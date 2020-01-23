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Привлечённые деньги Just AI хочет направить на разработку специальных отраслевых виртуальных ассистентов.
МТС за 187,7 млн рублей приобрёл 7,5% компании Just AI, которая занимается исследованием и разработкой технологий разговорного искусственного интеллекта. Об этом vc.ru сообщил представитель оператора.
Ещё 15% разработчика купил «Совкомбанк», рассказали в Just AI. Общая рыночная оценка Just AI достигает $40 млн, сообщил представитель компании. «Совкомбанк» и МТС получат места наблюдателей в совете директоров.
Привлечённые инвестиции компания планирует направить на создание специальных виртуальных ассистентов для различных отраслей бизнеса, разработку контента для «умных» колонок и экранов и на развитие других направлений.
Just AI создана в 2011 году. Компания разрабатывает платформу для семантического анализа естественной речи с помощью ИИ, автоматизирует процессы контакт-центров и служб клиентской поддержки. Согласно сайту Just AI, разработки компании используют МТС, «Яндекс», «Мегафон», HeadHunter, «Ренессанс Страхование», «Папа Джонс» и другие.
Я писал MTC 4-5 раз в приложении , бот не разу не решил мою проблему. постоянно просит перефразировать. Только нервы тратят мо
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