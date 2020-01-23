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Лиана Липанова
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МТС и «Совкомбанк» купили 22,5% разработчика технологий разговорного ИИ Just AI при оценке в $40 млн Материал редакции

Привлечённые деньги Just AI хочет направить на разработку специальных отраслевых виртуальных ассистентов.

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МТС за 187,7 млн рублей приобрёл 7,5% компании Just AI, которая занимается исследованием и разработкой технологий разговорного искусственного интеллекта. Об этом vc.ru сообщил представитель оператора.

Ещё 15% разработчика купил «Совкомбанк», рассказали в Just AI. Общая рыночная оценка Just AI достигает $40 млн, сообщил представитель компании. «Совкомбанк» и МТС получат места наблюдателей в совете директоров.

Привлечённые инвестиции компания планирует направить на создание специальных виртуальных ассистентов для различных отраслей бизнеса, разработку контента для «умных» колонок и экранов и на развитие других направлений.

МТС тестирует голосового ассистента и намерена продолжать развивать продукты в этой сфере. В рамках сотрудничества с Just AI мы планируем проводить совместные исследования в области разговорных интерфейсов, а также рассмотрим возможность интеграции наработок Just AI в сервисы МТС.

Аркадий Сандлер
директор Центра искусственного интеллекта МТС

Just AI создана в 2011 году. Компания разрабатывает платформу для семантического анализа естественной речи с помощью ИИ, автоматизирует процессы контакт-центров и служб клиентской поддержки. Согласно сайту Just AI, разработки компании используют МТС, «Яндекс», «Мегафон», HeadHunter, «Ренессанс Страхование», «Папа Джонс» и другие.

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#новость #мтс

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4 комментария
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Игорь Добрый

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Я писал MTC  4-5 раз в приложении , бот не разу не решил мою проблему. постоянно просит перефразировать. Только нервы тратят мо

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Ivano Digital

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Ждем голосового-помошника Колян от МТС

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Алексей Вихров

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Из любимого..

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