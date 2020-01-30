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Финансы
Лиана Липанова
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Apple впервые за два года стала крупнейшим игроком на рынке смартфонов по квартальным поставкам Материал редакции

Компания продала 72,9 млн iPhone за четвёртый квартал 2019 года.

  • Apple впервые за два года опередила Samsung по квартальным поставкам смартфонов, сообщает CNBC со ссылкой на несколько аналитических компаний. По данным Counterpoint Research, компания поставила 72,9 млн iPhone за четвёртый квартал 2019 года, а Samsung — 70 млн смартфонов Galaxy.
  • Strategy Analytics и Canalys оценили объём поставок в 70,7 млн iPhone и 68,8 млн смартфонов Samsung.
  • «Apple превзошла Samsung в том числе благодаря популярности iPhone 11», — заявил вице-президент по исследованиям компании Counterpoint Нил Шах.
  • За первый квартал финансового года выручка Apple от iPhone выросла на 8% по сравнению с тем же периодом 2018 года и достигла $55,96 млрд, напоминает издание.
  • По продажам за год первое место заняла Huawei, несмотря на проблемы с поставками американского оборудования и ПО из-за торговой войны между Китаем и США, отмечает издание. Второе место заняла Samsung, а третье — Apple.
Apple becomes biggest smartphone player for the…
Apple shipped 72.9 million iPhones in the fourth quarter, beating the 70 million Galaxy phones…
www.cnbc.com

#новость #apple #samsung

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6 комментариев
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David Blinov

3

Подождите, а как же прогнозы ведущего мобильного аналитика? Я думал, эппл загибается. 😮

Sent from my iPhone 11 Pro

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Дмитрий Задорожный

David
3

ох, как Запад: все загнивает, зато как пахнет))

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BearStrikesBack

David
0

Ваша ирония не понятна. Когда последний раз Эппл публиковала данные по количеству реализованных смартфонов, там фигурировали цифры (а не оценки третьих лиц) в 75+ млн. устройств. И по количеству, и по выручке весь 2019 год показал для Эппл падение в разрезе айфонов. Это все можно увидеть в их отчетности.

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Денис Файзулин

BearStrikesBack
0

по сравнению с 2018 годом рост на 4 ярда

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Roman Platonov

0

iphone 11 всё вывез

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Ivano Digital

0

Samsung совсем зажрался. Цена/качество неадекватное и поддержи ноль, не говоря уже о засилье предустановленного хлама.

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