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Инвестиции компании в ускоренную доставку оправдались, а Безос стал богаче на $13 млрд.
В четвертом квартале 2019 года Amazon выделила около $1,5 млрд в квартал, чтобы сократить срок доставки с двух до одного дня в 2 тысячах городов США. В первой половине 2020 года компания продолжит инвестировать в доставку — по $1 млрд в квартал.
Несмотря на растущие инвестиции в ускоренную доставку, чистая прибыль восстановилась по сравнению с предыдущими двумя кварталами 2019 года. Быстрая доставка в праздничный период привела к увеличению покупок и росту выручки, пишет CNBC.
Рост облачного направления замедляется на фоне конкуренции с Microsoft Azure и Google Cloud, отмечает VentureBeat.
Если в 2018 году выручка каждый квартал росла больше, чем на 45%, то с 2019 года начался спад. Сейчас AWS приносит около 11% от всей выручки Amazon.
"Инвестиции компании в ускоренную доставку оправдались":
А мне в ноябре прошлого года с доставкой джинс облажались, кстати впервые с 2009 года, не смогли в сроки и сами автоматом вернули деньги, заработал только Альфа банк 134 рубля на конвертациях. В борьбе прогресса и миллиардов денег, за светлое и комфортное будущее, победу на суверенной скрепной территории, всегда остается за безвестным долбаебом из Почты России.
Это как сделать самый дорогой отель и посадить на ресепшен гардеробщицу.
Если рост сохранится, 31 января 2019 года капитализация компании превысит $1 трлн.
а не 2020?
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