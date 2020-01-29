Boeing отчиталась о первом годовом убытке с 1997 года из-за кризиса вокруг 737 Mах
Материал редакции
Расходы из-за кризиса превысили $19 млрд, пишет WSJ.
В 2019 году убытки Boeing составили $636 млн против $10,4 млрд прибыли годом ранее. Это первый убыточный год для компании с 1997 года, отмечает The Wall Street Journal.
Компания связывает это с сокращением производства 787 Dreamliner и с кризисом вокруг самолётов 737 Mах, связанные с ним расходы Boeing превысили $19 млрд, пишет WSJ.
Весной 2019 года многие страны остановили полёты Boeing 737 Mах после двух авиакатастроф за полгода: в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии — погибло 346 человек.
Сам производитель объяснил это сбоями в системе помощи пилотам MCAS, а в марте обновил ПО. В апреле 2019 года компания оценила свои убытки из-за кризиса в $1 млрд. В январе 2020 года Boeing сменила гендиректора и приостановила выпуск 737 Max.