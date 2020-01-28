Coindesk: среди возможных инвесторов в блокчейн-проект Telegram был основатель ABBYY Давид Ян
Материал редакции
Он упоминается в документах по спору регулятора США с Telegram.
Среди возможных инвесторов в криптовалюту Gram от Telegram могли быть бывший член совета Bitcoin Foundation, партнёр фонда Ribbit Capital Микки Малка и основатель ABBYY и венчурный инвестор Давид Ян, пишет Coindesk. Их имена упоминаются в документах по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram, указывает издание.
В Gram также могли инвестировать американские фонды Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings и Redpoint. В компаниях не ответили на запросы издания, но несколько источников Coindesk слышали о покупке ими Gram.
SEC подала в суд на Telegram в октябре 2019 года, добившись временного запрета на продажу Gram. Регулятор считает, что Telegram должен был зарегистрировать токены как ценные бумаги во время привлечения финансирования. Также комиссия усомнилась в готовности блокчейн-платформы TON к запуску.
До этого об инвестициях в блокчейн-проект Telegram в частности говорили сооснователь Qiwi Сергей Солонин и основатель «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили.