Онлайн-ритейлер матрасов Casper отказался от оценки в $1,1 млрд в преддверии IPO
Материал редакции
Компания оценила себя в $768,2 млн.
Американский производитель и онлайн-ритейлер матрасов Casper Sleep оценил себя в $768,2 млн: компания запланировала продажу 9,6 млн акций, включая опцион андеррайтеров, по цене $17-19 за штуку во время IPO, сообщает CNBC со ссылкой на компанию. В марте 2019 года инвесторы оценили стартап в $1,1 млрд.
Casper продаёт матрасы, подушки и другие постельные принадлежности — в основном, через интернет, но у компании есть и физические магазины.
Всего Casper хочет привлечь $182,4 млн. Стартап планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером CSPR.
На привлечённые деньги компания обещает расширить штат, разработать новые продукты и увеличить количество офлайн-магазинов более чем в три раза.
По данным на 30 сентября 2019 года, Casper насчитывает 60 магазинов в США и Канаде, пишет Bloomberg. Выручка за девять месяцев 2019 года составила $312 млн, что на 20% больше по сравнению с таким же периодом 2018 года. Чистый убыток увеличился с $64 млн до $67 млн.
Среди инвесторов онлайн-ритейлера — Леонардо Ди Каприо, рэпер 50 Cent, ритейлер Target и инвестиционные компании Lerer Hippeau Ventures, IVP и NEA. Продажу акций проведут Мorgan Stanley, Goldman Sachs и Jefferies.
Мовлам Аманов
Как же у них на западе так легко получается привлечь инвесторов?!
Сорос ДжоржМовлам
когда в дело вступает VC....