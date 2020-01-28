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Татьяна Боброва
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Росстат: доля малого и среднего бизнеса в экономике сократилась на 1,8 п.п. в 2018 году Материал редакции

На долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей ВВП.

20,2%
составила доля малого и среднего бизнеса в российской экономике в 2018 году
  • Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается: в 2017 году — дебютном годе расчёта показателя — она составила 22% ВВП, а в 2018 году опустилась на 1,8 п.п., до 20,2%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
  • Объём ВВП в 2018 году в текущих основных ценах составляет 93,6 трлн рублей — на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей, указывает издание.

#новость #малыйбизнес

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3 комментария
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Алексей Викторович

2

Своевременные цифры дает Росстат :) В начале 2020 говорить про 2018 уже не так актуально 

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Lifar Sk.

0

Конечно цифры неточные: количество не оформленных людей гигантское

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Александр Тцев

Lifar
0

да и количество расчетов за нал и переводов на карту )

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