Сейчас наблюдаются затруднения в работе части банкоматов в разных регионах России, связанные с коммуникационными проблемами в инфраструктуре на стороне провайдера. В связи с этим возможны затруднения с прохождением операций в банкоматах сети Тинькофф.

Ситуация на текущий момент затронула около 300 банкоматов, наши специалисты работают над её устранением в ближайшее время – работа части ATM уже восстановлена.