Сумма инвестиций не раскрывается.

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Бывший совладелец «Тройки диалог» и предприниматель Рубен Варданян инвестировал в сервис видеоинтервью VCV, рассказал на своей странице в Facebook основатель стартапа Арик Ахвердян.

По словам Ахвердяна, Варданян является его ментором уже два года. «Недавно Рубен предложил узаконить наши отношения ещё и инвестицией в VCV, так как верит, что будущее за талантами и технологиями, которые эти таланты отбирают или обучают», — рассказал основатель стартапа.

Сумма инвестиций не раскрывается. Варданян зашёл не через свой венчурный фонд, а вложил собственные средства, уточнил Ахвердян в разговоре с Inc.

Сервис VCV создан в 2010 году. Он позволяет кандидатам записывать видеорезюме, а работодателям оценивать соискателей, используя искусственный интеллект для распознавания голоса и анализа поведения.

В августе 2017 года VCV прошёл в акселератор 500 Startups и получил от организации $150 тысяч инвестиций. До этого стартап уже привлекал $1 млн в том числе от совладельца авиакомпании Red Wings Сергея Кузнецова и фонда Talent Equity Ventures.