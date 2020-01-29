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Финансы
Лиана Липанова
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ЦБ запланировал начать перечислять зарплаты через систему переводов по номеру телефона к концу 2020 — началу 2021 года Материал редакции

Такая услуга поможет решить проблему «зарплатного рабства», отмечал ранее регулятор.

  • Центробанк планирует начать перевод зарплат через Систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона в конце 2020 или начале 2021 года. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.
  • ЦБ обсуждает проект с банками, уточнила Бакина. В начале 2020 года планируется подписать «дорожную карту», рассказали в ЦБ.
  • Банк России предложил переводить зарплаты через СБП в апреле 2019 года. По словам первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, это поможет решить проблему «зарплатного рабства», когда сотрудники не могут сменить зарплатный банк.
  • Работодатель должен будет отправить в банк список работников с указанием номеров телефонов вместо счетов, а кредитная организация будет переводить зарплату по СБП каждый месяц, объясняла Скоробогатова.
  • В июле 2019 года Владимир Путин подписал закон о штрафах для работодателей, мешающих работникам сменять зарплатный банк: должностные лица должны будут заплатить от 10 до 20 тысяч рублей, а юрлица — до 30 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение должностным лицам придётся заплатить от 20 до 30 тысяч рублей, а юрлицам — от 50 до 100 тысяч рублей.
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру…
ЦБ и банки в конце 2020-го или начале 2021 года для борьбы с «зарплатным рабством» запустят…
www.rbc.ru

#новость #банки #центробанк

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13 комментариев
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Денис Ибраев

2

цб с таких переводов нехило так получит, учитывая, что у некоторых зп с 6 нулями

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Saucedo Puetz

2

Раньше зарплату  можно было украсть через карту а теперь еще и через телефон

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Peters Wolfgang

2

Систему СБП создали - поняли что она никому не нужна в таком виде, теперь надо придумать как заставить всех ее использовать.

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Nick Sidorov

1

Прикручивают свою систему везде. 
С точки зрения контроля - вообще идеальный вариант. 
Только свою фактически 'дочку' - Спермбанк никак не принудят что-то-) 

Ответить

Ilnur Seebaev

1

ЦБ хочет абсолютно все платежи прогонять через себя, подаёт это под разными соусами, но мотивация понятна - Тотальный контроль за всеми гражданами и их деньгами
Интересно, что будет с криптой? Запретят?

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Peters Wolfgang

0

Тогда сотовые операторы должны будут очень тщательно относиться к операциями с сим картой, а не как сейчас 

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Bulat Ziganshin

Peters
0

как я понимаю, номер телефона - это просто ИД. он всё равно привязан к паспорту, и тем самым - к вашему личному счёту

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Sergei Timofeyev

Bulat
0

Нет, телефон не может быть ID, так как может быть передан/продан другому лицу.

Ответить

Bulat Ziganshin

Sergei
0

ну это ж не перманентный ид, просто перевели деньги и вы их получили

Ответить

Sergei Timofeyev

Bulat
0

Получили, но не вы. Билайн поможет (с)
А если у меня несколько карт? Можно на каждую такую же сумму?

Ответить

Bulat Ziganshin

Sergei
0

СБП переводит деньги тому кто в данный момент владеет эти телефонным номером, точно так же как обычные платежи - тому кто в данный момент владеет счётом. вы ж не требуете чтобы зарплата по номеру ИНН в ьанк переводилась?

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Sergei Timofeyev

Bulat
0

Я даю номер своего расчётного счёта, КБК, БИК. Остальное неважно.

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Ivano Digital

0

Достали с этими номерами телефона. 2020 на дворе! АТС, номерная емкость и прочая древная херотень....

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