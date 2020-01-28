Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Приложение-плацебо скачали
больше миллиона раз
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Татьяна Боброва
166

Coindesk: среди возможных инвесторов в блокчейн-проект Telegram был основатель ABBYY Давид Ян Материал редакции

Он упоминается в документах по спору регулятора США с Telegram.

  • Среди возможных инвесторов в криптовалюту Gram от Telegram могли быть бывший член совета Bitcoin Foundation, партнёр фонда Ribbit Capital Микки Малка и основатель ABBYY и венчурный инвестор Давид Ян, пишет Coindesk. Их имена упоминаются в документах по делу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Telegram, указывает издание.
  • В Gram также могли инвестировать американские фонды Kleiner Perkins, Fortress, Draper Dragon, Dragoneer, DRW Holdings и Redpoint. В компаниях не ответили на запросы издания, но несколько источников Coindesk слышали о покупке ими Gram.
  • SEC подала в суд на Telegram в октябре 2019 года, добившись временного запрета на продажу Gram. Регулятор считает, что Telegram должен был зарегистрировать токены как ценные бумаги во время привлечения финансирования. Также комиссия усомнилась в готовности блокчейн-платформы TON к запуску.
  • До этого об инвестициях в блокчейн-проект Telegram в частности говорили сооснователь Qiwi Сергей Солонин и основатель «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили.
Дуров рассказал прокурору SEC о тратах Telegram…
Основателя Telegram два дня допрашивали в Дубае.
vc.ru

#новость #icotelegram #telegram

Финансы
Подписан
Отписаться
Microsoft в России, EY и Startupbootcamp запустили программу поддержки для российских b2b-стартапов
Они помогут проектам выйти на международный рынок, участие для компаний бесплатно.
0
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram","icotelegram"], "comments": 0, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 103607, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 28 Jan 2020 14:17:14 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Новые вакансии в vc.ru
Frontend-инженер
от 100 000 ₽
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 103607, "author_id": 283507, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/103607\/get","add":"\/comments\/103607\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/103607"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф
Подписан
Отписаться
Более 5 млн заданий и 700 000 промокодов: итоги Адвент-календаря Тинькофф
Тинькофф подводит итоги своего новогоднего спецпроекта «Адвент-календарь» — масштабного исследования клиентских трат по…
0
Ростелеком
Подписан
Отписаться
Кейс: подсматриваем за котом, когда тот остаётся один
Для этого менеджер по продукту vc.ru использовал «умную» камеру от «Ростелекома».
22
HeadHunter
Подписан
Отписаться
Самые популярные и самые редкие вакансии на hh.ru за 2019 год
Мы проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в 2019 году, и выделили из них самые массовые, самые редкие, самые п…
7

Показать еще

Лучшие комментарии
Юрий Прусикин
за день
То чувство когда узнал о сервисе из новости о его закрытии...
Google закроет конструктор приложений App Maker в 2021 году из-за низкого спроса
Ron Zamkadny
за неделю
Вы молодцы. Мне стыдно, что не все такие. Сын придёт и спросит. Папа, а ты давал себя на работе ставить раком? Мы живем в мире бесконечной борьбы за свои права, и жизнь слишком коротка, чтобы давать себя ставить раком…
Нас уволили из «Рокетбанка» в Казани, и мы доказываем, что это было незаконно
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Bekzat Sadykov

Против монополии…

Вадим Ломаев

Автоматизация процессов на…

Anton Chigaev

Microsoft в России, EY и…

Владислав Губин

Программисты не умеют делать MVP

Kir Tikhomirov

Четыре шага к запуску…

Валентина

Что делать, если вы оказались…

Alexey Kolesnikov

Сравнение HR в России и США…

Олег Волков

Treep — «умное» планирование…

Natalie Dolmatova

Самая большая подборка по…

Make Luv

«Ведомости»: база с данными…

Алексей Материкин

Как сайты зарабатывают на том…

Illia Martyn

Программисты не умеют делать MVP

Alex Kuz

Нас уволили из «Рокетбанка» в…

Jon Doe

Кейс: как быстро продвинуть…

Виталий Тихомиров

Кейс: как быстро продвинуть…

Сергей Давлятов

Кейс: как быстро продвинуть…

Vsevolod Nesterenk

Основательница издания Rusbase…

Egoro Bu

Основательница «Даблби» Анна…

Лысенко Григорий

Рассылка Ozon, что с тобой не…

Лора Маслова

Самые популярные и самые редкие…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "page_type": "default" }