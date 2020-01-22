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Система автоматически распознаёт покупателя в программах лояльности и учитывает скидки и бонусы при оплате.
МТС инвестировал в кипрскую Swipglobal, которая владеет 100% компании «Умный кошелёк» (бренд Swip) — разработчика платформы для платежей по биометрии лица и программ лояльности в ритейле. В результате сделки оператор получит 15% в капитале Swipglobal, рассказали vc.ru в МТС
Оператор может увеличить долю при достижении компанией запланированных результатов. Совместные планы стороны пока не комментируют.
Сумма сделки не раскрывается. Привлечённые деньги будут направлены на дальнейшее развитие Swip в России, рассказали в МТС.
Swip занимается разработкой и внедрением платформы для бесконтактных платежей по биометрии лица и QR-коду. Система автоматически распознаёт покупателя в программах лояльности и учитывает скидки и бонусы при оплате, объяснил представитель оператора. Так сервис ускоряет процесс оплаты на кассе, отметили в компании.
Для использования сервиса пользователь должен скачать приложение, подключить банковскую карту, отсканировать лицо и прикрепить документы. Чтобы оплатить покупку, нужно навести приложение на специальный QR-код у прилавка или показать лицо камере у кассы.
Будет перепись идиотов ибо нормальный человек по своей воли никогда не даст все эти данные ради возможности оплатить "бесконтактно".
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