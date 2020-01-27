Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
505

Онлайн-ритейлер матрасов Casper отказался от оценки в $1,1 млрд в преддверии IPO Материал редакции

Компания оценила себя в $768,2 млн.

  • Американский производитель и онлайн-ритейлер матрасов Casper Sleep оценил себя в $768,2 млн: компания запланировала продажу 9,6 млн акций, включая опцион андеррайтеров, по цене $17-19 за штуку во время IPO, сообщает CNBC со ссылкой на компанию. В марте 2019 года инвесторы оценили стартап в $1,1 млрд.
  • Casper продаёт матрасы, подушки и другие постельные принадлежности — в основном, через интернет, но у компании есть и физические магазины.
  • Всего Casper хочет привлечь $182,4 млн. Стартап планирует разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером CSPR.
  • На привлечённые деньги компания обещает расширить штат, разработать новые продукты и увеличить количество офлайн-магазинов более чем в три раза.
  • По данным на 30 сентября 2019 года, Casper насчитывает 60 магазинов в США и Канаде, пишет Bloomberg. Выручка за девять месяцев 2019 года составила $312 млн, что на 20% больше по сравнению с таким же периодом 2018 года. Чистый убыток увеличился с $64 млн до $67 млн.
  • Среди инвесторов онлайн-ритейлера — Леонардо Ди Каприо, рэпер 50 Cent, ритейлер Target и инвестиционные компании Lerer Hippeau Ventures, IVP и NEA. Продажу акций проведут Мorgan Stanley, Goldman Sachs и Jefferies.
Online mattress retailer Casper IPO to raise…
Casper Sleep, the online mattress retailer whose investors include actor Leonardo DiCaprio and…
www.cnbc.com

#новость #casper

Финансы
Подписан
Отписаться
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям с однотипными советами директоров
В частности, в которых нет женщин.
4
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","casper"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 103434, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Jan 2020 18:30:54 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Промо на vc.ru
Создайте за пару кликов своё объявление
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 103434, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/103434\/get","add":"\/comments\/103434\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/103434"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Мовлам Аманов

0

Как же у них на западе так легко получается привлечь инвесторов?!

Ответить

Сорос Джорж

Мовлам
0

когда в дело вступает VC....

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

МегаФон
Подписан
Отписаться
Получить бесплатный роуминг при бронировании жилья на Booking.com
И экономить на связи в 130 странах мира.
1
Орта
Подписан
Отписаться
FleishmanHillard: Давос Дайджест, финал
Итоги всемирного экономического форума в Давосе и значение для политики, корпоративного бизнеса, сферы технологий, моло…
0
«Лаборатория Касперского»
Подписан
Отписаться
Каким должен быть киберкар: решение проблем безопасности и конфиденциальности
В начале года на выставке CES 2020 были представлены сразу несколько концепций автомобилей будущего с элементами искусс…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Andrey Kulakov
за день
Легендарная поддержка малого бизнеса))
ФНС начала штрафовать банки за их отказ приостанавливать личные счета ИП из-за неуплаты налогов
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Igor Shkarin

«Точка» запустила генератор…

Александр Привалов

Qiwi заблокировала кошелёк с 22…

Сорос Джорж

Онлайн-ритейлер матрасов Casper…

Galhina Kalhugaena

Шесть инструментов для работы с…

Андрей Андреевич

Aviasales представил сервис для…

Андрей Сахабаев

Как таргетированная реклама во…

Ivan Kuznetsov

Собирался вдохновлять…

Мовлам Аманов

Онлайн-ритейлер матрасов Casper…

Сергей

Видео: агентство Slava собрало…

Алексей Шуваев

Солнечная электростанция на дом…

Андрей Григорян

Из «Красного и Белого» уволился…

Даниил Баженов

«Точка» запустила генератор…

Сергей

Собирался вдохновлять…

Фёдор Коновалов

Бывший топ-менеджер Mail.ru…

Убийца Гугла

Бывший топ-менеджер Mail.ru…

Dmitry Myachin

Как монетизировать подкаст…

Victor Lavrenko

Бывший топ-менеджер Mail.ru…

Алиса

Видео: агентство Slava собрало…

Антон Стариков

Собирался вдохновлять…

Александра Курнос

Headz.io: помогаем ИТ-компаниям…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }