платформы на рынок и запуске новых уникальных продуктов для бизнеса.

Александр Горбунов
вице-президент МТС по стратегии и развитию

Swip занимается разработкой и внедрением платформы для бесконтактных платежей по биометрии лица и QR-коду. Система автоматически распознаёт покупателя в программах лояльности и учитывает скидки и бонусы при оплате, объяснил представитель оператора. Так сервис ускоряет процесс оплаты на кассе, отметили в компании.

Для использования сервиса пользователь должен скачать приложение, подключить банковскую карту, отсканировать лицо и прикрепить документы. Чтобы оплатить покупку, нужно навести приложение на специальный QR-код у прилавка или показать лицо камере у кассы.

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1 комментарий
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Максим Олейников

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Будет перепись идиотов ибо нормальный человек по своей воли никогда не даст все эти данные ради возможности оплатить "бесконтактно".

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