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Altria получила 35% Juul в конце 2018 года при оценке в $38 млрд — сейчас компания оценивается в $12 млрд.
Altria Group, производитель сигарет Marlboro, списала ещё $4,1 млрд инвестиций в американского производителя электронных сигарет Juul, сообщает Financial Times со ссылкой на компанию.
В конце 2018 года Altria инвестировала в Juul $12,8 млрд в обмен на 35% в компании и оценила производителя электронных сигарет в $38 млрд. Сейчас инвестор оценивает Juul в $12 млрд.
Инвестор снизил прогнозы по росту прибыли на 2020-2022 годы с 5-8% до 4-7% на фоне новых судебных разбирательств. «Сейчас мы не ожидаем никаких долевых доходов от Juul до 2022 года», — заявили в компании. Кроме того, два представителя Altria войдут в совет директоров Juul, пишет издание.
Из-за списаний инвестиций в Juul табачный производитель получит убыток в $1,8 млрд за 2019 год против прибыли $1,3 млрд в 2018 году. Выручка за год снизилась почти на 2% и составила $6 млрд.
В июне 2019 года Altria оценила свою долю в Juul в $12,8 млрд. В конце октября 2019 года компания списала $4,5 млрд инвестиций в Juul. Тогда оценка компании упала с $38 млрд до $24 млрд.
Juul — крупнейший производитель электронных сигарет в США. В конце лета 2019 года в США началась серия массовых заболеваний среди курильщиков вейпов, из-за чего Juul столкнулась с проблемами. Власти США обвинили Juul в распространении недостоверной рекламы. Прокуратура округа Лэйк Каунти подала в суд на Juul и обвинила в том, что компания склоняет подростков к курению «обманной рекламой».
На российском рынке появилось нечто под названием "Logick", в ларьках продаётся по 300 рублей по "акциям", в лавках по 700-800 рублей, умельцы научились перезаправлять, в отличии от "Juul" и скуривают свою выгоду
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