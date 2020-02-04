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Финансы
Андрей Фролов
2694

«Тинькофф» стал продавать услуги своих домашних операторов малому и среднему бизнесу Материал редакции

Полторы тысячи минут звонков такого колл-центра обойдутся в 22 500 рублей.

28 комментариев
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Группа «Тинькофф» стала продавать услуги своего домашнего колл-центра сторонним компаниям — малому и среднему бизнесу. Об этом vc.ru рассказали представители компании.

Аутсорсинговый колл-центр создан на основе домашних операторов «Тинькофф» — они работают в виртуальной среде и обслуживают около 70% звонков, говорят в компании. Сейчас в «Тинькофф» работает более 11 тысяч таких операторов.

В аутосорсинговом колл-центре работают более тысячи операторов, они могут круглосуточно принимать звонки и обзванивать клиентов в России и Казахстане, говорят в компании. Например, операторы могут проводить опросы, общаться с потенциальными клиентами и собирать обратную связь, а также консультировать покупателей по заказам, обрабатывать претензии и отвечать на частые вопросы.

Представители «Тинькофф» предполагают, что клиенты сервиса могут использовать его не только как колл-центр поддержки, но и как личного секретаря, чтобы маршрутизировать звонки между сотрудниками компании.

Малому бизнесу компания предлагает подключить нескольких операторов, среднему — создать свою команду внутри колл-центра «Тинькофф», а крупному — подключить дополнительные ресурсы в случае перегрузки своего колл-центра. Компания сохраняет записи звонков для дополнительной обработки.

Стоимость внешнего колл-центра обойдётся в 22 500 рублей за 1500 минут, в эту стоимость входят услуги по созданию скриптов для операторов и их обучение. Звонки тарифицируются посекундно, а для клиентов «Тинькофф бизнеса» будут действовать специальные цены, говорят в компании.

В «Тинькофф» не раскрыли, сколько компания планирует зарабатывать на сервисе. Представители компании отметили, что в первую очередь запускали его для обогащения экосистемы для предпринимателей.

У нас, конечно, есть примерный план по доходности этого сервиса, но он очень приблизительный. Мы в любых запусках продуктов практикуем подход test&learn: запускаем, смотрим на результаты, делаем выводы, масштабируем или корректируем.

«Тинькофф»

#новость #тинькофф

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28 комментариев
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Антон Гранд

8

Да будет спам!!!!

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Ivano Digital

Антон
0

Пипец, как будто новость из 2000х только дошла: Call-центры, операторы, звонки.

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Alex Petrov

Ivano
6

Есть категория клиентов которым ты не продашь без звонка, и есть категория клиентов которая не купит,  если у продавца нет телефона, причем это как правило, особенно на западных рынках,   платежеспособная категория.
 Если у компании в принципе нет поддержки голосом, то она для меня, идет лесом, потому что иногда звонок решает проблему в разы быстрее чем переписка даже с человеком,  не говоря уже про ботов, которые пока способны только на примитивные ответы. 

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Ivano Digital

Alex
0

Как раз у Тинькофф все очень быстро решается через чат.  А звонок, еще IVR слушать и плохое настроение оператора терпеть. Особенно когда просят какие-нибудь цифры из выписки или ссылку указать голосом - вообще жесть.

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Тим Касымов

Ivano
0

Решается-то решается, но нельзя же просто выкинуть категорию тех, кто больше любит поболтать. Тут надо ориентироваться на аудиторию, а не на возможности. Тем более, если они помощника голосового своего прикрутят туда

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Ivano Digital

Тим
0

Так мне интересно, кто и зачем звонит вообще? Неплохо бы было увидеть статистику.

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Alex Petrov

Ivano
–1

Смотря какой вопрос, в чатах иногда еще и ошибки возникают которые голосом не сделаешь,  тем более  для того чтобы разговаривать по телефону не обязательно чтобы руки были полностью свободнее, на ходу , за рулем,  во многих местах просто не початишься, хотя с другой стороны есть места где не погворишь

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Ivano Digital

Alex
–3

В Альфа-банк все вопросы только голосом или лично в офис идти нужно. Это нереальный дебилизм.

Вот, пример. Прочитал статью про поток, захожу к ним на сайт. Получаю вот такую хрень. И чего? Звонить я им буду, объяснять где и что вижу на экране? А так бы сбросил скриншот и вопрос решился бы.

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Alex Petrov

Ivano
0

Этим и отличается  надежный банк от просто банка, когда у вас спишут деньги с карты вдруг не дай бог, вы эту переписку в чатике никуда не пришьете. Единственное с чем соглашусь, так это то что в отделении Альфы нельзя решить некоторые вопросы, только звонить.

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Gennadiy Khatuntsev

Alex
0

Ох, боты... Ты такой пишешь в чат, думая что тебе ответит живой человек. А тебе присылает ответ из ФАКа или страницы помощи БОТ. Чёрт, я не просто так пишу, а потому что не нашёл ответ на сайте.

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Alex Petrov

Антон
1

Телефонный спам не хуже, если не лучше  электронного спама в сети. Можно просто не отвечать или сразу сбросить звонок ( если в данный момент используешь телефон), а  даже качественный блокировщик не защитит от электронного спама.

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Игорь Богданов

Alex
0

Электронный спам не разбудит тебя утром и не будет названивать в течение дня.
Электронный спам не отвлекает так, как это делает телефонный звонок.

Ответить

Alex Petrov

Игорь
0

У меня телефон всегда на беззвучном режиме,  если я работаю и телефон перед мной то я всегда вижу кто звонит, если я занят я не сниму и перезвоню тем чей номер определился, кто не дозвонился пусть пытается  и перезванивает и ловит удачу.

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Сергей М

1

Сейчас все в текстовое общение переходит. Даже с менеджером Сбербанка я уже в вотсап общаюсь. Забудьте про звонки пожалуйста, не нервируйте людей.

Ответить

Alex Petrov

Сергей
3

А вы точно уверены,  что  в Вотсап,  вы с менеджером Сбербанка общаетесь?

Ответить

Сергей М

Alex
0

По всем корпоративным вопросам да, через него. Ездить или звонить в отделение Сбербанка для уточнения вопросов больше не нужно. А для физиков есть программа премьер, тоже выделенный менеджер. Не реклама, пост исключительно о бредовости звонков.

Ответить

Alex Petrov

Сергей
1

Вопрос в том, что это не надежный и не сертифицированный  канал связи и с вами от имени менеджера может общаться кто угодно. 
 Преимущества звонка еще одно, которое не дает ни одни текстовый менеджер, если вы задали вопрос, вы практически сразу же получаете или может получить подтверждение что вас услышали и поняли, в отличии от чата, где если вам срузу не ответят, это может быть что угодно

Ответить

Сергей М

Alex
0

Судя по обилию телефонного спама в том числе с персональными данными телефон тоже таким уж надёжным каналом не является. Позвонить самому да, можно, но когда тебе надо. А вот названивать нет категорически, хоть малый бизнес ты, хоть банк. Есть предложение - пишите.

Ответить

Сергей М

Alex
0

Судя по обилию телефонного спама в том числе с персональными данными телефон тоже таким уж надёжным каналом не является. Позвонить самому да, можно, но когда тебе надо. А вот названивать нет категорически, хоть малый бизнес ты, хоть банк. Есть предложение - пишите.

Ответить

Alex Petrov

Сергей
0

В принципе на мобильный  физику , да, согласен, мне недавно компьютерный мастер в вотсап  написал с просьбой на яндексе или гугле или вконтакте оставить отзыв, так как парень реально хорошо почистил и быстро два ноута и заменил мать еще на третьем и уже прошло несколько месяцев и все ок, то я сказал что на гугл картах напишу, что я и сделал. Те реально у чувака сработало

По надежности канал связи, если вы звоните в банк, то там идет запись разговора и фиксация разговора и  все ответы менеджера в том числе.

Ответить

Максим Толмачев

3

все правильно, распределенные кол центры наше все!
откатали технологию на себе, теперь продают! 
+1

Ответить

Aleksey Murashko

–1

900 р. за час работы оператора контакт центра вы серьездно? :) Хотя ничего удивительного, судя по отчености банка тиньков сдирать с клиентов три шкуры мастак. Браво Олежа.

Ответить

Alex Petrov

Aleksey
3

Ну если оператор с учетом всех налогов  получает минимум  рублей 600 за это час , то цена вполне себе, тем более как ниже отметили, наверняка это рыночная цена.

Ответить

Ivano Digital

Aleksey
2

Цену рынок определяет. Если платят такую сумму, то от чего же не продавать то?

Ответить

Ivan Smekalov

1

«Например, операторы могут проводить опросы, общаться с потенциальными клиентами и заёбывать их»

Ответить

Ivano Digital

0

Интересно, это собственная разработка Тинькофф или вендора какого-нибудь используют?

Ответить

Тинькофф

Ivano
0

Да, разработка наша.

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Dear Moscow,

0

Т.е. теперь не обязательно заказывать карту тиньков для того, чтобы вас обложили х*ями в чате?

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