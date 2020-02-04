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Котировки холдинга побили новый ценовой рекорд.
Стоимость TCS Group (объединяет «Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование»), основанной российским бизнесменом Олегом Тиньковым, превысила $5 млрд. Данные Лондонской биржи приводит Bloomberg.
Капитализация в $5 млрд стала рекордной для компании. Отметку в $4 млрд TCS Group превысила в январе 2018 года.
«Отдельное спасибо Оливеру Хьюзу. Когда в 2015 году мы стоили $300 млн, он единственный в команде, кто верил, что мы будем стоить 5 и потом 10 млрд долларов. Оливер, ты монстр», — написал Олег Тиньков в своём Instagram-аккаунте.
TCS Group зарегистрирована на Кипре и является основным акционером «Тинькофф банка», уточняют «Ведомости». Основной акционер холдинга — Олег Тиньков.
По данным компании на июль 2019 года, Тинькову принадлежат 40,4% , менеджменту — 6,5%. 53,1% находятся в свободном обращении на бирже.
В июле 2019 года бизнесмен увеличил долю в своей банковской группе, потратив около $10 млн на 0,3% от её увеличенного уставного капитала.
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