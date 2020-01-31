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Финансы
Андрей Фролов
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Безналичные траты россиян впервые превысили наличные, подсчитал «Сбербанк» Материал редакции

Аналитики считают, что эта тенденция сохранится.

11 комментариев
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В четвёртом квартале 2019 года доля безналичного торгового оборота в целом по России составила 50,4% от всех расходов, говорится в исследовании проекта «Сберданные» от «Сбербанка». Это первый случай, когда безналичные траты в стране оказались больше наличных.

Самым «безналичным» регионом оказалась Мурманская область — по итогам квартала в ней 60% от всего торгового оборота пришлось на безналичные платежи. Отметку в 50% преодолели 36 регионов.

В Москве и Санкт-Петербурге, как и во многих других крупных городах, оплата по картам превысила 50% от всего оборота по итогам всего 2019 года.

По всей вероятности, в следующем году оплата картой станет предпочтительным способом расчетов на большей части территории страны.

«Сбербанк»

Если учитывать все расходные операции вместе с переводами, то доля безналичных транзакций в общем объеме увеличится до 68,8% по итогам четвёртого квартала, добавили в «Сбербанке».

#новость #сбербанк

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11 комментариев
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Руслан Агаев

4

Интересно как они наличные траты посчитали)

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Андрей Адеркин

Руслан
5

Снятие денег в банкоматах, например
Обороты инкассации
Данные о транзакциях в магазине

У Сбербанка очень много данных :)

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Valery Kondranin

Руслан
4

По данным о инкассации розничных точек торговли, скорее всего

Ответить

Gleb Fessel

Valery
1

Сейчас когда есть ОФД всё гораздо проще.

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Лора Маслова

Руслан
–1

мишустин считал, а не сбер

Ответить

Dan Mishin

1

Может тогда пора задумать и о снижении комиссии эквайринга?
У нас (кинотеатр) процентовка за 2019 год такая: 53,31% - наличка, 39,33% - карта, 7, 36% - он-лайн продажи. На январь 2020 года: 44,83% - наличка, 35,86% - карте, 19,31% - он-лайн продажи. При таком раскладе и ставке в 2,3% эквайринга банки зарабатывают ~1,27% от оборота. В то время, как у многих маржинальность может составлять 2-3%.

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Аркадий Чумаков

1

Сецчас мишустин стане трясти и все вернется в нал

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Anastasia Light

0

Люди модернизируются, милорд
(Ну или как правильнее выразить этот процесс🤔)

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Georgy Borisov

Anastasia
1

Милорд (или "Верховный правитель") как раз таки доволен.

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Sergey Dostovalov

Anastasia
0

Это называется, что при оплате карточкой продавец не может утаить доход и платит больше налогов. Милорд очень рад такому. А ещё сильнее будет рад, когда наличные запретят вовсе или сделают лимит при покупке наличными - тогда и серые зп пропадут, а покупательская способность упадет в 2 раза.

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Виктория Григоренко

0

Главное не Сберовской картой расплачиваться :)

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