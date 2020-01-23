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Сумма инвестиций не раскрывается.
Бывший совладелец «Тройки диалог» и предприниматель Рубен Варданян инвестировал в сервис видеоинтервью VCV, рассказал на своей странице в Facebook основатель стартапа Арик Ахвердян.
По словам Ахвердяна, Варданян является его ментором уже два года. «Недавно Рубен предложил узаконить наши отношения ещё и инвестицией в VCV, так как верит, что будущее за талантами и технологиями, которые эти таланты отбирают или обучают», — рассказал основатель стартапа.
Сумма инвестиций не раскрывается. Варданян зашёл не через свой венчурный фонд, а вложил собственные средства, уточнил Ахвердян в разговоре с Inc.
Сервис VCV создан в 2010 году. Он позволяет кандидатам записывать видеорезюме, а работодателям оценивать соискателей, используя искусственный интеллект для распознавания голоса и анализа поведения.
В августе 2017 года VCV прошёл в акселератор 500 Startups и получил от организации $150 тысяч инвестиций. До этого стартап уже привлекал $1 млн в том числе от совладельца авиакомпании Red Wings Сергея Кузнецова и фонда Talent Equity Ventures.
В апреле 2019 году сервис привлёк ещё $1,7 млн от японского фонда Will Group, фонда с российскими корнями Talent Equity Ventures, акселератора 500 Startups и бизнес-ангелов. Оценка компании при этом не раскрывалась.
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