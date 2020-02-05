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Финансы
Андрей Фролов
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Владелец Нью-Йоркской фондовой биржи задумался о покупке eBay за $30 млрд Материал редакции

Официальные переговоры пока не ведутся.

  • Компания Intercontinental Exchange Inc., которая владеет Нью-Йоркской фондовой биржей и другими торговыми площадками, предварительно обратилась к eBay с предложением купить компанию за $30 млрд. Об этом говорят источники WSJ и FT.
  • К моменту публикаций материалов капитализация eBay на бирже составляла $28 млрд. В ICE сказали, что обсуждали с eBay возможности, которые могут быть значимы для акционеров обеих компаний, но официальные переговоры не проводились и не ведутся.
  • Источники WSJ говорят, что потенциального покупателя интересует маркетплейс eBay, а не сервис для продажи товаров между пользователями, который компания думала продать. Также eBay, созданная в 1995 году как онлайн-аукцион, пытается отойти от этого статуса из-за низкой популярности сервиса и в основном развивает свой маркетплейс, отмечает издание.
  • WSJ добавляет, что у ICE уже есть опыт покупки недостаточно эффективных торговых платформ, а eBay сообщила о снижении прибыли по итогам конца 2019 года и дала прогноз по выручке на начало 2020 года ниже ожидаемого.

#новость #ebay

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5 комментариев
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Юрий Другач

4

Вот эти заголовки ... Как в Я. Дзене, «... задумался», «Назван...», журналистика в жопе.

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Антон Гранд

2

Предварительно. Задумалась.
Даже когда я занимался недвижимость был такой документ «о намерениях», дабы исключить праздный интерес туристов.

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Paul An

1

Кстати когда молоток.ру закрылся с появлением авито, находил кто-нибудь подробности? В верхних интернетах только общие слова, без упоминания владельцев и кто с каким кэшем вышел.

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Mike Kosulin

Paul
0

Молоток не сразу закрылся. Они вроде бы потом антикваром торговали, или какой-то ещё херней.
Не думаю, что там особо кто в плюс вышел

Сейчас вспомнил, что первой и единственной вещью, купленной на молотке, стали Microlab Pro 2 за 2500 в идеальном состоянии 8 лет назад. До сих пор использую

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Денис Демидов

1

Это было бы хорошей новостью для всей индустрии. Ebay зашел в тупик - остановился в развитии на быстрорастущем рынке, ему нужны новый владельцы, новые идеи, новые ресурсы.

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