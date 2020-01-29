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Татьяна Боброва
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«Почта России» рассказала о росте выручки от цифровых сервисов до 21 млрд рублей в 2019 году Материал редакции

Это около 10% от всей выручки компании.

  • В 2019 году «Почта России» получила более 21 млрд рублей выручки от цифровых сервисов — это около 10% от общей выручки почтового оператора, рассказали «Ведомостям» в компании. Для сравнения, в 2018 году цифровая выручка составила 7 млрд рублей.

  • Сейчас ежемесячно «Почта России» зарабатывает на цифровых сервисах примерно по 2 млрд рублей, а интернет-трафик достигает 20 млн посетителей в месяц, говорят в компании. Цель — в 2024 году увеличить выручку от цифровых решений до 157 млрд рублей, это будет половина всей выручки компании.

  • Рост цифровой выручки связан с популярностью онлайн-сервиса отправки писем и посылок для интернет-магазинов и других крупных отправителей (за год он заработал 13,7 млрд рублей), сервисов онлайн-оформления и массовой отправки посылок для частных лиц на сайте и в мобильном приложении «Почты» (4,1 млрд рублей), а также сервиса электронных заказных писем (3,41 млрд рублей).
  • Издание отмечает, что «Почта России» расширяет каналы цифровых продаж — например, осенью 2019 года компания запустила сервис пересылки покупок в интернет-магазинах в свои отделения, а также собственные и партнёрские постаматы и пункты выдачи заказов. Всего у цифровых сервисов в 2019 году был 61 млн пользователей.
«Ведомости»
«Почта России» заработала 21 млрд рублей на…
Цель компании – почти 100 млрд рублей
www.vedomosti.ru

#новость #почтароссии

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9 комментариев
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Dmitry Gluschenko

4

Почта России приятно удивляет.
За последние 2-3 года компания серьезно изменилась в лучшую сторону.
Очень похоже, что они идут по "заветам" Сбербанка

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Антон Гранд

Dmitry
1

Хотел написать гадость, про посылку с Алиэкспресс, но потом решил поддержать ребят;)

Будем надеяться и верить. Лучше стала точно.

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Nick Sidorov

2

Постепенно, я надеюсь, просто не останется почвы для шуток про Почту России

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Босс Босс

1

Почему ругают почту России. Все просто: тем кому вовремя доставили не пишут хвалебных комментариях , хотя их и подавляющее большинство. А стоит разок потерять посылку так пользователь несколько лет пишет отрицательные куда тока сможет. А если учесть что поток отправок огромен, то получается что отрицательные отзывы по всюду. Если взять статику то процент потерь может и не такой стремный.

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Дмитрий Малахов

Босс
0

Ну вопрос не только во времени доставки.
У  нас ,например. перенесли выдачу посылок из отделения почты... за 2 станции метро!
"Оптимизация" - очевидно она многих не радует

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Егор Корницкий

0

Похоже под цифровыми сервисами имеется ввиду обычная автоматизация других оффлайн услуг, вроде заполнения документов?

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Igor Zemko

0

А ems потеряла посылку и отвечает 60 дней. Так и живем :(

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Alexander Mitryashkin

Igor
–1

EMS почты России? Так они всегда были самым стремным дном

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Andrey Chuev

0

Положительные изменения несомненно у Почты России есть. Но до идеала там очень далеко - такую махину перетащить на новые рельсы сложно. Ну и мотивации сотрудников там жалкие - это однозначно

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