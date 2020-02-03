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Финансы
Альберт Хабибрахимов
1900

«Рокетбанк» открыл доступ к двухнедельным займам «до зарплаты» для всех клиентов Материал редакции

За полгода работы сервиса компания выдала «авансов» на 150 млн рублей.

17 комментариев
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«Рокетбанк» открыл для всех клиентов доступ к сервису «Рокет Аванс», который позволяет брать займы «до зарплаты». Раньше услуга была доступна только для зарплатных клиентов, сообщили vc.ru в компании.

Сервисом могут воспользоваться клиенты, которые активировали карту более трёх месяцев назад. Чтобы подключить услугу, им нужно написать в чат поддержки « #хочурокетаванс». «Рокетбанк» рассчитает размер займа: лимит составляет от 7500 до 75 000 рублей, беспроцентный период на возврат — 15 дней. За использование сервиса предусмотрена комиссия: 190 рублей для зарплатных клиентов и 290 рублей — для остальных.

Сервис автоматически спишет сумму займа в день следующего аванса или зарплаты. Если на счёте пользователя окажется недостаточно денег, «Рокетбанк» предупредит об этом и даст ещё три дня, чтобы погасить задолженность. После этого сервис начнёт начислять проценты по ставке 20,597% годовых (для зарплатных клиентов она составит 22,135% годовых) на всю сумму и срок задолженности.

Технически «Рокет Аванс» — это овердрафт, но мы хотели создать продукт с другой механикой, которая может выручить в самый необходимый момент без соблазна совершить импульсивную покупку. Достаточно заплатить один раз, а дальше пользоваться всей суммой лимита так, как вы захотите.

из описания услуги

«Рокет Аванс» — первый кредитный продукт «Рокетбанка», компания запустила его в августе 2019 года под названием «Чекпоинт». За полгода сервис одобрил «авансов» на сумму более 150 млн рублей, 92% зарплатных клиентов подключили услугу, 75% из них воспользовались деньгами, рассказал представитель «Рокетбанка». По его словам, продукт уже приносит прибыль за счёт комиссий за использование услуги.

#новость #рокетбанк

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17 комментариев
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ManManage Live

3

Займы - это же пипец. Не советую никогда и никому, не зависимо от условий. Раз взял - потом кредит не мог подучить, доходчиво объяснили: займы идут отдельным кодом в КИ, по политике банка (не буду называть) указали, что наличие в истории займов означает НИЗКУЮ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ!
Приехали ...

Это ростовщичество.

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Vl Al

ManManage
1

"займы идут отдельным кодом в КИ" - Любопытная информация...

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ManManage Live

Vl
2

Посмотрите какой нибудь отчёт КИ и увидите, вид обязательств. Что ракета банк или хоть что, обязаны такие продукты подводить под действующие требования ЦБ. Продукт (статьи) является краткосрочным займом, который в КИ не будет отображаться как потребительский кредит или кредитная карта, а будет идти под МКК/МФО или подобным критерием. 1,5 года назад я уделил этому много внимания, когда мне пожали плечами.

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olga felix

ManManage
0

А карта рассрочки идет в вплюс к КИ или тож параллельно? (ну ее использование стабильное)

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Андрей Малолин

olga
2

Все рассрочки в России - обычные кредитные карты/потребительские кредиты, в которых банк "прощает" проценты в обозначенный период погашения. Официального понятия "рассрочка" нет (хотя его и используют).

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ManManage Live

olga
0

Не знаю, не имею таких. Нужно изучать условия и юридическая форма/статус организации, которая её предоставляет.

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Roman Trifonov

ManManage
0

Это вы где увидели, что это микрозайм? 

Русским по белому же написано, что технически это овердрафт к дебетовой карте. Ни микрозаймы, ни овердрафт не влияют негативно на КИ сами по себе. Только в случае, если вы допустили просрочку — тогда да.

У того же Тинька есть овердрафт к дебетовой карте, и живут себе спокойно. 

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ManManage Live

Roman
1

Не пользуюсь вообще данным банком, но если есть возможность - пришлите Соглашение и подробные условия сервиса. "Технически это..." А по факту что ? Все самое интересное всегда в Договоре и условиях, а не в описаниях рекламы...

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Roman Trifonov

ManManage
0

Я вам ничего присылать не должен. Это вы делаете категоричные громкие заявления, у которых нет никаких доказательств. 

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ManManage Live

Roman
0

Я и не требовал, а предложил. Доказательств ? У меня есть ситуация на опыте. Не влияет? Ну опыт же обратное показал. Если хотите, можете прочесть на оф. ресурсе  БКИ статистику: https://bki-okb.ru/press/media/mikrozaymy-omrachayut-kreditnuyu-istoriyu

Микрозаймы омрачают кредитную историю
Микрозаймы омрачают кредитную историю
bki-okb.ru
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Roman Trifonov

ManMana…
0

У меня есть обратный опыт. В моей КИ есть несколько микрозаймов, после выплаты которых я без проблем оформил один потреб и несколько кредитных карт. Ну опыт же же доказал, что все норм! 

Не мерьте по себе и принимайте во внимание противоположный опыт. Микрозаймы сами по себе не являются негативным фактором в КИ. 

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Данил Ларионов

2

Как пишут ВКонтакте у них в паблике (скрин оттуда), что будут, возможно, выдавать в течение месяца.

И, видимо, всем так.

Что за рассылка, непонятно. Зачем тогда объявлять сегодня и жлать месяц, чтобы потом только стало возможным рассчитать лимит - тоже непонятно.

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Роман Красовский

1

Сука, откуда они берут такие большие проценты?? Ставка ЦБ около 6%. Получается на тех, кто не смог вовремя погасить, банк заработает более 300%

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Alex Kuz

0

Ну явно востребованный сервис будет на рынке

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Виталий Роко

0

Посмотрим, дадут ли и сколько. Отпишусь по результату.

Ответить

Лев Щенин

0

В статье говорится только про "зарплатных" клиентов.
Что делать "незарплатным" клиентам Рокета?
(кстати, все помнят, что с 1.01.2020 года официальное название сервиса - "Рокет",
а не "Рокетбанк" ?)

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33_rublya

Лев
0

Читайте внимательнее:

«Рокетбанк» открыл для всех клиентов доступ к сервису «Рокет Аванс», который позволяет брать займы «до зарплаты». Раньше услуга была доступна только для зарплатных клиентов, сообщили vc.ru в компании.

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