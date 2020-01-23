Привлечённые деньги Just AI хочет направить на разработку специальных отраслевых виртуальных ассистентов.

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МТС за 187,7 млн рублей приобрёл 7,5% компании Just AI, которая занимается исследованием и разработкой технологий разговорного искусственного интеллекта. Об этом vc.ru сообщил представитель оператора.

Ещё 15% разработчика купил «Совкомбанк», рассказали в Just AI. Общая рыночная оценка Just AI достигает $40 млн, сообщил представитель компании. «Совкомбанк» и МТС получат места наблюдателей в совете директоров.

Привлечённые инвестиции компания планирует направить на создание специальных виртуальных ассистентов для различных отраслей бизнеса, разработку контента для «умных» колонок и экранов и на развитие других направлений.

МТС тестирует голосового ассистента и намерена продолжать развивать продукты в этой сфере. В рамках сотрудничества с Just AI мы планируем проводить совместные исследования в области разговорных интерфейсов, а также рассмотрим возможность интеграции наработок Just AI в сервисы МТС. Аркадий Сандлер директор Центра искусственного интеллекта МТС