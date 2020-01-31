Аналитики считают, что эта тенденция сохранится.

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В четвёртом квартале 2019 года доля безналичного торгового оборота в целом по России составила 50,4% от всех расходов, говорится в исследовании проекта «Сберданные» от «Сбербанка». Это первый случай, когда безналичные траты в стране оказались больше наличных.

Самым «безналичным» регионом оказалась Мурманская область — по итогам квартала в ней 60% от всего торгового оборота пришлось на безналичные платежи. Отметку в 50% преодолели 36 регионов.

В Москве и Санкт-Петербурге, как и во многих других крупных городах, оплата по картам превысила 50% от всего оборота по итогам всего 2019 года.

По всей вероятности, в следующем году оплата картой станет предпочтительным способом расчетов на большей части территории страны. «Сбербанк»