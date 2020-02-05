Капитализация компании за день снизилась на $30 млрд.

В закладки

Акции Tesla упали почти на 18% после роста на уровне 20% два дня подряд. К 22:53 мск акции компании подешевели на 17,74% и стоили $729,7. Капитализация компании за день упала на $30 млрд и достигла $131,49 млрд.

Если акции 5 февраля упадут более чем на 19,3%, это превысит самый большой однодневный убыток Tesla в 2012 году и станет худшим днём за всю историю компании, отмечает CNBC.

Финансовый директор компании Зак Кирхорн 29 января 2020 года заявил инвесторам, что новый завод в Шанхае будет закрыт ещё примерно неделю из-за правительственных ограничений, вызванных коронавирусом. «Это может немного повлиять на рентабельность за квартал», — заявил Кирхорн.

5 февраля вице-президент Tesla Тао Линь сообщил, что поставка электромобилей с шанхайской фабрики, запланированная на начало февраля, будет отложена, передаёт CNBC. «Мы догоним производственную линию, как только ситуация со вспышкой улучшится», — заявил Линь в китайском сервисе Weibo.