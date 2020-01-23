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Но Евтушенков пока не хочет выводить интернет-ритейлера на биржу, боясь «продешевить».
Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, что российский интернет-ритейлер Ozon полностью готов провести IPO в 2020 году, но такая необходимость пока не критична. Его цитирует «Интерфакс».
«Мы знаем, за счёт чего он будет развиваться. Мы нашли, как его докапитализировать», — отметил Евтушенков. Он добавил, что сейчас для компании важнее темпы роста, чем прибыльность Ozon: «Тем более отрицательную EBITDA он сокращает, очень сильно сокращает».
По состоянию на 12 сентября 2019 года структурам АФК «Система» принадлежало 37,2% ритейлера, писал в сентябре 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра. Ещё 42% Ozon было у фондов семейства Baring Vostok.
В апреле 2019 года АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon конвертируемый заём в 10 млрд рублей. В ноябре ритейлер привлёк от них ещё 1 млрд рублей займа. В компании говорили, что планируют потратить деньги на поддержание темпов роста, развитие ИТ и логистической инфраструктуры и расширение ассортимента.
готовят почву для выхода из этой бездонной глотки? похоже надоело 20 лет сжигать деньги и говорить "это стартап, всё в рост"
«Бездонная глотка» один из лучших стартапов 80-х. Так что для Озона это скорее комплимент
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