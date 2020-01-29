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Финансы
Лиана Липанова
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Boeing отчиталась о первом годовом убытке с 1997 года из-за кризиса вокруг 737 Mах​ Материал редакции

Расходы из-за кризиса превысили $19 млрд, пишет WSJ.

  • В 2019 году убытки Boeing составили $636 млн против $10,4 млрд прибыли годом ранее. Это первый убыточный год для компании с 1997 года, отмечает The Wall Street Journal.
  • Компания связывает это с сокращением производства 787 Dreamliner и с кризисом вокруг самолётов 737 Mах, связанные с ним расходы Boeing превысили $19 млрд, пишет WSJ.
  • Весной 2019 года многие страны остановили полёты Boeing 737 Mах после двух авиакатастроф за полгода: в октябре 2018 года в Индонезии и в марте 2019 года в Эфиопии — погибло 346 человек.
  • Сам производитель объяснил это сбоями в системе помощи пилотам MCAS, а в марте обновил ПО. В апреле 2019 года компания оценила свои убытки из-за кризиса в $1 млрд. В январе 2020 года Boeing сменила гендиректора и приостановила выпуск 737 Max.
Boeing Posts Full-Year Loss Amid 737 MAX Setbacks
Costs from the 737 MAX crisis sent the aerospace giant to its worst financial performance in two…
www.wsj.com

#новость #boeing

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