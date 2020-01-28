Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Команда калифорнийского проекта
оказалась нейронной сетью
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Татьяна Боброва
1462

Microsoft в России, EY и Startupbootcamp запустили программу поддержки для российских b2b-стартапов Материал редакции

Они помогут проектам выйти на международный рынок, участие для компаний бесплатно.

2 комментария
В закладки

Microsoft, EY и Startupbootcamp в партнёрстве с инвестиционным холдингом Altergate запускают программу поддержки российских стартапов Global Pilots. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе Microsoft в России.

Участниками программы могут стать зрелые b2b-стартапы, которые занимаются технологиями искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности и другими. У компаний должен быть готовый продукт и продажи.

Первый поток партнёры запустят в марте 2020 года — программа рассчитана на три месяца и пройдёт в Москве. Всего отберут до 15 проектов, участие для них будет бесплатным. Стартапы могут оставить заявку на сайте Global Pilots.

Организаторы помогут стартапам в том числе в работе с корпоративными заказчиками, с построением масштабируемой ИТ-инфраструктуры, маркетингом, международными продажами, работой с инвесторами и по другим вопросам. Также программа предполагает помощь в реализации пилотного проекта с международным заказчиком.

Наиболее перспективные проекты смогут получить доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке из экосистемы Microsoft, EY и Startupbootcamp, а также потенциальное участие в программе совместных продаж Microsoft и прямые инвестиции и менторство от Altergate, отмечают организаторы.

#новость #стартапы #microsoft

Финансы
Подписан
Отписаться
Goldman Sachs откажет в IPO компаниям с однотипными советами директоров
В частности, в которых нет женщин.
39
12
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","microsoft"], "comments": 2, "likes": 12, "favorites": 39, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 103559, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Jan 2020 12:01:34 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Компания и счет в США за $399
Из любой точки мира. За 14 дней.
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 103559, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/103559\/get","add":"\/comments\/103559\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/103559"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Георгий Владимирович

3

Какая прелестная новость) Жалко что на этапе MVP не принимают...

Ответить

Roma Soldatenkov

Георгий
1

устали бы принимать

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ростелеком
Подписан
Отписаться
Кейс: подсматриваем за котом, когда тот остаётся один
Для этого менеджер по продукту vc.ru использовал «умную» камеру от «Ростелекома».
10
HeadHunter
Подписан
Отписаться
Самые популярные и самые редкие вакансии на hh.ru за 2019 год
Мы проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в 2019 году, и выделили из них самые массовые, самые редкие, самые п…
4
ANGRY
Подписан
Отписаться
Вырастить и удержать: система обучения UX-дизайнеров в компании
На рынке практически нет готовых UX-дизайнеров, поэтому мы нанимаем людей с подходящим бэкграундом и дотягиваем базовые…
8

Показать еще

Лучшие комментарии
Юрий Прусикин
за день
То чувство когда узнал о сервисе из новости о его закрытии...
Google закроет конструктор приложений App Maker в 2021 году из-за низкого спроса
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Анастасия…

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Юрий Белоножкин

Просматриваемость постов…

Павел Камышев

Всё по плану: как…

Vasiliy Pimenov

Вы бы переехали в США, если бы…

Аниса Курамшина

«Точка» запустила генератор…

Андрей Шайдуров

Строительная медитация под…

Александр Антипов

Мои первые ошибки в…

Kate Guselnikova

Рассылка Ozon, что с тобой не…

CybTV

Как подтвердить аккаунт WeChat?

Юрий Белоножкин

«Ведомости»: база с данными…

Vasya Aksyonov

Почему российские программисты…

Roma Kopylov

Бывший топ-менеджер Mail.ru…

Алмаз Хамидуллин

Адресное хранение товара…

Руслан Абрамов

Обзор маркетплейса «Беру» с…

Алмаз Хамидуллин

Адресное хранение товара…

Name

Goldman Sachs откажет в IPO…

Лилия Рыжова

Всё по плану: как…

Ilya Tsarhart

Обзор маркетплейса «Беру» с…

Georgy Borisov

Treep — «умное» планирование…

Vasya Aksyonov

Рассылка Ozon, что с тобой не…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }