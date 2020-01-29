Этому поспособствовал высокий спрос на iPhone 11, на носимые устройства и услуги, говорят в компании.
- Apple установила рекорд за всю историю компании по квартальной выручке — $91,8 млрд, что на 9% больше, чем годом ранее. Компания опубликовала результаты за первый финансовый квартал 2019-2020 года, который закончился 28 декабря 2019 года. Международные продажи составили 61% выручки.
- Чистая квартальная прибыль выросла до $22,2 млрд. По словам гендиректора Apple Тима Кука, хорошие результаты связаны с ростом спроса на iPhone 11 и iPhone 11 Pro, на носимые устройства и услуги компании.
- Квартальные продажи смартфонов составили $55,96 млрд (против $51,98 млрд годом ранее). Подписки на игровые и телевизионные сервисы принесли компании $12,7 млрд ($10,8 млрд в 2018 году), а продажи беспроводных наушников AirPods, часов Apple Watch и других устройств и аксессуаров — $10 млрд (год назад $7,3 млрд). Продажи Mac и iPad упали с $7,4 млрд до $7,2 млрд и с $6,7 млрд до $5,98 млрд соответственно.
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Zhenya Ptichnikov
Ну точно обречена! Последний рывок перед банкротством!
Фахриддин КараевZhenya
С че ты взял?
MikhailФахриддин
Ведущий мобильный аналитек же сказал
Босс БоссZhenya
Не утонет в ближайшие 10 лет. ЭКО систему создали. Щеки рынок интернета вещей только в зародыше. Так что ждём капитализацию 2 трл.
Igor Zemko
Это сколько по количеству устройств?
Vadim Medvedev
Очень красиво загнивает капитализм конечно
Федя РодионVadim
Так это нескольких человек триллионы. Остальные на таблетках от депрессии там сидят.