Рынок ДНК-тестирования падает, считает гендиректор 23andMe.

В закладки

Биотехнологическая компания 23andMe, которая занимается ДНК-тестированием, уволит около 100 человек (14% персонала) в связи со снижением продаж, сообщает CNBC со ссылкой на гендиректора компании Анну Войчицки (Anne Wojcicki).

В первую очередь увольнения коснутся операционных команд, которые занимаются развитием и масштабированием компании. В ближайшее время 23andMe сосредоточится на работе с потребителями и на терапевтическом отделении и сократит отдел клинических исследований, пишет издание.

Войчицки заявила CNBC, что рынок ДНК-тестирования начал падать. У Войчицки есть теории, но не чётких доказательств причин падения спроса на ДНК-тестирования, отмечает издание.

Например, причинами падения спроса могут быть экономический упадок и опасения клиентов насчёт конфиденциальности результатов анализов, говорит Войчицки. Она отметила, что в январе 2020 года 23andMe наняла нового специалиста по безопасности, который раньше работал в Okta.