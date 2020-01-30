Tesla отчиталась о росте поставок электромобилей на 23% в четвёртом квартале — до 112 тысяч
Материал редакции
Компания рассчитывает увеличить поставки машин более чем на треть в 2020 году.
В четвёртом квартале 2019 года поставки Tesla выросли на 23% и составили 112 тысяч электромобилей, сообщила компания. Квартальная выручка увеличилась на 2%, до $7,38 млрд, а прибыль сократилась до $105 млн против $140 млн годом ранее.
Опрошенные The Wall Street Journal аналитики говорят, что средняя стоимость Model 3 упала до $47,7 тысяч в четвертом квартале (годом ранее — $57 тысяч), а поставки более дорогих Model S и Model X упали на 33% в 2019 году.
Всего в 2019 году Tesla произвела 367 тысяч электромобилей, в 2020 году компания рассчитывает довести этот показатель до 500 тысяч. За год Tesla получила $862 млн убытка.