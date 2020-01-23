Список Bloomberg.

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Издание составило список самых богатых владельцев компаний и акционеров, которые получили состояние на стартапах, связанных с экологией — от электромобилей до переработки картона.

Владельцы компаний из списка стоят во главе нового направления бизнеса, который растет благодаря усилению борьбы с глобальным потеплением, заявляет издание.

Увеличивается объём инвестиций в предприятия, которые занимаются вопросами изменения климата или переходящими на экологически чистое производство. Стоимость всех «зелёных» активов в начале 2018 года достигла $30,7 трлн, что на 30% больше, чем в 2016 году.

Bloomberg считает, что в новом десятилетии количество дорогих экологичных стартапов будет продолжать расти. Например, растущий спрос на растительные аналоги мяса может вскоре привести к появлению ещё двух миллиардеров — основателя Beyond Meat Этана Брауна и гендиректора Impossible Foods Патрика Брауна (не родственники — однофамильцы).

Тем не менее углеводородная экономика всё ещё доминирует: более 25% из 500 самых богатых людей мира из списка Bloomberg занимаются добычей нефти, промышленностью и производством автомобилей — например, Мукеш Амбани (Reliance, $59,9 млрд), Харольд Хамм (Continental Resources, $9,12 млрд) и Сюзанна Клаттен (BMW, $19,9 млрд). А самая дорогая компания в мире — нефтедобывающая компания Saudi Aramco с капитализацией $1,8 трлн.

Успех «зелёной» компании и её рост неустойчивы, так как сейчас зависят от разработки инновационных технологий и государственного финансирования, которое начинает сокращаться, заявил аналитик Carbon Tracker Кингсмилл Бонд в комментарии Bloomberg.

Но инвесторы всё чаще ставят заботу об экологии на первое место в своих стратегиях, и если это настроение будет продолжаться — владельцы «зелёных» компаний смогут изменить мировые рейтинги благосостояния.

Ниже — список первых основателей, владельцев и инвесторов компаний, которые стали миллиардерами благодаря заботе об экологии.

Цзэн Юйцюнь, Хуан Шилин, Пей Чжэньхуа и Ли Пин

Компания: Catl.

Страна: Китай.

Оценка капитала предпринимателей: $16,7 млрд.

Капитал от «зелёных» активов: $16,7 млрд.

Catl — ведущий китайский производитель и поставщик электроаккумуляторов, услугами которой пользуются Daimler, Toyota, BMW и Volvo. Компания была основана в 2011 году и сделала ставку на китайские субсидии, чтобы занять рынок.

С момента IPO в июне 2018 года акции Catl выросли более чем в четыре раза, а вице-президент компании Ли Пин, основатель и главный акционер Цзэн Юйцюнь, его заместитель Хаун Шилин и инвестор Пей Чженьхуа стали миллиардерами.

Electrive

Bloomberg ожидает, что к 2050 году мировой рынок аккумуляторов для электромобилей будет оцениваться в $500 млрд.

Илон Маск

Компания: Tesla.

Страна: США.

Оценка капитала предпринимателя: $27,6 млрд.

Капитал от «зелёных» активов: $14,6 млрд.

Илон Маск Fossbytes

Маск владеет 21% акций Tesla — компания производит электроавтомобили и системы хранения электроэнергии. Ей также принадлежит Gigafactory 1 — самый большой завод по производству аккумуляторов в мире.

Алоис Воббен

Компания: Enercon.

Страна: Германия.

Оценка капитала предпринимателя: $7,3 млрд.

Капитал от «зелёных» активов: $7,3 млрд.

Enercon — одна из крупнейших в мире компаний по производству ветряных турбин, на долю которой в 2018 году приходилось 6% мирового рынка наземных установок.

Первую ветряную турбину Воббен разработал в 1970-х годах, а в 1984 году открыл Enercon. В 2018 году компания установила 54% новых наземных турбин Германии.

Алоис Воббен Success Story

По словам представителей Enercon, в 2019 году компания столкнулась с серьёзными проблемами из-за резкого снижения объёма бизнес-заказов в Германии.

Энтони Пратт

Компания: Pratt Industries.

Страна: Австралия.

Оценка капитала предпринимателя: $6,8 млрд.

Капитал от «зелёных» активов: $6,8 млрд.

Пратт руководит семейным бизнесом по производству гофрированных коробок, который был запущен в 1948 году. Возглавляет компании Visy Industries в Мельбурне и Pratt Industries в Джорджии.

Энтони Пратт Wikimedia

Pratt Industries — крупнейшая в мире частная компания, занимающаяся 100% переработкой упаковки и бумаги. Заводы компаний используют электроэнергию от собственных электростанций, работающих на экологически чистом топливе.

Представители Pratt Industries заявляют, что деятельность компании позволяет ежедневно спасать 68 тысяч деревьев, экономить 4000 тонн выбросов парниковых газов и 28 млн галлонов воды.

Ли Чжэнгоо, Ли Чунань, Ли Сянь

Компания: Longi.

Страна: Китай.

Оценка капитала предпринимателей: $3,4 млрд.

Капитал от «зелёных» активов: $3,4 млрд.

Longi Green Energy Technology — крупнейший в мире производитель монокристальных солнечных панелей и других продуктов. Основана в 2000 году.

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Ежегодно поставляет солнечные панели и модули общей мощностью более 30 гигаватт — это около 25% спроса на панели в мире. Longi — самая дорогая «солнечная» компания в мире с рыночной капитализацией $16 млрд.

Миллиардерами стали три основных акционера компании — президент Longi Ли Чжэнгоо и члены совета директоров Ли Чунань и Ли Сянь.

Хосе Мануэль Энтреканалес

Компания: Acciona.

Страна: Испания.

Оценка капитала предпринимателя: $4,9 млрд.

«Капитал от «зелёных» активов: $2,9 млрд.

Acciona снабжает «чистой» электроэнергией более 6 млн домов. Для производства использует солнечную, ветровую, фотоэлектрическую, солнечную тепловую, био- и гидроэнергетику.

Хосе Мануэль Энтреканалес

Изначално Accoina занималась строительством, но внук основателя Хосе Энтреканалес в 2004 году занял пост председателя правления компании и открыл направление возобновляемых источников энергии. Энергетическое подразделение Accoina в 2018 году принесло группе компаний 60% прибыли.

С 2016 года производство Accoina не оставляет углеродного следа.

Линь Цзяньхуа

Компания: Hangzhou First Applied Material.

Страна: Китай.

Оценка капитала предпринимателя: $2,9 млрд.

Капитал от «зелёных» активов: $2,9 млрд.

Hangzhou First Applied Material — производитель плёнок для солнечных панелей, занимает более половины мирового рынка. Основана в 2003 году Линем Цзяньхуа. Рыночная капитализация компании составляет 3,7 млрд, в 2019 году акции выросли более чем на 80%.

Ван Чуанфу

Компания: BYD.

Страна: Китай.

Оценка капитала предпринимателя: $4,2 млрд.

Капитал от «зелёных» активов: $2,4 млрд.

Ван Чуанфу основал компанию в 1995 году, сейчас BYD — крупнейший производитель электромобилей в Китае. Например, в городе Шэньчжэне компания заменяет весь парк автобусов, такси и грузовиков на электрический транспорт, а в 2016 году представила прототип монорельсовой дороги Skyrail.

Также подразделения BYD производят солнечные батареи, аккумуляторы, электровелосипеды и другой электротранспорт. В 2018 году выручка компании составила 122 млрд юаней ($18 млрд).

Сомфот Ахунай

Компания: Energy Absolute.

Страна: Таиланд.

Оценка капитала предпринимателя: $2,4 млрд.

Капитал от «зелёных» активов: $2,4 млрд.

В 2006 году бывший трейдер ценных бумаг Сомфот Анухай основал компанию по производству пальмового масла Energy Absolute.

В 2011 году компания начала производить биодизельное топливо, а затем перешла на производство электроэнергии из возобновляемых источников. Она размещала солнечные панели и ветровые турбины по всему Таиланду.

​Сомфот Ахунай

Energy Absolute стала первой компанией в стране, чей электромобиль Mine Mobility полностью спроектирован и произведён в Таиланде. Стоимость Mine Mobility — около $38 тысяч.

Тревор Милтон

Компания: Nikola Motor.

Страна: США.

Оценка капитала предпринимателя: $1,3 млрд.

Капитал от «зелёных» активов: $1,3 млрд.

Американский стартап Nokila Motor разрабатывает грузовики с водородными топливными ячейками, топливо которых стоит на 20–30% дешевле дизельного топлива.

Компания разработала технологию, которая использует солнечную энергию для расщепления воды на водород — он поступает в топливный элемент, который преобразует его в ток для питания электродвигателя.

Тревор Милтон Nikola Motor