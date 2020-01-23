Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
521

Биотехнологическая компания 23andMe уволит около 100 человек из-за снижения продаж ДНК-тестов Материал редакции

Рынок ДНК-тестирования падает, считает гендиректор 23andMe.

0 Обсудить
В закладки

Биотехнологическая компания 23andMe, которая занимается ДНК-тестированием, уволит около 100 человек (14% персонала) в связи со снижением продаж, сообщает CNBC со ссылкой на гендиректора компании Анну Войчицки (Anne Wojcicki).

В первую очередь увольнения коснутся операционных команд, которые занимаются развитием и масштабированием компании. В ближайшее время 23andMe сосредоточится на работе с потребителями и на терапевтическом отделении и сократит отдел клинических исследований, пишет издание.

Войчицки заявила CNBC, что рынок ДНК-тестирования начал падать. У Войчицки есть теории, но не чётких доказательств причин падения спроса на ДНК-тестирования, отмечает издание.

Например, причинами падения спроса могут быть экономический упадок и опасения клиентов насчёт конфиденциальности результатов анализов, говорит Войчицки. Она отметила, что в январе 2020 года 23andMe наняла нового специалиста по безопасности, который раньше работал в Okta.

По данным Crunchbase, с момента основания в 2006 году 23andMe привлекла $786 млн инвестиций. Среди инвесторов 23andMe — Alphabet, GlaxoSmithKline и Sequoia Capital и другие. В 2015 году штат компании достиг 700 человек, а продажи ДНК-тестов росли до начала 2019 года, утверждает издание.

#новость

Финансы
Подписан
Отписаться
Маск и не только: миллиардеры, которые увеличили своё состояние благодаря тренду на экологичность
Список Bloomberg.
0
1
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 102907, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jan 2020 22:15:08 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 102907, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/102907\/get","add":"\/comments\/102907\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/102907"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Embacy
Подписан
Отписаться
Почему мы верстаем только на WebFlow
Мы в Embacy делаем лендинги и сайты, но в нашей команде нет верстальщиков и фронтэндеров. Дизайнеры верстают сами в Web…
1
Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard: Давос Дайджест, часть вторая
В среду богатые, влиятельные и думающие лидеры, молодые и пожилые, проснулись в очередной славный день в Швейцарии, пол…
0
Альфа-Банк
Подписан
Отписаться
Альфа-Банк в своём корпоративном университете будет использовать нейрографику и playback-театр
Чему будут учить в Альфа-Академии и что такое компетенции будущего.
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Artemiy Ivanov
за день
TL;DR Как говорится, сам себя не похвалишь...
«У нас любой человек может прийти и сказать, что это фигня»: интервью с основателем «Тинькофф Инвестиций»
Andrew Solovov
за неделю
Ну осталось аналог порнхаба запилить и суверенный можно запускать 
Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Constantine…

Цвет твоих ценностей: как…

Alexey Praskovin

Незаконные увольнения в…

Никита Максимов

Маск и не только: миллиардеры…

Denis Novikov

Маск и не только: миллиардеры…

Игорь Рачук

Странные вещи в Facebook

Denis Azarenko

«Карма» — платформа…

валерий стрелец

Греф пообещал уйти с поста…

Денис

Яндекс.Коллекции для SEO: как и…

Igor Novák

Калифорнийский производитель…

Anton Voynov

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Alex Cox

Рассылка Ozon, что с тобой не…

GREAKLY

Как создать качественный бренд…

Иван Шмелев

Незаконные увольнения в…

bzzztomas77

Незаконные увольнения в…

Serge Kharkov

Незаконные увольнения в…

bzzztomas77

Незаконные увольнения в…

Фёдор Коновалов

Сервис такси Gett впервые…

Mihael Isaev

ActualizeBot — «тиндер» для…

Andrei Andreev

ActualizeBot — «тиндер» для…

Nanokassa_ru

ActualizeBot — «тиндер» для…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }