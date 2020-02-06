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Финансы
Лиана Липанова
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SpaceX запланировала выделить Starlink в отдельную компанию и вывести её на биржу Материал редакции

Конкретных сроков пока нет — план по выходу Starlink на биржу находится в ранней стадии рассмотрения, рассказали в компании.

  • SpaceX планирует выделить свой проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию, а затем вывести её на биржу, сообщает Bloomberg со ссылкой на операционного директора SpaceX Гвинн Шотвелл.
  • Шотвелл сообщила об этом 6 февраля на мероприятии для частных инвесторов, пишет издание. «Сейчас мы частная компания, но Starlink — правильный бизнес для того, чтобы нам сделать следующий шаг и вывести его на биржу», — заявила Шотвелл.
  • Конкретных сроков для IPO в SpaceX не назвали, пишет TechCrunch. План по выходу Starlink на биржу находится в ранней стадии рассмотрения, отмечает издание.
  • Starlink выводит на орбиту спутники, чтобы обеспечить доступ к высокоскоростному интернету по всей планете, включая удалённые регионы. К 2024 году SpaceX хочет вывести на орбиту 12 тысяч спутников. Сейчас на орбите 240 спутников Starlink — это больше половины от необходимого (360 штук) для минимального покрытия.
  • В 2020 году Space X планирует 24 запуска по 60 спутников. К концу года компания сможет начать предоставлять услуги по подключению к интернету.

#новость #starlink #spacex

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3 комментария
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Ilya Brin

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Грета Тунберг не против?

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Halama Ksavier

Ilya
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Вроде уже постановили в интернетах, что Грета Тунберг - антипромышленный проект финансистов-глобалистов. Зачем вы её пеарите?

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Ilya Brin

0

Я ее официальный амбассадор на VC.

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