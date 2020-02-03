За полгода работы сервиса компания выдала «авансов» на 150 млн рублей.

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«Рокетбанк» открыл для всех клиентов доступ к сервису «Рокет Аванс», который позволяет брать займы «до зарплаты». Раньше услуга была доступна только для зарплатных клиентов, сообщили vc.ru в компании.

Сервисом могут воспользоваться клиенты, которые активировали карту более трёх месяцев назад. Чтобы подключить услугу, им нужно написать в чат поддержки « #хочурокетаванс». «Рокетбанк» рассчитает размер займа: лимит составляет от 7500 до 75 000 рублей, беспроцентный период на возврат — 15 дней. За использование сервиса предусмотрена комиссия: 190 рублей для зарплатных клиентов и 290 рублей — для остальных.

Сервис автоматически спишет сумму займа в день следующего аванса или зарплаты. Если на счёте пользователя окажется недостаточно денег, «Рокетбанк» предупредит об этом и даст ещё три дня, чтобы погасить задолженность. После этого сервис начнёт начислять проценты по ставке 20,597% годовых (для зарплатных клиентов она составит 22,135% годовых) на всю сумму и срок задолженности.

Технически «Рокет Аванс» — это овердрафт, но мы хотели создать продукт с другой механикой, которая может выручить в самый необходимый момент без соблазна совершить импульсивную покупку. Достаточно заплатить один раз, а дальше пользоваться всей суммой лимита так, как вы захотите. из описания услуги