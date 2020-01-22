Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
1714

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож продаст 2 млн акций компании на сумму около $90 млн Материал редакции

Сейчас Волож владеет около 456 тысячами акций класса А, а его семейный траст — 32,2 млн акций класса В, часть из которых конвертируют в класс А для продажи.

10 комментариев
В закладки

Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож планирует продать более 2 млн акций класса А интернет-компании в течение года, следует из заявления «Яндекса» для Комиссии по ценным бумагам США.

По состоянию на 19:43 мск, стоимость одной акции «Яндекса» на бирже Nasdaq составляет $45,33. Исходя из этой суммы, 2 млн акций компании могут стоить $90,6 млн.

Волож лично владеет около 456 тысячами акций класса А, которые дают право на один голос, и опционами на покупку ещё 150 тысяч акций. Семейному трасту Воложа принадлежит ещё 32,2 млн акций класса В, которые предоставляют 10 голосов на акцию. Волож планирует продать все акции класса А и 1,4 млн акций класса В после конвертации в класс А.

Общая доля Воложа и его траста в «Яндексе» составляет 9,9% и около 48,6% голосов. После продажи акций у семейного траста останется 30,8 млн акций класса В и 47,2% голосов.

В декабре 2019 года Волож подписал обязательство, согласно которому он не сможет продавать 95% своего пакета до 1 января 2022 года. Если с Воложем что-то произойдёт, его пакет в течение двух лет останется у траста, который должен будет голосовать на собрании акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров. Благодаря структурным изменениям компания рассчитывает снять напряжение в отношениях с государством и стабилизировать управление компании на ближайшие годы, объяснял источник «Ведомостей»

«Яндекс» изменит структуру управления и создаст…
Фонд также сможет давать указания совету директоров и временно отстранять гендиректора «Яндекса».
vc.ru

#новость #аркадийволож #яндекс

Финансы
Подписан
Отписаться
Прорыв в диджитал-банкинге: как банк DBS провёл цифровую модернизацию и стал крупнейшим в Юго-Восточной Азии
Подробная история сингапурского банка, прошедшего тяжёлый путь от аутсайдера до лидера в сфере интернет-банкинга.
15
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0440\u043a\u0430\u0434\u0438\u0439\u0432\u043e\u043b\u043e\u0436"], "comments": 10, "likes": 5, "favorites": 15, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 102637, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Jan 2020 20:23:06 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 102637, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/102637\/get","add":"\/comments\/102637\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/102637"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Alexander Butaev

1

Видимо что-то присмотрел себе

Ответить

Сергей .

Alexander
0

Имеет право))

Ответить

Sergei Timofeyev

0

Пока, Яндекс

Ответить

Arthur Niazyan

Sergei
0

2 млн. акций из 32 миллионов, это же капля в море.

Ответить

Sergei Timofeyev

Arthur
0

1:16 из существующих или более 7%. Основатели редко продают акции, но если начинают, то продолжают это делать дальше.

Ответить

Vitold Sedyshev

Arthur
0

И чего? Речь о рынке ценных бумаг. Раз продаст значит кто-то купит или начнет снижать из стоимость и тут акции упадут в цене.

Ответить

Arthur Niazyan

Vitold
0

Размажет их в течении года. Конечно сигнал не самый позитивный, но он мог продать и не заявляя об этом (хотя может правило какое в SEC есть, не знаю). А так, может он миллион акций продаст, а два миллиона купит, никто не знает.

Ответить

Arthur Niazyan

Vitold
0

Извините, что пристал к вам. Просто самому интересно стало. В общем $90 млн., это меньше дневного объёма торгов NASDAQ (правда за 2015 год).

на американской площадке NASDAQ средний дневной объем торгов по «Яндексу» за последние 12 месяцев превышает 100 млн долларов (по расчетам Raiffeisen Centrobank AG).

источник: _https://roem.ru/05-03-2015/186780/yndx-moex/

По идее не должно существенно сказаться на курсе акций.

Ответить

Vl Al

0

Пора бежать с корабля.

Ответить

Sergei Timofeyev

Vl
0

В "Холиваре" поднимался этот вопрос. Некогда руководители успешных проектов в России прямо говорили, что в российские акции вкладывать никогда не будут! (с)

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как зацепить аудиторию своей презентацией: 6 важных советов
Презентации без души и нормального оформления — то, что постепенно уходит из рынка (наконец-то), но без тех, кто все де…
0
Орта
Подписан
Отписаться
Маркетинговые коммуникации в B2B сегменте
Для подготовки материала использован учебник «Связи с общественностью», авторами которого выступили эксперты КГ «Орта»,…
0
Skyeng
Подписан
Отписаться
Как запустить рассылку во «ВКонтакте» за пять дней и получать продажи следующие девять месяцев
Привет! Я Катерина Тимошина, руководитель спецпроектов в онлайн-школе Skyeng. Мы тестируем много маркетинговых идей. В …
22

Показать еще

Лучшие комментарии
Kirill Kirill
за день
В стекле - вкуснее!
Coca-Cola заявила, что не станет отказываться от пластиковых бутылок — они нравятся потребителям
Andrew Solovov
за неделю
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 
Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

John Doe

Как разделить доли в ИТ-стартапе?

Sergei Timofeyev

Бывший работник не может…

Arthur Niazyan

Сооснователь «Яндекса» Аркадий…

Anton Ilabanau

Капитализация Tesla впервые…

Sergei Timofeyev

Сооснователь «Яндекса» Аркадий…

Дмитрий Евсеев

Как запустить рассылку во…

Vladimir Mirolubow

Гонка Slack, Microsoft Teams и…

Vl Al

Сооснователь «Яндекса» Аркадий…

Дмитрий Проваторов

Бывший работник не может…

Arthur Niazyan

Сооснователь «Яндекса» Аркадий…

Vitold Sedyshev

«Яндекс» добавил в «Карты…

Denis Smirnov

Капитализация Tesla впервые…

Vladimir Mirolubow

Открытая инструкция…

Vitold Sedyshev

Сооснователь «Яндекса» Аркадий…

Vyacheslav Barinov

Coca-Cola заявила, что не…

Sergei Timofeyev

Сооснователь «Яндекса» Аркадий…

Yuriy Shchukin

Прорыв в диджитал-банкинге: как…

Arthur Niazyan

Сооснователь «Яндекса» Аркадий…

Катерина Тимошина

Как запустить рассылку во…

Кирилл Дегтярев

Coca-Cola заявила, что не…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }