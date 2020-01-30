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Финансы
Татьяна Боброва
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Tesla отчиталась о росте поставок электромобилей на 23% в четвёртом квартале — до 112 тысяч Материал редакции

Компания рассчитывает увеличить поставки машин более чем на треть в 2020 году.

  • В четвёртом квартале 2019 года поставки Tesla выросли на 23% и составили 112 тысяч электромобилей, сообщила компания. Квартальная выручка увеличилась на 2%, до $7,38 млрд, а прибыль сократилась до $105 млн против $140 млн годом ранее.
  • Опрошенные The Wall Street Journal аналитики говорят, что средняя стоимость Model 3 упала до $47,7 тысяч в четвертом квартале (годом ранее — $57 тысяч), а поставки более дорогих Model S и Model X упали на 33% в 2019 году.
  • Всего в 2019 году Tesla произвела 367 тысяч электромобилей, в 2020 году компания рассчитывает довести этот показатель до 500 тысяч. За год Tesla получила $862 млн убытка.
Квартальные прибыль и убытки Tesla с 2015 по 2019 годы The Wall Street Journal
Tesla Posts Fourth-Quarter Profit on Record…
The electric-car maker exceeded Wall Street estimates for profit and revenue as the company’s…
www.wsj.com

#новость #tesla

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