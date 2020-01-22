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Сейчас Волож владеет около 456 тысячами акций класса А, а его семейный траст — 32,2 млн акций класса В, часть из которых конвертируют в класс А для продажи.
Сооснователь и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож планирует продать более 2 млн акций класса А интернет-компании в течение года, следует из заявления «Яндекса» для Комиссии по ценным бумагам США.
По состоянию на 19:43 мск, стоимость одной акции «Яндекса» на бирже Nasdaq составляет $45,33. Исходя из этой суммы, 2 млн акций компании могут стоить $90,6 млн.
Волож лично владеет около 456 тысячами акций класса А, которые дают право на один голос, и опционами на покупку ещё 150 тысяч акций. Семейному трасту Воложа принадлежит ещё 32,2 млн акций класса В, которые предоставляют 10 голосов на акцию. Волож планирует продать все акции класса А и 1,4 млн акций класса В после конвертации в класс А.
Общая доля Воложа и его траста в «Яндексе» составляет 9,9% и около 48,6% голосов. После продажи акций у семейного траста останется 30,8 млн акций класса В и 47,2% голосов.
В декабре 2019 года Волож подписал обязательство, согласно которому он не сможет продавать 95% своего пакета до 1 января 2022 года. Если с Воложем что-то произойдёт, его пакет в течение двух лет останется у траста, который должен будет голосовать на собрании акционеров в соответствии с рекомендациями совета директоров. Благодаря структурным изменениям компания рассчитывает снять напряжение в отношениях с государством и стабилизировать управление компании на ближайшие годы, объяснял источник «Ведомостей»
Видимо что-то присмотрел себе
Пока, Яндекс
2 млн. акций из 32 миллионов, это же капля в море.
1:16 из существующих или более 7%. Основатели редко продают акции, но если начинают, то продолжают это делать дальше.
И чего? Речь о рынке ценных бумаг. Раз продаст значит кто-то купит или начнет снижать из стоимость и тут акции упадут в цене.
Размажет их в течении года. Конечно сигнал не самый позитивный, но он мог продать и не заявляя об этом (хотя может правило какое в SEC есть, не знаю). А так, может он миллион акций продаст, а два миллиона купит, никто не знает.
Извините, что пристал к вам. Просто самому интересно стало. В общем $90 млн., это меньше дневного объёма торгов NASDAQ (правда за 2015 год).
на американской площадке NASDAQ средний дневной объем торгов по «Яндексу» за последние 12 месяцев превышает 100 млн долларов (по расчетам Raiffeisen Centrobank AG).
источник: _https://roem.ru/05-03-2015/186780/yndx-moex/
По идее не должно существенно сказаться на курсе акций.
Пора бежать с корабля.
В "Холиваре" поднимался этот вопрос. Некогда руководители успешных проектов в России прямо говорили, что в российские акции вкладывать никогда не будут! (с)
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