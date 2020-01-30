Это редкая неудача для Beyond Meat, компания успешно сотрудничает с Carl's Jr, Hardee's, Dunkin' Donuts и KFC в США, отмечает Bloomberg.

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Одна из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в Канаде Tim Hortons отказалась от продукции из искусственного мяса на растительной основе Beyond Meat из-за низкого спроса, сообщает Bloomberg.

Сеть предлагала бургер Beyond Burger и бутерброд из искусственной колбасы Beyond Meat на завтрак. В июне 2019 года Tim Hortons начал продавать искусственное мясо почти во всех четырёх тысячах ресторанов в Канаде, но в сентябре продукция Beyond Meat осталась только в двух провинциях, пишет издание.

«Мы предлагали продукцию Beyond Meat в качестве ограниченного предложения, чтобы протестировать. В результате продукт не был принят нашими гостями так, как мы ожидали. Beyond Meat может вернуться в наш ассортимент в будущем», — заявил представитель сети.

На фоне новостей об отказе Tim Hortons от продукции Beyond Meat акции производителя искусственного мяса в начале торгов 29 января 2020 года подешевели на 3,9% до $115,40, напоминает издание.

К 19:43 мск 30 января 2020 года акции компании снова дорожают на 1,13% до $116,18 за штуку. Рыночная капитализация компании достигает $7,14 млрд.

Beyond Meat стала одной из самых успешных компаний 2019 года: акции компании подорожали на 840% по сравнению с ценой IPO в $25.