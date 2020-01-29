Сейчас ежемесячно «Почта России» зарабатывает на цифровых сервисах примерно по 2 млрд рублей, а интернет-трафик достигает 20 млн посетителей в месяц, говорят в компании. Цель — в 2024 году увеличить выручку от цифровых решений до 157 млрд рублей, это будет половина всей выручки компании.