Сейчас Волож владеет около 456 тысячами акций класса А, а его семейный траст — 32,2 млн акций класса В, часть из которых конвертируют в класс А для продажи.

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Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож планирует продать более 2 млн акций класса А интернет-компании в течение года, следует из заявления «Яндекса» для Комиссии по ценным бумагам США.

По состоянию на 19:43 мск, стоимость одной акции «Яндекса» на бирже Nasdaq составляет $45,33. Исходя из этой суммы, 2 млн акций компании могут стоить $90,6 млн.

Волож лично владеет около 456 тысячами акций класса А, которые дают право на один голос, и опционами на покупку ещё 150 тысяч акций. Семейному трасту Воложа принадлежит ещё 32,2 млн акций класса В, которые предоставляют 10 голосов на акцию. Волож планирует продать все акции класса А и 1,4 млн акций класса В после конвертации в класс А.

Общая доля Воложа и его траста в «Яндексе» составляет 9,9% и около 48,6% голосов. После продажи акций у семейного траста останется 30,8 млн акций класса В и 47,2% голосов.