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Финансы
Лиана Липанова
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Квартальная выручка Twitter впервые превысила $1 млрд Материал редакции

Монетизируемая аудитория соцсети выросла на 21% и достигла 152 млн активных пользователей в день.

  • Квартальная выручка Twitter впервые превысила $1 млрд, пишет TechCrunch. В четвёртом квартале 2019 года она составила $1,01 млрд.
  • Однако чистая прибыль снизилась с $255 млн в четвёртом квартале 2018 года до $119 млн за аналогичный период 2019 года. Прибыль на акцию упала с $0,33 до $0,15. Аналитики ожидали выручку в среднем на уровне $997 млн с прибыль на акцию $0,29, пишет TechCrunch.
  • Монетизируемая аудитория соцсети выросла на 21% и достигла 152 млн активных пользователей в день. Компания объяснила рост обновлением алгоритмов: теперь пользователи видят в своей ленте более подходящий контент.
  • После публикации отчётности акции компании к 18:45 мск выросли на 16,33% и стоили $38,82. Рыночная капитализация соцсети 6 февраля 2020 года выросла на $5 млрд и достигла $30 млрд.
Twitter reports $1.01B in Q4 revenues with 152M…
As Twitter continues to try to find the right balance between making its platform easier to…
techcrunch.com

#новость #twitter

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8 комментариев
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Mihael Isaev

0

Где-то плачет тинькоф со своей бичарской капитализацией

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Andrey Chuev

Mihael
6

Сомневаюсь, что он сильно переживает

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Anatoly Ivanov

0

Машина времени. Прикуп. Сочи. 

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Александр Антипов

0

А я думал что тви тенет мощнее на рынке. А оказалось что не очень(

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Владимир Толстиков

0

Мм, удачно прикупил 8) 

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lakoros

0

Твиттер по прежнему блокирует пользователей без объяснений причин? Или на основании использования "не английского языка"?

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Denis Grammakov

0

@jack is back.

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Eugene Danilov

0

Сейчас набежит школота, живущая в парадигме «я не пользуюсь твиттером - а значит им никто не пользуется» и объяснит нам, что твиттер умер давно

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