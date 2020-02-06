Конкретных сроков пока нет — план по выходу Starlink на биржу находится в ранней стадии рассмотрения, рассказали в компании.
- SpaceX планирует выделить свой проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию, а затем вывести её на биржу, сообщает Bloomberg со ссылкой на операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл.
- Шотвелл сообщила об этом 6 февраля на мероприятии для частных инвесторов, пишет издание. «Сейчас мы частная компания, но Starlink — правильный бизнес для того, чтобы нам сделать следующий шаг и вывести его на биржу», — заявила Шотвелл.
- Конкретных сроков для IPO в SpaceX не назвали, пишет TechCrunch. План по выходу Starlink на биржу находится в ранней стадии рассмотрения, отмечает издание.
- Starlink выводит на орбиту спутники, чтобы обеспечить доступ к высокоскоростному интернету по всей планете, включая удалённые регионы. К 2024 году SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч спутников. Сейчас на орбите 240 спутников Starlink — это больше половины от необходимого (360 штук) для минимального покрытия.
- В 2020 году Space X планирует 24 запуска по 60 спутников. К концу года компания сможет начать предоставлять услуги по подключению к интернету.
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Ilya Brin
Грета Тунберг не против?
Halama KsavierIlya
Вроде уже постановили в интернетах, что Грета Тунберг - антипромышленный проект финансистов-глобалистов. Зачем вы её пеарите?
Ilya Brin
Я ее официальный амбассадор на VC.