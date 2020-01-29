ЦБ запланировал начать перечислять зарплаты через систему переводов по номеру телефона к концу 2020 — началу 2021 года
Материал редакции
Такая услуга поможет решить проблему «зарплатного рабства», отмечал ранее регулятор.
Центробанк планирует начать перевод зарплат через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона в конце 2020 или начале 2021 года. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
ЦБ обсуждает проект с банками, уточнила Бакина. В начале 2020 года планируется подписать «дорожную карту», рассказали в ЦБ.
Банк России предложил переводить зарплаты через СБП в апреле 2019 года. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, это поможет решить проблему «зарплатного рабства», когда сотрудники не могут сменить зарплатный банк.
Работодатель должен будет отправить в банк список работников с указанием номеров телефонов вместо счетов, а кредитная организация будет переводить зарплату по СБП каждый месяц, объясняла Скоробогатова.
В июле 2019 года Владимир Путин подписал закон о штрафах для работодателей, мешающих работникам сменять зарплатный банк: должностные лица должны будут заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлица — до 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение должностным лицам придётся заплатить от 20 до 30 тысяч рублей, а юрлицам — от 50 до 100 тысяч рублей.
Денис Ибраев
цб с таких переводов нехило так получит, учитывая, что у некоторых зп с 6 нулями
Saucedo Puetz
Раньше зарплату можно было украсть через карту а теперь еще и через телефон
Peters Wolfgang
Систему СБП создали - поняли что она никому не нужна в таком виде, теперь надо придумать как заставить всех ее использовать.
Nick Sidorov
Прикручивают свою систему везде.
С точки зрения контроля - вообще идеальный вариант.
Только свою фактически 'дочку' - Спермбанк никак не принудят что-то-)
Ilnur Seebaev
ЦБ хочет абсолютно все платежи прогонять через себя, подаёт это под разными соусами, но мотивация понятна - Тотальный контроль за всеми гражданами и их деньгами
Интересно, что будет с криптой? Запретят?
Peters Wolfgang
Тогда сотовые операторы должны будут очень тщательно относиться к операциями с сим картой, а не как сейчас
Bulat ZiganshinPeters
как я понимаю, номер телефона - это просто ИД. он всё равно привязан к паспорту, и тем самым - к вашему личному счёту
Sergei TimofeyevBulat
Нет, телефон не может быть ID, так как может быть передан/продан другому лицу.
Bulat ZiganshinSergei
ну это ж не перманентный ид, просто перевели деньги и вы их получили
Sergei TimofeyevBulat
Получили, но не вы. Билайн поможет (с)
А если у меня несколько карт? Можно на каждую такую же сумму?
Bulat ZiganshinSergei
СБП переводит деньги тому кто в данный момент владеет эти телефонным номером, точно так же как обычные платежи - тому кто в данный момент владеет счётом. вы ж не требуете чтобы зарплата по номеру ИНН в ьанк переводилась?
Sergei TimofeyevBulat
Я даю номер своего расчётного счёта, КБК, БИК. Остальное неважно.
Ivano Digital
Достали с этими номерами телефона. 2020 на дворе! АТС, номерная емкость и прочая древная херотень....