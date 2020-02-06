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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Тинькофф» инвестирует €25 млн в свой новый европейский финтех-проект, основанный бывшими менеджерами банка Материал редакции

Он займётся некредитными финансовыми услугами, но детали сервиса пока неизвестны.

2 комментария
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TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование»), основанная Олегом Тиньковым, инвестирует до €25 млн в новую финтех-компанию, сообщила группа.

Проект ориентирован на частных клиентов и будет запущен в Европе в 2020 году. TCS станет её основным seed-инвестором и владельцем. Группа будет финансировать деятельность компании в течение года по мере её развития.

Основателями и соинвесторами стартапа стали топ-менеджеры TCS Group: старший вице-президент по развитию бизнеса Артем Яманов (работал в банке с 2006 года) и вице-президент по разработке новых продуктов Александр Емешев (пришёл в «Тинькофф» в 2014 году). Они покинут TCS Group.

Компания будет предлагать некредитные финансовые продукты. Сфера деятельности стартапа — «финансовые и банковские розничные продукты и транзакционными сервисы», уточняют «Ведомости». По словам представителя TCS Group, основные конкуренты стартапа — немецкий мобильный банк N26 и британский необанк Monzo.

#новость #тинькофф

Финансы
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2 комментария
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Igor Fomin

2

Revolut 2.0

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MEGAtraXXXer666

2

Интересно, инвестируют через Тинькофф.Инвестиции или нет.

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