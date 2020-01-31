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Финансы
Евгений Делюкин
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Amazon отчиталась о финансовом квартале: 150 млн подписчиков Prime и рост выручки на 21% до $87,44 млрд Материал редакции

Инвестиции компании в ускоренную доставку оправдались, а Безос стал богаче на $13 млрд.

3 комментария
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  • Выручка Amazon выросла на 21% до $87,44 млрд за четвертый квартал 2019 года. Компания превысила ожидания аналитиков Refinitiv, которые прогнозировали выручку в $86,02 млрд.
  • Чистая прибыль увеличилась на 8% до $3,3 млрд, аналитики ожидали $1,97 млрд. Прибыль на акцию составила $6,47 против ожидаемых аналитиками Refinitiv $3,96.
  • Выручка облачного подразделения Amazon Web Services составила $9,95 млрд против ожидаемых $9,81 млрд. Это на 34% больше, чем годом ранее.
  • Чистая прибыль AWS составила $2,6 млрд, что на 19% больше, чем годом ранее и выше оценки FactSet в $2,45 млрд.
  • Число подписчиков сервиса Amazon Prime превысило 150 млн, в апреле 2018 года их было 100 млн. Выручка услуг по подписке (Prime, Music Unlimited и Video Channels) выросла на 32% до $5,24 млрд.
  • Выручка рекламного бизнеса Amazon увеличилась на 41% и составила $4,78 млрд.
  • После публикации отчета акции Amazon выросли на 13% в ходе дополнительных торгов. Если рост сохранится, 31 января 2020 года капитализация компании превысит $1 трлн.

В четвертом квартале 2019 года Amazon выделила около $1,5 млрд в квартал, чтобы сократить срок доставки с двух до одного дня в 2 тысячах городов США. В первой половине 2020 года компания продолжит инвестировать в доставку — по $1 млрд в квартал.

Несмотря на растущие инвестиции в ускоренную доставку, чистая прибыль восстановилась по сравнению с предыдущими двумя кварталами 2019 года. Быстрая доставка в праздничный период привела к увеличению покупок и росту выручки, пишет CNBC.

Рост облачного направления замедляется на фоне конкуренции с Microsoft Azure и Google Cloud, отмечает VentureBeat.

Emil Protalinski @EPro
$AMZN AWS revenue growth
- Q1 2017: 43%
- Q2 2017: 42%
- Q3 2017: 42%
- Q4 2017: 45%
- Q1 2018: 49%
- Q2 2018: 49%
- Q3 2018: 48%
- Q4 2018: 45%
- Q1 2019: 41%
- Q2 2019: 37%
- Q3 2019: 35%
- Q4 2019: 34%

https://venturebeat.com/2020/01/30/amazon-earnings-q4-2019/

Если в 2018 году выручка каждый квартал росла больше, чем на 45%, то с 2019 года начался спад. Сейчас AWS приносит около 11% от всей выручки Amazon.

#новость #amazon

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3 комментария
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Alex Petrov

1

"Инвестиции компании в ускоренную доставку оправдались":
А мне в ноябре прошлого года с доставкой джинс облажались,  кстати впервые с 2009 года,  не смогли в сроки и сами автоматом вернули деньги, заработал только Альфа банк 134 рубля на конвертациях.   В борьбе прогресса и миллиардов денег,  за светлое и комфортное будущее, победу на суверенной скрепной территории, всегда остается за безвестным долбаебом из Почты России. 

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Антон Гранд

Alex
1

Это как сделать самый дорогой отель и посадить на ресепшен гардеробщицу.

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Елена Краско

0

Если рост сохранится, 31 января 2019 года капитализация компании превысит $1 трлн.

а не 2020?

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