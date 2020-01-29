«Открытие» инвестировал 3,9 млрд рублей в развитие отделений на фоне сомнений других банков в необходимости офисов
Материал редакции
В банке уверены, что пользователи «ещё долго» будут пользоваться физическими отделениями.
Банк «Открытие» в 2019 году инвестировал 3,9 млрд рублей в развитие физических отделений, сообщил «Ведомостям» предправления кредитной организации Михаил Задорнов.
«Мы прекрасно понимаем, что люди будут пользоваться этим каналом, долго ещё будут им пользоваться», — заявил Задорнов. За год банк открыл почти 40 новых отделений на Камчатке, в Якутии и Северной Осетии, рассказали в компании. Всего у «Открытия» 683 отделения.
Банкиры часто спорят о необходимости физических отделений, некоторые делают ставку на дистанционное обслуживание, отмечает издание. Например, у «Тинькофф банка» нет отделений с момента открытия, а «Райффайзенбанк» запланировал закрыть 44 из 174 офисов. «Сбербанк» в 2017 году закрыл более 700 отделений, а в 2019 объявил, что не планирует больше сокращать их количество — существующие офисы банк хочет использовать для продажи цифровых услуг.
В октябре 2019 года совладелец «Альфа-банка» Пётр Авен и основатель «Тинькофф» Олег Тиньков поспорили о необходимости отделений. Авен утверждал, что отделения нужны пользователям для живого общения, а Тиньков назвал отсутствие физических офисов «моделью будущего».
Антон Гранд
Олег, призываем тебя. Глупцы, не ведают, что творят. Учитывая, что гос-во вкачало в них огромные суммы ...
Eugene Smirnov
Ну, конечно, деньги есть, хуле, надо экосистему аля сбер строить. А потом в них посылки с амазона выдавать