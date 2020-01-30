Apple впервые за два года стала крупнейшим игроком на рынке смартфонов по квартальным поставкам
Материал редакции
Компания продала 72,9 млн iPhone за четвёртый квартал 2019 года.
Apple впервые за два года опередила Samsung по квартальным поставкам смартфонов, сообщает CNBC со ссылкой на несколько аналитических компаний. По данным Counterpoint Research, компания поставила 72,9 млн iPhone за четвёртый квартал 2019 года, а Samsung — 70 млн смартфонов Galaxy.
Strategy Analytics и Canalys оценили объём поставок в 70,7 млн iPhone и 68,8 млн смартфонов Samsung.
«Apple превзошла Samsung в том числе благодаря популярности iPhone 11», — заявил вице-президент по исследованиям компании Counterpoint Нил Шах.
За первый квартал финансового года выручка Apple от iPhone выросла на 8% по сравнению с тем же периодом 2018 года и достигла $55,96 млрд, напоминает издание.
По продажам за год первое место заняла Huawei, несмотря на проблемы с поставками американского оборудования и ПО из-за торговой войны между Китаем и США, отмечает издание. Второе место заняла Samsung, а третье — Apple.
David Blinov
Подождите, а как же прогнозы ведущего мобильного аналитика? Я думал, эппл загибается. 😮
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Дмитрий ЗадорожныйDavid
ох, как Запад: все загнивает, зато как пахнет))
BearStrikesBackDavid
Ваша ирония не понятна. Когда последний раз Эппл публиковала данные по количеству реализованных смартфонов, там фигурировали цифры (а не оценки третьих лиц) в 75+ млн. устройств. И по количеству, и по выручке весь 2019 год показал для Эппл падение в разрезе айфонов. Это все можно увидеть в их отчетности.
Денис ФайзулинBearStrikesBack
по сравнению с 2018 годом рост на 4 ярда
Roman Platonov
iphone 11 всё вывез
Ivano Digital
Samsung совсем зажрался. Цена/качество неадекватное и поддержи ноль, не говоря уже о засилье предустановленного хлама.