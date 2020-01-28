Они помогут проектам выйти на международный рынок, участие для компаний бесплатно.

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Microsoft, EY и Startupbootcamp в партнёрстве с инвестиционным холдингом Altergate запускают программу поддержки российских стартапов Global Pilots. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе Microsoft в России.

Участниками программы могут стать зрелые b2b-стартапы, которые занимаются технологиями искусственного интеллекта, интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности и другими. У компаний должен быть готовый продукт и продажи.

Первый поток партнёры запустят в марте 2020 года — программа рассчитана на три месяца и пройдёт в Москве. Всего отберут до 15 проектов, участие для них будет бесплатным. Стартапы могут оставить заявку на сайте Global Pilots.

Организаторы помогут стартапам в том числе в работе с корпоративными заказчиками, с построением масштабируемой ИТ-инфраструктуры, маркетингом, международными продажами, работой с инвесторами и по другим вопросам. Также программа предполагает помощь в реализации пилотного проекта с международным заказчиком.