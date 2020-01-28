Росстат: доля малого и среднего бизнеса в экономике сократилась на 1,8 п.п. в 2018 году
Материал редакции
На долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей ВВП.
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается: в 2017 году — дебютном годе расчёта показателя — она составила 22% ВВП, а в 2018 году опустилась на 1,8 п.п., до 20,2%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Объём ВВП в 2018 году в текущих основных ценах составляет 93,6 трлн рублей — на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей, указывает издание.
Алексей Викторович
Своевременные цифры дает Росстат :) В начале 2020 говорить про 2018 уже не так актуально
Lifar Sk.
Конечно цифры неточные: количество не оформленных людей гигантское
Александр ТцевLifar
да и количество расчетов за нал и переводов на карту )