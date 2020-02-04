Полторы тысячи минут звонков такого колл-центра обойдутся в 22 500 рублей.

В закладки

Группа «Тинькофф» стала продавать услуги своего домашнего колл-центра сторонним компаниям — малому и среднему бизнесу. Об этом vc.ru рассказали представители компании.

Аутсорсинговый колл-центр создан на основе домашних операторов «Тинькофф» — они работают в виртуальной среде и обслуживают около 70% звонков, говорят в компании. Сейчас в «Тинькофф» работает более 11 тысяч таких операторов.

В аутосорсинговом колл-центре работают более тысячи операторов, они могут круглосуточно принимать звонки и обзванивать клиентов в России и Казахстане, говорят в компании. Например, операторы могут проводить опросы, общаться с потенциальными клиентами и собирать обратную связь, а также консультировать покупателей по заказам, обрабатывать претензии и отвечать на частые вопросы.

Представители «Тинькофф» предполагают, что клиенты сервиса могут использовать его не только как колл-центр поддержки, но и как личного секретаря, чтобы маршрутизировать звонки между сотрудниками компании.

Малому бизнесу компания предлагает подключить нескольких операторов, среднему — создать свою команду внутри колл-центра «Тинькофф», а крупному — подключить дополнительные ресурсы в случае перегрузки своего колл-центра. Компания сохраняет записи звонков для дополнительной обработки.

Стоимость внешнего колл-центра обойдётся в 22 500 рублей за 1500 минут, в эту стоимость входят услуги по созданию скриптов для операторов и их обучение. Звонки тарифицируются посекундно, а для клиентов «Тинькофф бизнеса» будут действовать специальные цены, говорят в компании.

В «Тинькофф» не раскрыли, сколько компания планирует зарабатывать на сервисе. Представители компании отметили, что в первую очередь запускали его для обогащения экосистемы для предпринимателей.