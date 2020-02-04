Акции растут на фоне успешного завершения года и положительных прогнозов, но не все эксперты разделяют веру в успех компании.

В закладки

Стоимость акций Tesla 4 февраля впервые превысила $900 за штуку, демонстрируя рост на уровне 20% второй день подряд. На открытии биржи Nasdaq акции стоили $882,96, на максимуме цена поднималась до $940,13 за штуку.

По состоянию на 20:55 мск акции Tesla стоили $909 за штуку, показывая рост 16%. Капитализация компании превысила $163 млрд.

На торгах 3 февраля 2020 года акции Tesla выросли на 20% — это самый большой дневной рост с 9 мая 2013 года, когда рост составил 24,4% после первого прибыльного квартала в истории компании. С начала 2020 года акции Tesla подорожали более чем на 110%.

Elon Musk @elonmusk 🔥🔥🔥 Илон Маск после закрытии биржи 3 февраля

Почему растут акции

Рост поставок электромобилей

В конце января 2020 года Tesla отчиталась, что в четвёртом квартале 2019 года поставки электромобилей выросли на 23% и составили 112 тысяч, а по итогам года достигли рекордных 367 тысяч. Таким образом, компания выполнила цель отгрузить 360-400 тысяч автомобилей, которую поставил гендиректор Tesla Илон Маск. В 2020 году компания планирует поставить как минимум 500 тысяч электромобилей.

Второе полугодие 2019 года для Tesla оказалось прибыльным — $143 млн в третьем квартале и $105 млн в четвёртом квартале. Но ещё ни разу компания не заканчивала с прибылью полный год, за 2019 год убыток составил $862 млн.

Успешное партнёрство с Panasonic и CATL

3 февраля 2020 года Panasonic заявила, что её совместное с Tesla производство аккумуляторов по итогам четвёртого квартала 2019 впервые получило прибыль. Точные показатели компания не раскрыла.

Кроме этого, китайский производитель аккумуляторов для электромобилей CATL сообщил, что подписал с Tesla соглашение о поставках для фабрики в Шанхае.

Позитивные прогнозы крупного акционера

Один из крупных акционеров Tesla, миллиардер Рон Бэрон заявил, что Tesla может достичь $1 трлн выручки в течение десяти лет только на бизнесе по производству электромобилей.

Компания Бэрона Baron Capital владеет почти 1,63 млн акций Tesla или примерно 1%. Инвестор заявил, что его фирма не собирается продавать ни одной акции Tesla.

В 2014 году мы купили 1,6 млн акций по цене $214 за штуку. С тех пор я несколько раз застал шоу, когда акции стоили между $350 и $180 и $250, но это осталось позади. То было время, когда компания не приносила прибыль, быстро расширялась и подвергалась критике со стороны держателей коротких позиций. Компании приходилось тяжело в начале работы, потому что дилеры пытались помешать продавать машины в некоторых штатах.

Рон Бэрон



в интервью CNBC ( цитата по Electrek

Что говорят аналитики

Одновременно аналитики начали пересматривать целевую цену по акциям Tesla. 3 февраля аналитик Argus Research Билл Селески повысил свой годовой прогноз с $556 до $808 за акцию с рекомендацией «покупать». Перед этим он прогнозировал увеличение стоимости акций с $396 до $556 в начале января 2020 года.

Несмотря на прошлые задержки в производстве, нехватку запчастей, перерасход средств на оплату труда и другие трудности, мы ожидаем, что Tesla выиграет от своего доминирующего положения в индустрии электромобилей и улучшит свои показатели в 2020 году и в последующие годы. Билл Селески аналитик Argus Research



Инвестиционная компания Ark Invest ожидает, что стоимость акции Tesla достигнет от $4000 до $7000 за штуку. Цена в $420 за акцию делает компанию недооценённой, считают в Ark Invest.

Резкий рост акций приводит к убыткам среди тех инвесторов, которые ставят на падение акций Tesla. На 18% её публично торгующихся акций открыты короткие позиции — это крупнейший «шорт» среди американских компаний, отмечает CNBC со ссылкой на аналитическую компанию S3 Analytics.

По данным S3, только за 3 февраля держатели коротких позиций потеряли почти $2,5 млрд, а с начала 2020 года их убытки составили $8,3 млрд.

Некоторые аналитики с Уолл-стрит сомневаются в продолжительности успеха Tesla и опасаются, что быстрый рост может свидетельствовать о риске «пузыря» на фондовом рынке.

Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас 4 февраля дал акциям Tesla «пониженный» рейтинг и оценил их в $360 за штуку. Его оценка построена на прогнозе, что компания достигнет 4 млн продаж к 2030 году с маржинальностью EBITDA 15%.

Tesla всё чаще оценивается как технологическая компания, а не как автопроизводитель, пояснил Джонас.

Заключив сделку с Китаем, чтобы привлечь дополнительный капитал, Tesla бросила динамитную шашку в магазин фейерверков. Это привело к цепной реакции: автоаналитики — и покупающие, и продающие — передают акции технологическим аналитикам. Таким образом, они думают не только о количестве проданных машин, помноженном на цену или маржу. Их волнует пользователи, приносящие регулярную выручку, и вопрос, станет ли компания поставщиком аккумуляторов для мирового автопрома.

Адам Джонас аналитик Morgan Stanley

