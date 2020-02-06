Монетизируемая аудитория соцсети выросла на 21% и достигла 152 млн активных пользователей в день.
Квартальная выручка Twitter впервые превысила $1 млрд, пишет TechCrunch. В четвёртом квартале 2019 года она составила $1,01 млрд.
Однако чистая прибыль снизилась с $255 млн в четвёртом квартале 2018 года до $119 млн за аналогичный период 2019 года. Прибыль на акцию упала с $0,33 до $0,15. Аналитики ожидали выручку в среднем на уровне $997 млн с прибыль на акцию $0,29, пишет TechCrunch.
Монетизируемая аудитория соцсети выросла на 21% и достигла 152 млн активных пользователей в день. Компания объяснила рост обновлением алгоритмов: теперь пользователи видят в своей ленте более подходящий контент.
После публикации отчётности акции компании к 18:45 мск выросли на 16,33% и стоили $38,82. Рыночная капитализация соцсети 6 февраля 2020 года выросла на $5 млрд и достигла $30 млрд.
Mihael Isaev
Где-то плачет тинькоф со своей бичарской капитализацией
Andrey ChuevMihael
Сомневаюсь, что он сильно переживает
Anatoly Ivanov
Машина времени. Прикуп. Сочи.
Александр Антипов
А я думал что тви тенет мощнее на рынке. А оказалось что не очень(
Владимир Толстиков
Мм, удачно прикупил 8)
lakoros
Твиттер по прежнему блокирует пользователей без объяснений причин? Или на основании использования "не английского языка"?
Denis Grammakov
@jack is back.
Eugene Danilov
Сейчас набежит школота, живущая в парадигме «я не пользуюсь твиттером - а значит им никто не пользуется» и объяснит нам, что твиттер умер давно