Он займётся некредитными финансовыми услугами, но детали сервиса пока неизвестны.

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TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование»), основанная Олегом Тиньковым, инвестирует до €25 млн в новую финтех-компанию, сообщила группа.

Проект ориентирован на частных клиентов и будет запущен в Европе в 2020 году. TCS станет её основным seed-инвестором и владельцем. Группа будет финансировать деятельность компании в течение года по мере её развития.

Основателями и соинвесторами стартапа стали топ-менеджеры TCS Group: старший вице-президент по развитию бизнеса Артем Яманов (работал в банке с 2006 года) и вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев (пришёл в «Тинькофф» в 2014 году). Они покинут TCS Group.