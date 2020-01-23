Среди других инвестиций фонда и его партнёров — сервис доставки еды по подписке Elementaree и туристический агрегатор Travelata.
- Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Baring Vostok и фонды Ближнего Востока объявили об инвестициях в сервис по продаже автомобилей CarPrice, говорится в сообщении фонда, поступившем vc.ru.
- CarPrice планирует использовать инвестиции для увеличения темпов роста бизнеса в регионах и развития платформы для корпоративных клиентов. Стороны не раскрывают подробности сделки.
- Среди других инвестиций фонда и его партнёров — сервис доставки еды по подписке Elementaree и агрегатор туров Travelata. Сумма инвестиций и условия сделок также не раскрываются.
- В Elementaree намерены использовать инвестиции для расширения производственных площадей и покупки оборудования. Компания также планирует развивать бизнес за пределами Москвы и Санкт-Петербурга и до 2022 года выйти на рынки Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска.
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"author_name": "Виктория Сафронова",
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Владислав Владимирович
Непонятно, почему РФПИ может условия сделки не раскрывать - сразу закрадываются нехорошие мыслишки.
Eugene Smirnov
Оскар, конечно, молодец.
Виталий Яковенко
Интересно, активирует ли этот факт новую волну рекламы КарПрайса) чет последнее время совсем затихли
Павел Лапочкин
Carprice - сплошной рекламный обман и манипуляция пользователем.
Интересно, есть статистика, сколько тысяч раз менеджерам офисов Carprice разбивали лица после 5-ти часовой клоунады с оценкой и типа "аукционом" и в итоге выкатываением цены в 50-60% от адекватного рынка? При этом нужно понимать, что для заманивания клиента на первых этапах они называют цену выкупа всего процентов на 15% ниже рынка (которая многих устраивает при срочной продаже)
Я тоже уважал Оскара, пока не съездил в Карпрайс со знакомыми на полдня...
Ведут себя как разводилы с Люберецкого авторынка из 2000-х годов
Понятно, что хочется зарабатывать, но не такими методами. То есть сервис изначально настроен на отжим машин у неопытного (парня, девушки, дедушки, тетушки) за 50% от стоимости, уговорами, обманом и типа "аукционом", в комфортных условиях с кофе и диванчиками.
Любой трейд-ин даст условия, по умолчанию, раза в 2 выгоднее. А может даже и срочный выкуп "у Ашота за углом" ...