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Финансы
Лиана Липанова
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Российская онлайн-школа английского языка Novakid привлекла $1,5 млн от фондов Leta Capital и BonAngels Материал редакции

Novakid использует технологии виртуальной реальности и геймификации для обучения детей.

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Российский венчурный фонд Leta Capital и южнокорейский BonAngels в равных пропорциях инвестировали $1,5 млн в разработчика платформы для онлайн-обучения английскому языку Novakid. Об этом vc.ru рассказала представительница Leta Capital.

Привлечённые инвестиции компания планирует вложить в развитие технологической платформы и в выход на новые рынки. За всё время Novakid привлекла $2,2 млн.

Novakid основана в 2017 году предпринимателями Максимом Азаровым и Дмитрием Малиным и работает в 36 странах, включая Россию. В онлайн-школе обучаются дети от четырёх до 12 лет. Все преподаватели школы — носители языка, уточнили в фонде. Одно занятие в Novakid стоит от 490 рублей, говорится на сайте компании.

Онлайн-платформа сочетает технологии виртуальной реальности и геймификации. В школе используется модель массовых ролевых онлайн-игр: ученики могут взаимодействовать друг с другом и зарабатывать личные «достижения», объяснили в компании. Результаты и индивидуальная программа определяются с помощью машинного обучения.

По данным базы «Контур.Фокус», по 50% ООО «Новокид Рус» принадлежат Максиму Азарову и Дмитрию Малину. Оборот Novakid за 2019 год составил $2 млн, рассказали в Leta Capital.

#новость #letacapital #novakid

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