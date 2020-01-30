Altria получила 35% Juul в конце 2018 года при оценке в $38 млрд — сейчас компания оценивается в $12 млрд.

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Altria Group, производитель сигарет Marlboro, списала ещё $4,1 млрд инвестиций в американского производителя электронных сигарет Juul, сообщает Financial Times со ссылкой на компанию.

В конце 2018 года Altria инвестировала в Juul $12,8 млрд в обмен на 35% в компании и оценила производителя электронных сигарет в $38 млрд. Сейчас инвестор оценивает Juul в $12 млрд.

Инвестор снизил прогнозы по росту прибыли на 2020-2022 годы с 5-8% до 4-7% на фоне новых судебных разбирательств. «Сейчас мы не ожидаем никаких долевых доходов от Juul до 2022 года», — заявили в компании. Кроме того, два представителя Altria войдут в совет директоров Juul, пишет издание.

Из-за списаний инвестиций в Juul табачный производитель получит убыток в $1,8 млрд за 2019 год против прибыли $1,3 млрд в 2018 году. Выручка за год снизилась почти на 2% и составила $6 млрд.

В июне 2019 года Altria оценила свою долю в Juul в $12,8 млрд. В конце октября 2019 года компания списала $4,5 млрд инвестиций в Juul. Тогда оценка компании упала с $38 млрд до $24 млрд.