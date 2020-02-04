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Акции растут на фоне успешного завершения года и положительных прогнозов, но не все эксперты разделяют веру в успех компании.
Стоимость акций Tesla 4 февраля впервые превысила $900 за штуку, демонстрируя рост на уровне 20% второй день подряд. На открытии биржи Nasdaq акции стоили $882,96, на максимуме цена поднималась до $940,13 за штуку.
По состоянию на 20:55 мск акции Tesla стоили $909 за штуку, показывая рост 16%. Капитализация компании превысила $163 млрд.
На торгах 3 февраля 2020 года акции Tesla выросли на 20% — это самый большой дневной рост с 9 мая 2013 года, когда рост составил 24,4% после первого прибыльного квартала в истории компании. С начала 2020 года акции Tesla подорожали более чем на 110%.
В конце января 2020 года Tesla отчиталась, что в четвёртом квартале 2019 года поставки электромобилей выросли на 23% и составили 112 тысяч, а по итогам года достигли рекордных 367 тысяч. Таким образом, компания выполнила цель отгрузить 360-400 тысяч автомобилей, которую поставил гендиректор Tesla Илон Маск. В 2020 году компания планирует поставить как минимум 500 тысяч электромобилей.
Второе полугодие 2019 года для Tesla оказалось прибыльным — $143 млн в третьем квартале и $105 млн в четвёртом квартале. Но ещё ни разу компания не заканчивала с прибылью полный год, за 2019 год убыток составил $862 млн.
3 февраля 2020 года Panasonic заявила, что её совместное с Tesla производство аккумуляторов по итогам четвёртого квартала 2019 впервые получило прибыль. Точные показатели компания не раскрыла.
Кроме этого, китайский производитель аккумуляторов для электромобилей CATL сообщил, что подписал с Tesla соглашение о поставках для фабрики в Шанхае.
Один из крупных акционеров Tesla, миллиардер Рон Бэрон заявил, что Tesla может достичь $1 трлн выручки в течение десяти лет только на бизнесе по производству электромобилей.
Компания Бэрона Baron Capital владеет почти 1,63 млн акций Tesla или примерно 1%. Инвестор заявил, что его фирма не собирается продавать ни одной акции Tesla.
Одновременно аналитики начали пересматривать целевую цену по акциям Tesla. 3 февраля аналитик Argus Research Билл Селески повысил свой годовой прогноз с $556 до $808 за акцию с рекомендацией «покупать». Перед этим он прогнозировал увеличение стоимости акций с $396 до $556 в начале января 2020 года.
Инвестиционная компания Ark Invest ожидает, что стоимость акции Tesla достигнет от $4000 до $7000 за штуку. Цена в $420 за акцию делает компанию недооценённой, считают в Ark Invest.
Резкий рост акций приводит к убыткам среди тех инвесторов, которые ставят на падение акций Tesla. На 18% её публично торгующихся акций открыты короткие позиции — это крупнейший «шорт» среди американских компаний, отмечает CNBC со ссылкой на аналитическую компанию S3 Analytics.
По данным S3, только за 3 февраля держатели коротких позиций потеряли почти $2,5 млрд, а с начала 2020 года их убытки составили $8,3 млрд.
Некоторые аналитики с Уолл-стрит сомневаются в продолжительности успеха Tesla и опасаются, что быстрый рост может свидетельствовать о риске «пузыря» на фондовом рынке.
Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас 4 февраля дал акциям Tesla «пониженный» рейтинг и оценил их в $360 за штуку. Его оценка построена на прогнозе, что компания достигнет 4 млн продаж к 2030 году с маржинальностью EBITDA 15%.
Tesla всё чаще оценивается как технологическая компания, а не как автопроизводитель, пояснил Джонас.
Аналитик отметил, что 98% всех производимых автомобилей в мире работают на двигателей внутреннего сгорания. Вместе с тем он добавил, что на прошедшем кубке Super Bowl было четыре рекламы разных электромобилей.
"Инвестиционная компания Ark Invest ожидает, что стоимость акции Tesla достигнет от $4000 до $7000 за штуку." -
аж чаем подавился, настолько резко нахлынули ностальгические воспоминания после пробива битком $19.5k об ожиданиях аналитиков $50k и $100k (это всего x2.5 и x5 относительно тогдашнего пикового курса, то есть битконовские аналитики были более аккуратны, чем Ark Invest с их x4.4 - x7.8)/
Что было в итоге - чай на кливиатуре не дает забыть.
To be fair, ARK has also presented another extreme scenario where the share price goes to zero after Tesla goes bankrupt. The most likely outcome probably lies somewhere in between.
Ну все, Максимов ушел - теперь некому Теслу хейтить. Или может есть желающие попробовать?
Не сечёшь фишку.
Это всё очень сложная манипуляция.
На vc сконцентрирована основная масса инвесторов.
Маск нанял Максимова для внедрения в сознание инвесторов негативных мыслей.
Максимов дампил цену акций до подходящего момента.
А в определённый момент Маск отозвал Максимова и без сдерживающего фактора цена полетела вверх.
Максимов, Маск.. Кажись я начал понимать..
за один день компания стала дороже на 20% за счет чего?
За счет хороших новостей.
что она может выпустить model y не в октябре, а в апреле... и конечно 4 месяца продаж это прям 20 мрлд разницы
Он же был не один - человека 3 их было
Утром опубликовал статью о стоимости акций в $780 за штуку. Вечером уже $900+.
"перерасход средств на оплату труда"
это как?
- Сумма?
- 300.
- Это не серьезно. Подумаешь, 300..
- Стойте! Ваши условия?
- 330!
- Согласен.
- Каждому!
- Согласен.
Сегодня если новости не про Тинкофф, то не считово. Подумаешь 163 млрд капуха.
Шортеры попали
И это ещё на фоне того, что мы видим как крупные гиганты-компании заказывают десятки тысяч электро-автомобилей в свой парк у кого угодно кроме Tesla.
#ИлонНамНуженКорпоративныйТранспорт!
Стоимость акций Tesla впервые превысила $900: с чем связан рост
Тут может быть только 2 варианта: потому что хотят впарить свои акции подороже или потому что Максимов прекратил хейтить Теслу.
Максимов все еще хейтит на Драйве, но уже просит денег "на лечение". Может организуем сбор?
Приятно видеть S&P на хаях. Жду менеджеров с кредитными плечами, пока ЦБ продолжают поливать рынки наличностью. Ну а для акций пророка Илона готовлю мешок с кокпорном.
просто никто больше не хочет продавать, все сидят на акциях, покупки небольшого обьема толкают рынок вверх - все еще больше не хотят продавать...
никаких 150 млрд активов нет.
какой нибудь аналитик бы подсчитал сколько надо машин продать, чтобы окупить эти 150 млрд...
Какая прибыльность акций тесла? Через сколько вложения окупятся?
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