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Финансы
Татьяна Боброва
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Росстат: доля малого и среднего бизнеса в экономике сократилась на 1,8 процентных пункта в 2018 году Материал редакции

На долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей ВВП.

20,2%
составила доля малого и среднего бизнеса в российской экономике в 2018 году
  • Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике сокращается: в 2017 году — дебютном годе расчёта показателя — она составила 22% ВВП, а в 2018 году опустилась на 1,8 процентных пункта, до 20,2%, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
  • Объём ВВП в 2018 году в текущих основных ценах составляет 93,6 трлн рублей — на долю малого и среднего бизнеса приходится около 19 трлн рублей, указывает издание.

#новость #малыйбизнес

Финансы
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14 комментариев
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Алексей Викторович

5

Своевременные цифры дает Росстат :) В начале 2020 говорить про 2018 уже не так актуально 

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Александр Привалов

Алексей
6

В 2019м видимо совсем швах xD через год дадут цифры 2017го

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Paul_N

3

Вперед в СССР

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Sht_Anton

2

тут еще надо вычесть номинальный средний и малый бизнес, который создается для оптимизации крупными компаниями + под конкретные проекты тех же госкорпораций 

Ответить

Константин Куцевалов

Sht_Anton
1

И окажется, что все вообще плохо.

Ответить

evilnw

2

Новое правительство должно показать, что оно может работать эффективнее прежнего. Даёшь 10% к 2024 году!

Ответить

Вадим Моржик

0

малый бизнес не может быть целью.

собственно, по большей части, он функция от большого

Ответить

Алексей Ватралик

Вадим
3

А Запад-то не знает об этом, поэтому и загнивает ;)

Ответить

Canapsis

1

Я предлагаю Росстату не парится и просто ввести шкалу 1-0, где
1 - бизнес есть, неважно сколько % он занимает в экономике
0 - его нет

Ответить

Sergei Timofeyev

Canapsis
0

Государство на рынке уже >70% занимает.

Ответить

Айнур Закарин

Sergei
0

странно оставлять серьезный комментарий на шутку

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Lifar Sk.

0

Конечно цифры неточные: количество не оформленных людей гигантское

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Александр Тцев

Lifar
0

да и количество расчетов за нал и переводов на карту )

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Sht_Anton

Lifar
0

цифры +- верные, т.к. доля крупных компаний в теневой экономики тоже не самая маленькая

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