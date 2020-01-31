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Аналитики считают, что эта тенденция сохранится.
В четвёртом квартале 2019 года доля безналичного торгового оборота в целом по России составила 50,4% от всех расходов, говорится в исследовании проекта «Сберданные» от «Сбербанка». Это первый случай, когда безналичные траты в стране оказались больше наличных.
Самым «безналичным» регионом оказалась Мурманская область — по итогам квартала в ней 60% от всего торгового оборота пришлось на безналичные платежи. Отметку в 50% преодолели 36 регионов.
В Москве и Санкт-Петербурге, как и во многих других крупных городах, оплата по картам превысила 50% от всего оборота по итогам всего 2019 года.
Если учитывать все расходные операции вместе с переводами, то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8% по итогам четвёртого квартала, добавили в «Сбербанке».
Интересно как они наличные траты посчитали)
Снятие денег в банкоматах, например
Обороты инкассации
Данные о транзакциях в магазине
У Сбербанка очень много данных :)
По данным о инкассации розничных точек торговли, скорее всего
Может тогда пора задумать и о снижении комиссии эквайринга?
У нас (кинотеатр) процентовка за 2019 год такая: 53,31% - наличка, 39,33% - карта, 7, 36% - он-лайн продажи. На январь 2020 года: 44,83% - наличка, 35,86% - карте, 19,31% - он-лайн продажи. При таком раскладе и ставке в 2,3% эквайринга банки зарабатывают ~1,27% от оборота. В то время, как у многих маржинальность может составлять 2-3%.
Люди модернизируются, милорд
(Ну или как правильнее выразить этот процесс🤔)
Это называется, что при оплате карточкой продавец не может утаить доход и платит больше налогов. Милорд очень рад такому. А ещё сильнее будет рад, когда наличные запретят вовсе или сделают лимит при покупке наличными - тогда и серые зп пропадут, а покупательская способность упадет в 2 раза.
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