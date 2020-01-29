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Финансы
Татьяна Боброва
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Apple отчиталась о росте квартальной выручки на 9% — до рекордных $91,8 млрд Материал редакции

Этому поспособствовал высокий спрос на iPhone 11, на носимые устройства и услуги, говорят в компании.

  • Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке — $91,8 млрд, что на 9% больше, чем годом ранее. Компания опубликовала результаты за первый финансовый квартал 2019-2020 года, который закончился 28 декабря 2019 года. Международные продажи составили 61% выручки.
  • Чистая квартальная прибыль выросла до $22,2 млрд. По словам гендиректора Apple Тима Кука, хорошие результаты связаны с ростом спроса на iPhone 11 и iPhone 11 Pro, на носимые устройства и услуги компании.
  • Квартальные продажи смартфонов составили $55,96 млрд (против $51,98 млрд годом ранее). Подписки на игровые и телевизионные сервисы принесли компании $12,7 млрд ($10,8 млрд в 2018 году), а продажи беспроводных наушников AirPods, часов Apple Watch и других устройств и аксессуаров — $10 млрд (год назад $7,3 млрд). Продажи Mac и iPad упали с $7,4 млрд до $7,2 млрд и с $6,7 млрд до $5,98 млрд соответственно.

#новость #apple

Финансы
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7 комментариев
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Zhenya Ptichnikov

0

Ну точно обречена! Последний рывок перед банкротством!

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Фахриддин Караев

Zhenya
1

С че ты взял?

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Mikhail

Фахриддин
2

Ведущий мобильный аналитек же сказал

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Босс Босс

Zhenya
1

Не утонет в ближайшие 10 лет. ЭКО систему создали. Щеки рынок интернета вещей только в зародыше. Так что ждём капитализацию 2 трл.

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Igor Zemko

0

Это сколько по количеству устройств?

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Vadim Medvedev

0

Очень красиво загнивает капитализм конечно 

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Федя Родион

Vadim
0

Так это нескольких человек триллионы. Остальные на таблетках от депрессии там сидят.

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