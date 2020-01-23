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Рынок ДНК-тестирования падает, считает гендиректор 23andMe.
Биотехнологическая компания 23andMe, которая занимается ДНК-тестированием, уволит около 100 человек (14% персонала) в связи со снижением продаж, сообщает CNBC со ссылкой на гендиректора компании Анну Войчицки (Anne Wojcicki).
В первую очередь увольнения коснутся операционных команд, которые занимаются развитием и масштабированием компании. В ближайшее время 23andMe сосредоточится на работе с потребителями и на терапевтическом отделении и сократит отдел клинических исследований, пишет издание.
Войчицки заявила CNBC, что рынок ДНК-тестирования начал падать. У Войчицки есть теории, но не чётких доказательств причин падения спроса на ДНК-тестирования, отмечает издание.
Например, причинами падения спроса могут быть экономический упадок и опасения клиентов насчёт конфиденциальности результатов анализов, говорит Войчицки. Она отметила, что в январе 2020 года 23andMe наняла нового специалиста по безопасности, который раньше работал в Okta.
По данным Crunchbase, с момента основания в 2006 году 23andMe привлекла $786 млн инвестиций. Среди инвесторов 23andMe — Alphabet, GlaxoSmithKline и Sequoia Capital и другие. В 2015 году штат компании достиг 700 человек, а продажи ДНК-тестов росли до начала 2019 года, утверждает издание.
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