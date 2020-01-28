Росстат: доля малого и среднего бизнеса в экономике сократилась на 1,8 процентных пункта в 2018 году
Материал редакции
На долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей ВВП.
Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается: в 2017 году — дебютном годе расчёта показателя — она составила 22% ВВП, а в 2018 году опустилась на 1,8 процентных пункта, до 20,2%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
Объём ВВП в 2018 году в текущих основных ценах составляет 93,6 трлн рублей — на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей, указывает издание.
Алексей Викторович
Своевременные цифры дает Росстат :) В начале 2020 говорить про 2018 уже не так актуально
Александр ПриваловАлексей
В 2019м видимо совсем швах xD через год дадут цифры 2017го
Paul_N
Вперед в СССР
Sht_Anton
тут еще надо вычесть номинальный средний и малый бизнес, который создается для оптимизации крупными компаниями + под конкретные проекты тех же госкорпораций
Константин КуцеваловSht_Anton
И окажется, что все вообще плохо.
evilnw
Новое правительство должно показать, что оно может работать эффективнее прежнего. Даёшь 10% к 2024 году!
Вадим Моржик
малый бизнес не может быть целью.
собственно, по большей части, он функция от большого
Алексей ВатраликВадим
А Запад-то не знает об этом, поэтому и загнивает ;)
Canapsis
Я предлагаю Росстату не парится и просто ввести шкалу 1-0, где
1 - бизнес есть, неважно сколько % он занимает в экономике
0 - его нет
Sergei TimofeyevCanapsis
Государство на рынке уже >70% занимает.
Айнур ЗакаринSergei
странно оставлять серьезный комментарий на шутку
Lifar Sk.
Конечно цифры неточные: количество не оформленных людей гигантское
Александр ТцевLifar
да и количество расчетов за нал и переводов на карту )
Sht_AntonLifar
цифры +- верные, т.к. доля крупных компаний в теневой экономики тоже не самая маленькая