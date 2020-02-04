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Финансы
Лиана Липанова
1785

Стоимость акций Tesla впервые превысила $900: с чем связан рост и что говорят аналитики Материал редакции

Акции растут на фоне успешного завершения года и положительных прогнозов, но не все эксперты разделяют веру в успех компании.

30 комментариев
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Стоимость акций Tesla 4 февраля впервые превысила $900 за штуку, демонстрируя рост на уровне 20% второй день подряд. На открытии биржи Nasdaq акции стоили $882,96, на максимуме цена поднималась до $940,13 за штуку.

По состоянию на 20:55 мск акции Tesla стоили $909 за штуку, показывая рост 16%. Капитализация компании превысила $163 млрд.

На торгах 3 февраля 2020 года акции Tesla выросли на 20% — это самый большой дневной рост с 9 мая 2013 года, когда рост составил 24,4% после первого прибыльного квартала в истории компании. С начала 2020 года акции Tesla подорожали более чем на 110%.

Elon Musk @elonmusk
🔥🔥🔥
Илон Маск после закрытии биржи 3 февраля

Почему растут акции

Рост поставок электромобилей

В конце января 2020 года Tesla отчиталась, что в четвёртом квартале 2019 года поставки электромобилей выросли на 23% и составили 112 тысяч, а по итогам года достигли рекордных 367 тысяч. Таким образом, компания выполнила цель отгрузить 360-400 тысяч автомобилей, которую поставил гендиректор Tesla Илон Маск. В 2020 году компания планирует поставить как минимум 500 тысяч электромобилей.

Второе полугодие 2019 года для Tesla оказалось прибыльным — $143 млн в третьем квартале и $105 млн в четвёртом квартале. Но ещё ни разу компания не заканчивала с прибылью полный год, за 2019 год убыток составил $862 млн.

Успешное партнёрство с Panasonic и CATL

3 февраля 2020 года Panasonic заявила, что её совместное с Tesla производство аккумуляторов по итогам четвёртого квартала 2019 впервые получило прибыль. Точные показатели компания не раскрыла.

Кроме этого, китайский производитель аккумуляторов для электромобилей CATL сообщил, что подписал с Tesla соглашение о поставках для фабрики в Шанхае.

Позитивные прогнозы крупного акционера

Один из крупных акционеров Tesla, миллиардер Рон Бэрон заявил, что Tesla может достичь $1 трлн выручки в течение десяти лет только на бизнесе по производству электромобилей.

Компания Бэрона Baron Capital владеет почти 1,63 млн акций Tesla или примерно 1%. Инвестор заявил, что его фирма не собирается продавать ни одной акции Tesla.

В 2014 году мы купили 1,6 млн акций по цене $214 за штуку. С тех пор я несколько раз застал шоу, когда акции стоили между $350 и $180 и $250, но это осталось позади. То было время, когда компания не приносила прибыль, быстро расширялась и подвергалась критике со стороны держателей коротких позиций. Компании приходилось тяжело в начале работы, потому что дилеры пытались помешать продавать машины в некоторых штатах.

Рон Бэрон
в интервью CNBC (цитата по Electrek)

Что говорят аналитики

Одновременно аналитики начали пересматривать целевую цену по акциям Tesla. 3 февраля аналитик Argus Research Билл Селески повысил свой годовой прогноз с $556 до $808 за акцию с рекомендацией «покупать». Перед этим он прогнозировал увеличение стоимости акций с $396 до $556 в начале января 2020 года.

Несмотря на прошлые задержки в производстве, нехватку запчастей, перерасход средств на оплату труда и другие трудности, мы ожидаем, что Tesla выиграет от своего доминирующего положения в индустрии электромобилей и улучшит свои показатели в 2020 году и в последующие годы.

Билл Селески
аналитик Argus Research

Инвестиционная компания Ark Invest ожидает, что стоимость акции Tesla достигнет от $4000 до $7000 за штуку. Цена в $420 за акцию делает компанию недооценённой, считают в Ark Invest.

Резкий рост акций приводит к убыткам среди тех инвесторов, которые ставят на падение акций Tesla. На 18% её публично торгующихся акций открыты короткие позиции — это крупнейший «шорт» среди американских компаний, отмечает CNBC со ссылкой на аналитическую компанию S3 Analytics.

По данным S3, только за 3 февраля держатели коротких позиций потеряли почти $2,5 млрд, а с начала 2020 года их убытки составили $8,3 млрд.

Некоторые аналитики с Уолл-стрит сомневаются в продолжительности успеха Tesla и опасаются, что быстрый рост может свидетельствовать о риске «пузыря» на фондовом рынке.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас 4 февраля дал акциям Tesla «пониженный» рейтинг и оценил их в $360 за штуку. Его оценка построена на прогнозе, что компания достигнет 4 млн продаж к 2030 году с маржинальностью EBITDA 15%.

Tesla всё чаще оценивается как технологическая компания, а не как автопроизводитель, пояснил Джонас.

Заключив сделку с Китаем, чтобы привлечь дополнительный капитал, Tesla бросила динамитную шашку в магазин фейерверков. Это привело к цепной реакции: автоаналитики — и покупающие, и продающие — передают акции технологическим аналитикам.

Таким образом, они думают не только о количестве проданных машин, помноженном на цену или маржу. Их волнует пользователи, приносящие регулярную выручку, и вопрос, станет ли компания поставщиком аккумуляторов для мирового автопрома.

Адам Джонас
аналитик Morgan Stanley

Аналитик отметил, что 98% всех производимых автомобилей в мире работают на двигателей внутреннего сгорания. Вместе с тем он добавил, что на прошедшем кубке Super Bowl было четыре рекламы разных электромобилей.

#новость #tesla

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30 комментариев
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Игорь Иванов

8

"Инвестиционная компания Ark Invest ожидает, что стоимость акции Tesla достигнет от $4000 до $7000 за штуку." -

аж чаем подавился, настолько резко нахлынули ностальгические воспоминания после пробива битком $19.5k об ожиданиях аналитиков $50k и $100k (это всего x2.5 и x5 относительно тогдашнего пикового курса, то есть битконовские аналитики были более аккуратны, чем Ark Invest с их x4.4 - x7.8)/

Что было в итоге - чай на кливиатуре не дает забыть.

Ответить

Alexey Remizov

Игорь
0

ARK Invest стал первым ETF, инвестирующим в биткоин (с) 2015

Ответить

Alexey Remizov

Игорь
0

To be fair, ARK has also presented another extreme scenario where the share price goes to zero after Tesla goes bankrupt. The most likely outcome probably lies somewhere in between.

Ответить

Вася Пражкин

3

Ну все, Максимов ушел - теперь некому Теслу хейтить. Или может есть желающие попробовать?

Ответить

Игорь Рачук

Вася
7

Не сечёшь фишку. 
Это всё очень сложная манипуляция. 
На vc сконцентрирована основная масса инвесторов.
Маск нанял Максимова для внедрения в сознание инвесторов негативных мыслей. 
Максимов дампил цену акций до подходящего момента. 
А в определённый момент Маск отозвал Максимова и без сдерживающего фактора цена полетела вверх. 

Ответить

Вася Пражкин

Игорь
1

Максимов, Маск.. Кажись я начал понимать..

Ответить

ЯжПрограммист

Вася
0

Думаете он... МАСКимов??

Ответить

Alexey Remizov

Вася
1

за один день компания стала дороже на 20% за счет чего?

Ответить

Stas Klymenko

Alexey
0

За счет хороших новостей. 

Ответить

Alexey Remizov

Stas
0

что она может выпустить model y не в октябре, а в апреле... и конечно 4 месяца продаж это прям 20 мрлд разницы 

Ответить

евгений аношин

Вася
0

Он же был не один - человека 3 их было

Ответить

Вася Пражкин

евгений
0

Что-то мне подсказывает, их было гораздо меньше ).

Ответить

Alex Kuz

2

Уж рванет так рванет

Ответить

Sultan Karybaev

1

https://vc.ru/flood/42358-pochemu-tesla-mozhet-stat-samoy-dorogoy-kompaniey-v-mire

Почему Tesla может стать самой дорогой компанией…
На сегодняшний день компанией с самой большой капитализацией является Apple, за ней следом на…
vc.ru
Ответить

Василий

Sultan
1

Надеюсь вы когда писали эту статью купили сто акций Тесла 

Ответить

Stas Klymenko

1

Утром опубликовал статью о стоимости акций в $780 за штуку. Вечером уже $900+.

Ответить

Artem 69

1

Сейчас всем засунут поглубже и подороже, а потом дропнут раза в три вниз.

Ответить

Ivano Digital

0

"перерасход средств на оплату труда"
это как?

Ответить

Вася Пражкин

Ivano
1

- Сумма?
- 300.
- Это не серьезно. Подумаешь, 300..
- Стойте! Ваши условия? 
- 330! 
- Согласен.
- Каждому!
- Согласен.

Ответить

Alex Petrov

0

Сегодня если новости не про Тинкофф, то не считово. Подумаешь 163 млрд капуха.

Ответить

евгений аношин

0

Шортеры попали

Ответить

Вася Пражкин

евгений
0

Прокатили их на Тесле нах.й.

Ответить

Иванка Сегодина

0

И это ещё на фоне того, что мы видим как крупные гиганты-компании заказывают десятки тысяч электро-автомобилей в свой парк у кого угодно кроме Tesla.
#ИлонНамНуженКорпоративныйТранспорт!

Ответить

Убийца Гугла

0

Стоимость акций Tesla впервые превысила $900: с чем связан рост

Тут может быть только 2 варианта: потому что хотят впарить свои акции подороже или потому что Максимов прекратил хейтить Теслу.

Ответить

Вася Пражкин

Убийца
0

Максимов все еще хейтит на Драйве, но уже просит денег "на лечение". Может организуем сбор?

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Убийца Гугла

Вася
0

Значит вариант с Максимовым тоже не подходит.

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Vlad Romanchenko

0

Приятно видеть S&P на хаях. Жду менеджеров с кредитными плечами, пока ЦБ продолжают поливать рынки наличностью. Ну а для акций пророка Илона готовлю мешок с кокпорном.

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Alexey Remizov

0

просто никто больше не хочет продавать, все сидят на акциях, покупки небольшого обьема толкают рынок вверх - все еще больше не хотят продавать...

никаких 150 млрд активов нет.
какой нибудь аналитик бы подсчитал сколько надо машин продать, чтобы окупить эти 150 млрд...

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Владислав Брючко

0

Какая прибыльность акций тесла? Через сколько вложения окупятся?

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Alexey Remizov

Владислав
0

акции растут по 20% в день. окупятся завтра ;)

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