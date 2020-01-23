Но Евтушенков пока не хочет выводить интернет-ритейлера на биржу, боясь «продешевить».

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Основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, что российский интернет-ритейлер Ozon полностью готов провести IPO в 2020 году, но такая необходимость пока не критична. Его цитирует «Интерфакс».

Ozon полностью готов к IPO, готов сделать в этом году, но я не хочу — потому что это означает продешевить. Если он растёт на 110% непрерывно, глупо резать курицу, которая выращивается. Поэтому не вижу необходимости. Владимир Евтушенков основной владелец АФК «Система»

«Мы знаем, за счёт чего он будет развиваться. Мы нашли, как его докапитализировать», — отметил Евтушенков. Он добавил, что сейчас для компании важнее темпы роста, чем прибыльность Ozon: «Тем более отрицательную EBITDA он сокращает, очень сильно сокращает».

По состоянию на 12 сентября 2019 года структурам АФК «Система» принадлежало 37,2% ритейлера, писал в сентябре 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на данные кипрского реестра. Ещё 42% Ozon было у фондов семейства Baring Vostok.