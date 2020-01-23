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Татьяна Боброва
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Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил о готовности Ozon провести IPO в 2020 году Материал редакции

Но Евтушенков пока не хочет выводить интернет-ритейлера на биржу, боясь «продешевить».

3 комментария
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Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, что российский интернет-ритейлер Ozon полностью готов провести IPO в 2020 году, но такая необходимость пока не критична. Его цитирует «Интерфакс».

Ozon полностью готов к IPO, готов сделать в этом году, но я не хочу — потому что это означает продешевить. Если он растёт на 110% непрерывно, глупо резать курицу, которая выращивается. Поэтому не вижу необходимости.

Владимир Евтушенков
основной владелец АФК «Система»

«Мы знаем, за счёт чего он будет развиваться. Мы нашли, как его докапитализировать», — отметил Евтушенков. Он добавил, что сейчас для компании важнее темпы роста, чем прибыльность Ozon: «Тем более отрицательную EBITDA он сокращает, очень сильно сокращает».

По состоянию на 12 сентября 2019 года структурам АФК «Система» принадлежало 37,2% ритейлера, писал в сентябре 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра. Ещё 42% Ozon было у фондов семейства Baring Vostok.

В апреле 2019 года АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon конвертируемый заём в 10 млрд рублей. В ноябре ритейлер привлёк от них ещё 1 млрд рублей займа. В компании говорили, что планируют потратить деньги на поддержание темпов роста, развитие ИТ и логистической инфраструктуры и расширение ассортимента.

#новость #ozon

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3 комментария
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Michael Petrov

3

готовят почву для выхода из этой бездонной глотки? похоже надоело 20 лет сжигать деньги и говорить "это стартап, всё в рост"

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Дмитрий Корнеев

1

«Бездонная глотка» один из лучших стартапов 80-х. Так что для Озона это скорее комплимент

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Артем Богданов

1

Дураки закончились, теперь нужны дебилы.

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