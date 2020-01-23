Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Виктория Сафронова
742

РФПИ, Baring Vostok и другие инвестировали в сервис продажи подержанных автомобилей CarPrice Материал редакции

Среди других инвестиций фонда и его партнёров — сервис доставки еды по подписке Elementaree и туристический агрегатор Travelata.

  • Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Baring Vostok и фонды Ближнего Востока объявили об инвестициях в сервис по продаже автомобилей CarPrice, говорится в сообщении фонда, поступившем vc.ru.
  • CarPrice планирует использовать инвестиции для увеличения темпов роста бизнеса в регионах и развития платформы для корпоративных клиентов. Стороны не раскрывают подробности сделки.
  • Среди других инвестиций фонда и его партнёров — сервис доставки еды по подписке Elementaree и агрегатор туров Travelata. Сумма инвестиций и условия сделок также не раскрываются.
  • В Elementaree намерены использовать инвестиции для расширения производственных площадей и покупки оборудования. Компания также планирует развивать бизнес за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и до 2022 года выйти на рынки Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.

#новости #инвестиции #рфпи #carprice #elementaree #travelata

Финансы
Подписан
Отписаться
«У нас любой человек может прийти и сказать, что это фигня»: интервью с основателем «Тинькофф Инвестиций»
Автор великого Telegram-канала «Продакты не нужны» Егор Данилов поговорил с создателем «Тинькофф Инвестиций» Александром Емешевым. Вы узнаете, что предложили Александру брокеры на $100 тысяч, как кризис 2014 года помог «Тинькофф Инвестициям» и как команда принимает решение что запускать, а что — нет.
7
1
{ "author_name": "Виктория Сафронова", "author_type": "editor", "tags": ["travelata","\u0440\u0444\u043f\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u0438","elementaree","carprice"], "comments": 4, "likes": 1, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 102765, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jan 2020 14:35:44 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в vc.ru
Frontend-инженер
от 100 000 ₽
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 102765, "author_id": 349025, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/102765\/get","add":"\/comments\/102765\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/102765"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Владислав Владимирович

2

Непонятно, почему РФПИ может условия сделки не раскрывать - сразу закрадываются нехорошие мыслишки.

Ответить

Eugene Smirnov

1

Оскар, конечно, молодец.

Ответить

Виталий Яковенко

0

Интересно, активирует ли этот факт новую волну рекламы КарПрайса) чет последнее время совсем затихли

Ответить

Павел Лапочкин

0

Carprice - сплошной рекламный обман и манипуляция пользователем.

Интересно, есть статистика, сколько тысяч раз менеджерам офисов Carprice разбивали лица после 5-ти часовой клоунады с оценкой и  типа "аукционом" и в итоге выкатываением цены в 50-60% от адекватного рынка? При этом нужно понимать, что для заманивания клиента на первых этапах они называют цену выкупа всего процентов на 15% ниже рынка (которая многих устраивает при срочной продаже)
Я тоже уважал Оскара, пока не съездил в Карпрайс со знакомыми на полдня... 
Ведут себя как разводилы с Люберецкого авторынка из 2000-х годов
Понятно, что хочется зарабатывать, но не такими методами. То есть сервис изначально настроен на отжим машин у неопытного (парня, девушки, дедушки, тетушки) за 50% от стоимости, уговорами, обманом и типа "аукционом",  в комфортных условиях с кофе и диванчиками.
Любой трейд-ин даст условия, по умолчанию, раза в 2 выгоднее. А может даже и срочный выкуп "у Ашота за углом" ...

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Лекторий vc.ru в Петербурге №9: поговорим про маркетинг
Представители Petshop, Aviasales и «Тинькофф Мобайл» поделятся опытом.
4
PwC Technology
Подписан
Отписаться
Зачем PwC собственный акселератор
Разбираем кейс PwC Russia Accelerator и рассказываем про участников второго набора.
3
TemplateMonster
Подписан
Отписаться
Как зацепить аудиторию своей презентацией: 6 важных советов
Презентации без души и нормального оформления — то, что постепенно уходит из рынка (наконец-то), но без тех, кто все де…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Laugh Radiant
за день
Не стоит вскрывать эту тему
«Яндекс.Драйв» — зачем
Andrew Solovov
за неделю
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 
Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Олег Якушев

Создатель сервиса «Где…

Diana Ashumova

Геймификация: что и почему это…

Aleks Black

Почему вы боитесь называть цену…

Ozon Ru

Ozon против партнёров, часть…

Тинькофф

«У нас любой человек может…

Павел Лапочкин

РФПИ, Baring Vostok и другие…

Олег Якушев

Создатель сервиса «Где…

alex twit

Греф пообещал уйти с поста…

Георгий Марченков

Ozon, что с тобой не так?

Roman Bogoslavskiy

Bloomberg: туристический сервис…

AlexReborn

Хабр мог возникнуть только в…

Sergei Timofeyev

«Куплю ещё жильё и уйду на…

Roman Bogoslavskiy

Bloomberg: туристический сервис…

Grigoriy Zubenko

Ozon, что с тобой не так?

Артем Богданов

Основной владелец АФК «Система…

Виталий Роко

Хабр мог возникнуть только в…

Nurbol Alpysbayev

Хабр мог возникнуть только в…

Герман Добрицин

«Яндекс.Драйв» — зачем

Nurbol Alpysbayev

Хабр мог возникнуть только в…

Вячеслав Тимофеев

Sales-report — сервис, который…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }