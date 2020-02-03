В работе части банкоматов «Тинькофф» произошёл сбой из-за провайдера
Материал редакции
Компания исправляет проблему.
Часть банкоматов «Тинькофф» 3 февраля оказалась недоступна, свидетельствует информация на карте компании. Представители банка в разговоре с vc.ru подтвердили неполадки и сообщили, что они произошли из-за сбоя у провайдера. К 14:00 по московскому времени недоступными остаются около 300 банкоматов, отметили они.
В компании не уточнили, у какого именно провайдера возник сбой. В общей сложности в России установлено более 1600 банкоматов «Тинькофф», отметили в компании.